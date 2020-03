Begravningar vecka 12

Söderhamn

Inga-Lill Lundgren

I Ljusne kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Inga-Lill Lundgren.

Som inledningsmusik spelades You raised me up med Josh Groban.

Solist Victoria Norman sjöng Streets of London av R McTell till Örjan Perssons gitarrackompanjemang.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkmusiker Karin Eriksson Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Blommor märktes bland annat från Sodexo AB och Vallviks Bruk AB.

Minnesstund hölls i kyrksalen.

Hans Vikberg

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Hans Vikberg, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Tears in heaven av E Clapton.

Därefter spelades Himlen är oskyldig blå med Ted Gärdestad.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Romarbrevet 8:38–39.

Sedan spelades Fields of gold med Sting.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Gåvor hade lämnats till Läkare utan gränser, IOGT NTO 152 Söderhamn, Barncancerfonden.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Gertrud Jonsson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gertrud Jonsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Only love av V Cosmo. Därefter spelades Mama liked ther roses med Elvis Presley.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Time to say goodbye av L Quarantotto/F Sartroi.

Gåvor hade lämnats till Diabetesfonden, Hjärt-Lungfonden.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Marianne Jonsson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Marianne Jonsson, Vågbro.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Visa från Utanmyra i sättning av J Johansson.

Solist Hans Ringshamre sjöng Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med En ton från himlen av G Strandsjö/trad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Erik Öhrn

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Erik Öhrn, Hamnäs.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Koppången av P Moraeus.

Solist Hans Ringshamre sjöng Trosbekännelsen av C Lövestam/J Mattsson.

Officiant var Teta Backlund som i griftetalet utgick från orden i Johannes 1:51.

Solisten återkom med Blott en dag av L Sanell Berg/O Ahnfelt.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 289.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i S:t Staffans hus.

Bollnäs/Ovanåker

Anne-Marie Persson

I Ovanåkers kyrka har hållits begravningsgudstjänst för Anne-Marie Persson.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:13.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Air av J S Bach.

Laila Eriksson

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Laila Eriksson, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Staffan Krafft Tröstevisa av B Andersson.

Solist Jennie Eriksson sjöng Gabriella sång av S Nilsson/P Bäckman.

Officiant var Arne Sandin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedstagandet spelade Hans Olevik Amazing grace på trumpet.

Sångsolisten återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 235.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moreaus.

Bruno Öst

I Rengsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bruno Öst.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Vocalise av S Rachmaninoff .

Klara spelade Guldet blev till sand av B Andersson/B Ulvaeus på tvärflöjt.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Hilma Öst och Lars Öst spelade en böhmisk folkvisa på violin.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 297.

Som avslutning spelade organisten Andante tranquillo av F Mendelssohn.

Lars Karlsson

I Bollnäs kyrka hölls torsdagen den 12 mars begravningsgudstjänst för Lars Karlsson, Kramfors.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Stairway to heaven av J Page/R Plant.

På cd spelades Brev från kolonien med Cornelis Vreeswijk.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

På cd spelades Sommarkort med Cornelis Vreeswijk, Sparvöga med Marie Fredriksson och Ängeln i rummet med Lisa Nilsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara och 248, Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Angel av R Williams.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Evy Siljeström

I Rengsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Evy Siljeström Rönn.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Koppången av P Moraeus.

Solist Eva Andersson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Karl Gustavsson

I Centrumkyrkan hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karl Gustavsson, Alfta.

Som inledningsmusik spelade Per Olov Bertilsson, piano, och Lars Ove Bertilsson, fiol, Tröstevisa av B Andersson.

Solist Per-Olof Persson sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius till ackompanjemang av Per Olov Bertilsson, piano, och Lars Ove Bertilsson, fiol.

Officiant var Pär Haglund som i griftetalet utgick från orden i 1 Joh. 3:1–3.

Per-Olof Persson återkom med Flyttfåglarna av L Lithell till ackompanjemang av Per Olov Bertilsson, piano, och Lars Ove Bertilsson, fiol.

Gemensamt sjöngs församlingssångerna O hur saligt att få vandra, och Jag har hört om en stad, till ackompanjemang på piano och fiol .

Som avslutning spelade Lars Ove Bertilsson, fiol, och Per Olov Bertilsson, dragspel, Koppången av P Moraeus..

Minnesstund hölls i Centrumkyrkan.

