Begravningar vecka 17

Hudiksvall/Nordanstig

Gösta Engström

I Idenors kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Gösta Engström.

Som inledningsmusik spelade Maria Eng Hillbom Koppången av P Moraeus.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 3:20–21.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Iris Johansson

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Iris Johansson.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Bridge over troubled water av P Simon.

Solist Ingela Söderlund sjöng En säng av rosor av Darin/P Kvint till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Joh. 3:16 och 14:2–3.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm och Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson till eget gitarrackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 310, Gud, du mig ej överger, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Stad i ljus av P Bäckman.

Anna Olsson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna Olsson.

Som inledning spelade kantor Christian Broberg Hälsingesången.

Officiant var komminister Joakim Johansson som höll griftetalet utifrån orden i Matt. 28:20.

Solisten Mikael Olofsson sjöng Linblomman av K Ericsson till kantorns flygelackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 172 och 798.

Som avslutning spelade kantorn Hälsingevalsen av J Olsson.

Bengt-Erik Nilsson

I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt-Erik Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson Lennholm Koppången av P Moraeus.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Bön av J Leijon.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Lars Apelgren

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars Apelgren.

Som inledningsmusik spelade Mari Lennholm Du är för alltid en del utav mig av L Holm.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i 2 Mosebok. 13:21–22.

Under avskedet spelades stilla musik, När solen färgar Juninatten av S-E Magnusson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 199.

Som avslutning spelade kantorn Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Carina Olsson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Carina Olsson.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Koppången av P Moraeus.

Solist Torbjörn Sjöström sjöng Sång till friheten av B Afzelius till Rune Brobergs ackompanjemang.

Officiant var Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 119:105.

Under avskedet spelade Rune Broberg, orgel, och Torbjörn Sjöström, saxofon, Adagio av T Albinoni.

Därefter sjöng Torbjörn Sjöström Amazing grace av J Newton/trad. till kantorns ackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade kantorn du är för alltid en del utav mig av L Holm. .

Minnesstund hölls i Mariagården.

Bengt Stenlund

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Stenlund.

Som inledningsmusik spelade Anette Hylander Härlighetens morgon av E Dahlgren.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Kolosserbrevet 3:16–17.

Anette Hylander sjöng Jag är en gäst och främling av L Sandell/H R Bishop.

Gemensamt sjöngs psalmerna 261, Tack min Gud och 313, Min frälsare lever.

Som utgångsmusik spelade kantorn Bön av J Leijon.

Vid graven spelade Anette Hylander Oändlig nåd, trad, på tvärflöjt.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Ejvy Sallander

I Trefaldighetskapellet i Bergsjö hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ejvy Sallander.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Håll mitt hjärta av L Andersson.

Bo Carlberg spelade Nu är det morgon på blockflöjt.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger.

Kantorn spelade Amazing grace, trad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 190

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Gunhild Johansson

I Trefaldighetskapellet i Bergsjö hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunhild Johansson.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Därefter sjöng han Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Arne Ullmark

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Arne Ullmark.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Cantilena av D Nilsson.

Därefter sjöng han Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 153.

Som avslutning spelade kantorn Livet i finnskogarna av C Jularbo.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Arne Bengter

I Baptistkyrkan hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Arne Bengter.

Som inledningsmusik spelade Lisa Bengter Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius på piano.

Solist Ingela Söderlund sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Sven-Erik Andersson.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 271, Närmare Gud till dig, 261, Tack min Gud, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade Lisa Bengter Tröstevisa av B Andersson på piano.

Minnesstund hölls i Baptistkyrkan.

Söderhamn

Kerstin Ågren

I Bergviks kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Kerstin Ågren.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 3:1–4.

Under avskedet spelades stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt, och 199, Den blomstertid nu kommer.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Unicef.

Ingrid Carlsson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Carlsson, Hudiksvall.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Frida Ahlenius sjöng Håll mitt hjärta av P Hallström/L Andersson/B Skifs.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 251:1.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Demensfonden.

Conny Lindqvist

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Conny Lindqvist, Grundvik.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern You never walk alone av R Rogers/O Hammerstein.

Gåvor hade lämnats till bland annat Hjärt-Lungfonden.

Minnesstund hölls i hemmet.

Gunhild Svensson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunhild Svensson.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Solist Mats Wiklund sjöng Visa vid vindens ängar av M Paulson.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelades ljus musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade organisten Time to say goodbye av L Quarantotto/F Sartori.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Anita Vidmark

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anita Vidmark.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Mark. 10:13–16.

Gemensamt sjöngs psalmerna 197 och 297.

Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Lennart Johansson

I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lennart Johansson.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tears in heaven av E Clapton.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Under avskedet spelades stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till Strokefonden.

Ulla Berglund

I Fridhemskapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulla Berglund, Ljusne.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Hans Ringshamre sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Solisten återkom med Långt bortom rymder vida av J Dahlöf.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i hemmet.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Gunhild Forsblom

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Gunhild Forsblom, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 58 år.

Som inledningsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld Koppången av P Moraeus.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i 1 Joh. 1:5.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 309.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.

Bibi Westin

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bibi Westin, Hudiksvall, som avlidit i en ålder av 69 år

Som inledningsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld De sista ljuva åren av J Ericsson/C Ericsson.

Därefter sjöng hon Där rosor aldrig där av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25–26.

Solisten återkom med Glory, hallelujah.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 235.

Som avslutning spelade kantorn De sista ljuva åren.

Lennart Sjödin

I Järvsö kyrka fredagen begravningsgudstjänst för Lennart Sjödin.

Som inledningsmusik spelade kantor Annelie Aspengren Sköld Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge som höll griftetalet från orden i Psaltaren 39.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Kantorn återkom med Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Som avslutning spelade kantorn Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Minnesstund hölls i hemmet.

Bollnäs/Ovanåker

Anne-Marie Persson

I Ovanåkers kyrka hölls torsdag den 12 december 2019 begravningsgudstjänst för Anne-Marie Persson.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i 1 Kors. 13.13.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i S:t Olofs kapell.

Harry Westelius

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Harry Westelius.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Air av J S Bach.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 121:1–2.

Under avskedet spelades time to say goodbye av F Sartori

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, samt 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Gunnar Olsson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunnar Olsson, Runemo.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Solist Per-Olov Persson sjöng Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:9–10.

På cd spelades Tro med Marie Fredriksson.

Solisten återkom med Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 304.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i hemmet.

Ingegerd Sjödin

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingegärd Sjödin.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Mio min Mio av B Andersson.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Fiipperbrevet 3:20–21.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 190, Bred dina vida vingar

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Pentti Molander

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Pentti Molander.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Dick Persson sjöng Always on my mind av J Christopher/ M James/ W Carson Thompson till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 20:38 och Kor. 15:42–44.

Solisten återkom med Jag och min far av O Ljungström/M Uggla.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231, Oändlig nåd, och 798, Som liljan på sin äng.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Arne Skano Skoglund

I Lövlundaskolan i Kilafors hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Arne Skano Skoglund.

Som inledningsmusik spelade Mälarö kyrka med Lenny Broberg.

Borgerlig officiant var Irene Frank som läste inledningsorden

Y viva Españia spelades med Sylvia Vrethammar.

Officianten läste dikter och höll ett personligt minnestal.

Lyckliga gatan spelades med Anna-Lena Löfgren.

Som avslutning spelades Hälsingland med Tomas Wij Andersson.

Minnesstund hölls i skolan.