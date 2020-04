Begravningar vecka 12 och 14

Hudiksvall/Nordanstig

Helmer Olsson

I Delsbo kyrka hölls fredag den 20 mars begravningsgudstjänst för Helmer Olsson.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Cavatina av S Myers.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Mos. 28:15.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 248, Tryggare kan ingen vara och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Kjell Edvin Molin

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjell Edvin Molin.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Ave Maria av F Schubert.

Solist Ylva Timan Olofsson sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård till eget ackompanjemang.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 11, O store Gud, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Sven Harald Goude

I Strömsbruks kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Sven Harald Goude.

Som inledningsmusik spelade Ulla Hedman Jag vet en dejlig rosa av A Tegnér.

Barnbarnet Ebba Goude sjöng En säng av rosor av D Zanyar/P Kvint.

Officiant var Signe Ek.

Solist Anders Danneskog sjöng Mio min Mio av B Andersson/B Ulvaeus.

Under avskedet spelade kantorn Sov du lilla videung.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mg du skog att vissna glad och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Ella Norin

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ella Norin.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Koppången av P Moraeus.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Britt-Marie Eriksson

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Britt-Marie Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Håll mitt hjärta av P Hallström/L Andersson.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger.

Gemensamt sjöngs I ett hus vid skogens slut.

Kantorn spelade Ljus och värme av Å Aleksandersen, och som avslutning Amazing grace.

Eija Olsson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eija Olsson.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Air av J S Bach.

Solist Helén Tanzborn sjöng . En säng av rosor av D Zanyar/P Kvint till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från orden i Lukasevangeliet 17:20.

Solisten återkom med Minnet av A L Webber/O Bergman till eget pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 730, Må din väg gå dig till mötes.

Under avskedet spelade Rune Broberg Tröstevisa av B Andersson.

Solister återkom med Koppången av P Moraeus/P Bäckman till eget pianoackompanjemang.

Som avslutning spelade Rune Broberg Always on my mind av J Christopher/M James/W C Thompson..

Dagny Paulsson

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Dagny Paulsson.

Som inledningsmusik spelade Mari Lennholm Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Matt. 28:20.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Adagio av T Albinoni.

Nancy Grufberg

I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Nancy Grufberg.

Som inledningsmusik spelade Mari Lennholm Bön av J Leijon.

Solist Sara Lampert sjöng Utan dina andetag av J Berg till gitarrackompanjemang av Lisa Lampert.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Lisa Lampert sjöng Om du nånsin kommer fram till Samarkand av T Bergman till eget gitarrackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 235.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Bollnäs/Ovanåker

Siv Nilsson

I Arbrå kyrka hölls onsdag den 1 april begravningsgudstjänst för Siv Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Tröstavisa av B Andersson.

Solist Dick Persson sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Officiant var komminister Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 8:4–6, 1 Kor. 15:42–44.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallberg/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 629, 190 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Moderato con moto av C Frank.

Minnesstund hölls i hemmet.

Berit Östergård

Växbo kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Berit Östergård.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 256.

Som avslutning spelade kyrkomusikern The final countdown av J Tempest.

Stig Sköld

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stig Sköld

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Tröstevisa av B Andersson.

Solist Eva Andersson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Holm/L Berghagen.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 11 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Ulla Neimert

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulla Neimert, Arbrå.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Air av J S Bach.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Lukas 23:58, samt 1 Kor. 15:42–44

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, 249 och 190. Gemensamt sjöngs även Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Nelly Forsblom

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Nelly Forsblom.

Som inledningsmusik spelade Staffan Krafft Air av J S Bach.

Solist Emmy Ingesson sjöng Stilla ro och nära av Å Jinder till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Ulrica Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Heb. 10:17 och Pred. 3:–4.

Solisten återkom med I din himmel av S Aldén/B Ljunggren/P Boström, och Minns det som i går av A Ternhem/trad, till eget gitarrackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalm 251.

Som avslutning spelade organisten Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls hos Unnegårds.

Gerda Olsson

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gerda Olsson, Arbrå.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Air av J S Bach.

Solist Dick Persson sjöng Ljuset av B Afzelius.

