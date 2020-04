Begravningar vecka 13

Hudiksvall/Nordanstig

Azad Fakeh

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Azad Fakeh.

Som samlingsmusik framfördes av Kristofer Sundman, flygel, Thomas Grunnesjö, gitarr, Anette Hylander, tvärflöjt och John Bertell, cello, Sjung lovsång alla länder.

Kantor Kristofer Sundman spelade till gemensam psalmsång, psalmerna 781 Jesus, Guds son samt psalm 778 I min Gud som inledde begravningen.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Fil. 3:10.

Solist Helen Tanzborn sjöng Herre till dig får jag komma till ackompanjemang av Kristofer Sundman.

Församlingen sjöng sedan psalmerna 313, Min Frälsare lever samt 189 Bliv kvar hos mig.

I samband med utbärningen av kistan sjöng församlingen gemensamt med alla musikerna psalm 680, Sjung lovsång alla länder.

Efter gravsättningen på Sofiedal hölls minnesstunden på S:t Jakobsgården.

Leif Lemnert

I Hudiksvalls kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Leif Lemnert.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman The prayer av D Foster/C Bayer Sager.

Solist Ingela Söderlund sjöng Crazy av W Nelson till kantorns ackompanjemang.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Joh. 16:20–22.

Under avskedet spelade kantorn Twilight time av A Dunn/A Nevins/M Nevins/B Ram.

Solisten återkom med Love me tender av G R Poulton/W W Fosdick.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn We´ll meet again av H Charles/R Parker.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Örjan Larsson

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Örjan Larsson.

Som inledningsmusik spelade Owe Timan Koppången av P Moraeus.

Solisterna Mikael Olofsson och Ylva Timan Olofsson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var komminister Evelina Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25.

Solisterna återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm och Stad i ljus av P Bäckman.

Som avslutning spelade kantorn Tillägnan av M Dominique.

Lars Persson

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars Persson.

Som inledningsmusik spelade Owe Timan Visa från Utanmyra, folkmelodi.

Officiant var komminister Evelina Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Mal. 4:2.

Gemensams sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, 251, Var jag går i skogar, berg och dalar och 304, Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Erland Ranebo

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Erland Ranebo.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Air av J S Bach.

Officiant var Rut Larsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, 11, O, store Gud, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Förtröstan av B Andersson.

Kjell Åke Israelsson

I Bergsjö trefaldighetskapell hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Kjell Åke Israelsson.

Som inledningsmusik spelades Morning has broken av E Farjeon/gaelisk folkmelodi på cd.

Officiant var Ingela Söderlund som sjöng folkvisan Där björkarna susa till eget gitarrackompanjemang.

Officiant höll ett personligt minnestal och läste dikter.

Därefter sjöng hon Jag väntar vid min mila av D Andersson/G Turesson.

Under avskedet spelades Up where we belong med Joe Cocker på cd.

Ingela Söderlund sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube till eget gitarrackompanjemang

Som avslutning spelades So far away med Dire Straits på cd.

Ljusdal/Järvsö

Stig Jonsson

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stig Jonsson, Färila, som avlidit i en ålder av 72 år.

Som inledningsmusik spelade Ann-Christin Svedman Tröstevisa av B Andersson.

På cd spelades Liljor med Vikingarna

Officiant var Mats Haglund.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235 och 251.

Som avslutning spelade kantorn Amazing Grace, trad.

Ulla Vallin

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulla Vallin, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 77 år

Som samlingsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld olika musikstycken.

Därefter sjöng hon Bred dina vida vingar av L Sandell Berg.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 7.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Helga Maj-Britt Danielsson

I Los kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Helga Maj-Britt Danielsson, Los, som avlidit i en ålder av 87 år.

Som inledningsmusik spelade Mona Kihlström Du gav mig ljusa minnen av R Cedermark.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i profeten Jeremia 40:6.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls på Lokatten i Los.

Bollnäs/Ovanåker

Sten Grapengiesser

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sten Grapengiesser, Tumba.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Tröstevisa av B Andersson.

Solist Eva Andersson sjöng Bridge over troubled water av P Simon till eget pianoackompanjemang.

Officiant var komminister Ulf Jensius.

Solisten sjöng Unforgettable av N King Cole till eget pianoackompanjemang.

Under avskedstagandet spelades stilla musik.

Solisten återkom med you raise me up av J Groban.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 297 och 289.

Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Rolf Pettersson

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rolf Pettersson.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Tröstevisa av B Andersson.

Solist Sara Persson sjöng Tro av M Fredriksson.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 3:16–17.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Erik Svensson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Erik Svensson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Hälsingesången.

Solist Vilma Skäryd sjöng I den stora sorgens famn av T Gärdestad.

Officiant var Stefan Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Syr. 10:28.

Solisten återkom med Hälsingevind.

Gemensamt sjöngs psalmerna 512 och 249.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Hans Persson

I Växbo kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Hans Persson.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Solist Eva Andersson sjöng Det är inte regn som faller av S Aldén till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Gabriellas sång av S Nilsson/P Bäckman till eget pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Richard Marken

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Richard Marken.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Sailing av G Sutherland.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Våren av E Grieg.

Åke Rehnvall

I Rengsjö kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Åke Rehnvall.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Njok-Nils gånglåt.

Solist Sara Persson sjöng Jag hade en gång en båt av C Vreeswijk till eget pianoackompanjemang .

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Utan dina andetag av J Berg.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Söderhamn

Vega Johansson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Vega Johansson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Hjärtats saga av W Åström.

Därefter spelades Bred dina vida vingar med Sissel Kyrkjebø.

Officiant var komminister Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Ps. 90:1–2.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Air av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till bland annat Sjöräddningssällskapet, Söderhamn.

Minnesstund hölls i hemmet.

Bo Ahlstrand

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bo Ahlstrand, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tröstevisa av B Andersson.

Därefter spelades Nu lyfter vi från marken med Freddie Wadling.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 248 och 1 Petr. 11:10.

Därefter spelades För kärleks skull med Ted Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, 310, O, Gud, du mig ej överger, samt 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Änglamark av E Taube.

Gåvor hade lämnats till bland annat Cancerfonden.

Sven-Olof Norén

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven-Olof Norén.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Tröstevisa av B Andersson.

Därefter spelade han Jag och min far av O Ljungström på piano.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 11.

Gemensamt sjöngs psalmerna 11, O, store Gud, 248, Tryggare kan ingen vara, och 235, Som en härlig gudomskälla.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Marja Tuomela

I Fridhemskapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Marja Tuomela.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Jag vill ha en egen måne av T Gärdestad/K Gärdestad.

Love hurts spelades med Nazareth.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 799 och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Bridge over troubled water av P Simon.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Karin Wirén

I Trönö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Wirén, Trönö.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Air suit nr III i d-dur av J S Bach.

Solist Hans Ringshamre sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 190.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.