Knut Eriksson

I Ovanåkers kyrka hölls fredag den 21 februari begravningsgudstjänst för Knut Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Staffan Krafft Bred dina vida vingar av L Sandell Berg.

Solist Agneta Liljemark sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var Arne Sandin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade organisten Änglamark av E Taube.

Minnesstund hölls hos Unnegårds servering.

Siv Westman

I Uppståndelsens kapell, Alfta, har hållits borgerlig begravningsakt för Siv Westman, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund

Borgerlig officiant var Daniel Edberg som läste dikter.

Sedan spelades Änglamark med Sven-Bertil Taube.

Som avslutning spelades Så skimrade var aldrig havet med Sven-Bertil Taube.

Gåvor hade lämnats till Min stora dag.

Hudiksvall/Nordanstig

Märta Jonsson

I Ilsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Märta Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Air av J S Bach.

Därefter sjöng han Var inte rädd av Y Eggehorn/L Moberg.

Officiant var Göta Berggren som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 322.

Charles Liljedahl sjöng Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson, och som avslutning spelade Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Ivan Ström

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ivan Ström.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll I mitt hjärta finns du kvar av M Kilvén.

Solist Mats Skoog sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var komminister Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i psalm 139:16–18.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Som avslutning spelade kantorn Min sista vila av P Söderqvist.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Bengt Nortenius

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Nortenius.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman You are always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson.

Solist Anna Ekstedt sjöng Om du nånsin kommer fram till Samarkand av T Bergman.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 1:3.

Solisten återkom med A place in the sun av S Wonder.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Bridge over troubled water av P Simon.

Minnesstund hölls på Hotell Temperance.

Inga Lisa Holm Eriksson

I Mariakapellet, Forsa, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inga Lisa Holm Eriksson.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Koppången av P Moraeus.

Solist Erik Lindström sjöng Amazing grace av G Newton/trad till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från orden i Jes. 38:12.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd och 730, Må din väg gå dig till mötes.

Som avslutning spelade Rune Broberg Sov du lilla videung av A Tegner.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Ingvar Danielsson

I Hassela kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingvar Danielsson.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Kyrkmarsch från Hassela av J-E Hall.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Som avslutning spelade kantorn Där rosor aldrig dör i orgelarrangemang av G Widlund.

Björn Eriksson

I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Björn Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Mari Lennholm Änglamark av E Taube.

Small Group, Kjell Zimmerman, Torbjörn Sjöström, Anne-Lii Lindström, Maria Blank, sjöng Nocturne av M Wiehe till kantorns pianoackompanjemang.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Arne Holmberg sjöng I folkviseton av N Ferlin/T Björk till eget gitarrackompanjemang.

Under avskedet spelade kantorn Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt, 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i det fria vid Rogsta hembygdsgård.

Mary Skoglund

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Mary Skoglund.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman What a wonderful world av G D Weiss/B Thiele.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:1–10.

Gemensamt sjöngs psalmerna 289, 311 och 231.

Som avslutning spelade kantorn Blowin´in the wind av B Dylan.

Minnesstund hölls på Strandpiren.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Sven-Erik Bennermo

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven-Erik Bennermo, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 89 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 46:2–4.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Minnesstund hölls i hembygdsgården i Ljusdal.

Kjell Sand

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjell Sand, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 60 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Kärlekens tid av B Andersson/Y Eggehorn.

Officiant var Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 10:14.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 235.

Som avslutning spelade organisten Somliga går med trasiga skor av C Vreeswijk.

Minnesstund hölls på Gärdeåsen.

Hans Holm

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Hans Holm.

Som inledningsmusik spelade Jag ger dig min morgon och Rör min själ på cd.

Solist Christian Jonsson sjöng en svensk version av Eric Claptons Tears in heaven.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solist Emma-Stina Holmstrand sjöng En säng av rosor av D Zanyar/P Kvint.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 298 till kantor Anders Erikssons ackompanjemang.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i Stene Gårdsrestaurang.

Carina Olsson

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Carina Olsson.

Som inledningsmusik spelade Anders Eriksson Håll mitt hjärta av P Hallström/L Andersson.

Solist Anders Eriksson sjöng Som en härlig gudomskälla av F A Bloom/A Dulin, och Jag vill tacka livet av V P Sandoval.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Stad i ljus av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 298.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i S:t Persgården.