Officiant var Anna-Lisa Mörk som i griftetalet utgick från orden i 4 Mos. 6:24–26.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Oiva Sepänaho

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Oiva Sepänaho.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Berceuce av J Sebelius.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:5, 11–12.

Gemensamt sjöng man Blinka lilla stjärna där.

På cd spelades Satumaa med Reijo Taipale.

Gemensamt sjöngs psalmerna 289, Guds kärlek är som stranden, och 798, Som liljan på sin äng.

Som avslutning spelade organisten Det finns ett djup i Herrens godhet av L Egebjer..

Minnesstund hölls i Kämpens hembygdsgård.

Elsa Jonsson

I Bollnäs Missionskyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elsa Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Kristina Norevi Air av J S Bach.

Officiant var Eva Jernqvist som i griftetalet utgick från orden i Jes. 38:12.

Solist Kristina Norevi sjöng Ljus och värme av Å Aleksandersen, och Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 248.

Som avslutning spelade musikern Adagio av T Albinoni.

Minnesstund hölls i Missionskyrkans lilla sal.

Torbjörn Nyman

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Torbjörn Nyman.

Som inledningsmusik spelades Kärleksvisan med Sara Dawn Finer.

Borgerlig officiant var Maria Jonäll Fahlström som höll ett inledningstal och läste dikten Vill du nå mig med din hand av Bo Setterlind.

Där själen vilar spelades med Roger Bäck.

Officianten höll ett personligt minnestal.

Gone too soon spelades med Simple Plan.

Officianten läste dikten Jag vandra på sneda spänger av Anna Halling.

Under avskedstagandet spelades stilla panflöjtsmusik.

Officianten läste dikterna Döden är inte det sista, och Längtans fågel.

Som avslutning framförde Lasse Blom och Anders Persson, sång och gitarr, Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Söderhamn

Ruth Persson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Ruth Persson, Söderhamn och Ulva.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Hans Ringshamre sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Visa från Utanmyra i sättning av J Johansson.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Elsa Suomi

I Fridhemskapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elsa Suomi, Dåbo.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Amazing grace, trad.

Därefter spelades Jäit minuun med Petri Laaksonen

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Matt. 10:2.

Därefter spelades Jäähyväiset med Tuure Kilpeläinenoch och Kaihon Karavaani.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara och 301, O Gud, du mig ej överger.

Som avslutning spelade kantorn Godnattvalsen.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i hemmet.

Margit Stenmark

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Margit Stenmark, Vågbro.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Änglamark av E Taube.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade organisten Tears in heaven av E Clapton.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Blommor märktes bland annat från Norrala-Trönö församling.

Yngve Berger

I Trönö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Yngve Berger, Glamsta.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Koppången av P Moraeus.

Solist Hans Ringshamre sjöng Ovan där av C A Tindley.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 6:47–49.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 231.

Som avslutning spelade organisten Visa från Utanmyra i sättning av J Johansson.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Blommor märktes bland annat från Norrala-Trönö församling.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Lars-Erik Sörell

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars-Erik Sörell, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 58 år

Som inledningsmusik spelade organist Kristina Shtegman Toccata och fuga i d-moll

Solist Tommie Sörell sjöng Sex fot under till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Matt. 19:26.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 309.

Som avslutning spelades Han måste gå.

Minnesstund hölls i hemmet.

Ingrid Friberg

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Friberg, Färila, som avlidit i en ålder av 93 år.

Som inledningsmusik spelade Ann-Christin Svedman Fäbodpsalm från Färila.

På cd spelades Voi che sapete med Malena Ernman.

Officiant var Mattias Haglund. .

Gemensamt sjöngs psalmerna 285, Det finns ett djup i herrens godhet, och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar. Vid graven sjöngs psalm 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Ave Maria av F Schubert.

Minnesstund hölls i Stocksbo.

Aina Jansson

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Aina Jansson.

Som inledningsmusik spelade Arvid Svenungsson Hälsingevind.

Solist Lillemor Gustafsson Håkansson sjöng Vem kan segla förutan vind, folkvisa.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med För kärleks skull av T och K Gärdestad och Visa vid vindens ängar av M Paulson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade organisten Så skimrande var aldrig havet av E Taube.