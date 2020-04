Begravningar vecka 16

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Barbro Strid

I Järvsö kyrka hölls på torsdagen 16 april begravningsgudstjänst för Barbro Strid.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson Love me tender av E Presley/V Matson.

Solist Mikael Olofsson sjöng En säng av rosor av Darin/P Kvint.

Officiant var Magnus Boäng, som höll griftetalet från orden i fjärde Moseboken 17:8.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 799.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm och Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Som avslutning spelade organisten Mot skärgården av S Nilsson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Kurt-Olov Norén

I Järvsö kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Kurt-Olov Norén.

Som inledningsmusik spelade Arvid Svenungsson Amazing grace, trad.

Solist Jörgen Åberg sjöng Jag och min far av O Ljungström/M Uggla till Hasse Johanssons gitarrackompanjemang.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisterna återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad, och Sång till friheten av B Afzelius.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 730.

Som avslutning spelade organisten Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Minnesstund hölls i S:t Persgården.

Anna Eriksson

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna Eriksson, Färila, som avlidit i en ålder av 86 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Där rosor aldrig dör av L Gosztonyi.

Solist Mikael Olofsson sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var kyrkoherde emeritus Gustaf Åhman.

Solisten återkom med Lilla vackra Anna av O P Olrog och Flottarkärlek av E Bergman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kantorn Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Minnesstund hölls i hembygdsgården i Färila.

Maj-Lis Engberg

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maj-Lis Engberg, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 85 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Air av J S Bach.

Solist Pär Engman sjöng Hälsingevalsen av F Lindh.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–16.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård och Ljuset av B Afzelius.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls på Odd Fellow i Ljusdal.

Birgitta Granström

I Järvsö kyrka hölls på fredagen 17 april begravningsgudstjänst för Birgitta Granström.

Som inledningsmusik spelade kantor Arvid Svenungsson Amazing grace.

Officiant var Maria Idänge, som höll griftetalet från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 512 och 249.

Organisten återkom med Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi, och spelade som avslutning Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls på Anders-Pers.

Bollnäs/Ovanåker

Mirjam Edsén

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Mirjam Edsén.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Tröstevisa av B Andersson.

Solist Eva Andersson sjöng Tro av M Fredriksson till eget flygelackompanjemang.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 8:4–6 och 1 Kor. 15:42–44.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av P Hallström.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Signe Persson

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Signe Persson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Air av J S Bach.

Solist Lennart Persson spelade Amazing grace, trad, på trumpet.

Ulla Persson och Lennart Persson sjöng Bara för din skull till Lennart Perssons gitarrackompanjemang.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern O, store Gud av C Boberg på orgel.

Minnesstund hölls i hemmet.

Ingvar Hedlund

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingvar Hedlund.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Air av J S Bach.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Organisten sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius till eget pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade organisten Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Sven Engens

I Undersviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven Engens, Arbrå.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 20:38, 1 Kor. 15:42–44.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 och 798.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i hemmet.

Harry Persson

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Harry Persson.

Som inledningsmusik spelade Staffan Krafft Änglamark av E Taube.

Solisterna Hanna Ingesson och Emmy Ingesson sjöng Flyg min fågel till organistens pianoackompanjemang.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisterna återkom med Du liv till Hanna Ingessons gitarrackompanjemang och Emmy Ingessons egenkomponerade Där du är till Emmys gitarrackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 304.

Som avslutning spelade organisten We'll meet again av H Charles/R Parker.

Minnesstund hölls i S:t Olofs kapell.

Lilly Johansson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lilly Johansson.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Jennie Eriksson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Jobs bok 5:26 och Jesaja. 41:10.

Solisten återkom med O store Gud av C Boberg.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade organisten Prièreà Notre Dame av L Boëllmann.

Tora Svenskas

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tora Svenskas.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Mio, min Mio av B Andersson/B Ulvaeus.

Solist Dick Persson sjöng Där gullvivan blommar av M Rickfors/P Rogefeldt.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 73:23–26.

Solisten återkom med Ljus och värme av Å Aleksandersen och Ljuset av B Afzelius.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Söderhamn

Bernt Andersson

I Söderala kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Bernt Andersson, Berga.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Koppången av P Moraeus.

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

På cd spelades Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Öppna landskap av U Lundell.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Siv Rådström

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Siv Rådström.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Solist Christian Larsson sjöng I hennes famn av Engmans kapell till eget ackompanjemang.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Sailing av G Sutherland.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 256, Var inte rädd.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Öppna landskap av U Lundell.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden, Min stora dag.

Rut Oremark

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rut Oremark.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Solisterna Max och Hanna Block sjöng What a wonderful world av D Weiss/B Thiele och Hjärtats saga av W Åström.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:5.

Solisterna återkom med Jungfru Maria av E A Karlfeldt/N Söderström.

Gemensamt sjöngs psalmerna 289, Guds kärlek är som stranden och gräset, samt 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Gåvor hade lämnats till Röda Korset.

Minnesstund hölls på Månses.

Lars Ellgren

I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars Ellgren, Stugsund.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Solist Hans Ringshamre sjöng Jag har hört om en stad, L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var Lars Nilsson.

Solisten återkom med En ton från himlen av G Strandsjö/trad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Östanbo bönhus.

Karin Persson

I Trönö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Persson, Daglysa.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Hans Ringshamre sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Johannes 25:21.

Solisten återkom med När min vandring på jorden är slut av A A Ackely.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Blommor märktes bland annat från Norrala-Trönö församling och Trönö hembygdsförening.

Karin Jonsson

I Mo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Jonsson, Mo.

Som inledningsmusik spelade Lars- Gunnar Sahlin Air av J S Bach.

Solist Lotta Andersson sjöng Bred dina vida vingar av L Sandbell Berg/sv. folkmelodi.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till bland annat Läkarmissionen.

Minnesstund hölls i hemmet.

Margit Bergqvist

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Margit Bergqvist, Bergvik och Hedbacka.

Som inledningsmusik spelade Lars- Gunnar Sahlin Tröstevisa av B Andersson.

Solist Leif Svensson sjöng När du går över floden av P Karlsson.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 256.

Solisten återkom med Vi möts igen av R Parker/H Charles och Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Bön av J Leijon.

Gåvor hade lämnats till bland annat Strokefonden.

Minnesstund hölls i hemmet.

Hudiksvall/Nordanstig

Lars Åke Zetterlund

I S:ta Maria kapell, Iggesund hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars Åke Zetterlund.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Solist Ingela Söderlund sjöng Tears in heaven av E Clapton till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, 310, O, Gud, du mig överger och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Stad i ljus av P Bäckman.

Minnesstund hölls på Folkes hus, Iggesund.

Hans Norling

I Njutångers kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Hans Norling.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Solist Ingela Söderlund sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:12.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm och Jeg savner deg av H M Gunnarsrud.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Maj-Britt Eriksson

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maj-Britt Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Maria Eng Hillbom Mio, min Mio av B Andersson/B Ulvaeus.

Solist Ingela Söderlund sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23:1–4.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 198, Likt vårdagssol i morgonglöd.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Vera Frank

I församlingshemmet, Hälsingtuna, hölls på torsdagen borgerlig begravningsakt för Vera Frank.

Som inledningsmusik spelades Så skimrande var aldrig havet med Lars Roos på cd.

Solist Caroline Lindberg sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill till Maria Eng Hillboms pianoackompanjemang.

Borgerlig officiant var Ingela Söderlund som läste dikter och höll ett personligt minnestal. Därefter sjöng Ingela Söderlund Allt kommer bli bra mamma, av C Häggkvist till eget gitarrackompanjemang.

Under avskedet spelades Koppången av P Moreaus.

Caroline Lindberg och Maria Eng Hillbom återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Som avslutning spelades Ljus och värme av Å Aleksandersen på cd.

Matts Lennart Engberg

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Matts Lennart Engberg.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Air av J S Bach.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 249.

Solist Reimond Dempwolf sjöng Bred dina vida vingar av L Sandell Berg/trad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Våren av E Greig.

Nina Björk

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Nina Björk.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Koppången av P Moraeus.

Officiant var komminister Evelina Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Joh. 1:14.

Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag, Lär mig du skog att vissna glad och Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Annie Törnblom

I Jättendals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Annie Törnblom.

Som inledningsmusik spelade Ulla Hedman Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var Signe Ek som i griftetalet pratade om Annies liv.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara ,och 304, Lär mig du skog, att vissna glad.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.