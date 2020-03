Begravningar vecka 11

Hudiksvall/Nordanstig

Anna Söderberg

I S:t Pers kapell, Harmånger, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna Söderberg.

Som inledningsmusik spelade Ulla Hedman Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Solist Jens Kristensen sjöng Mor, lilla mor av A-L Öst.

Officiant var Sofia Aspling.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs Blott en dag, och Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Kristina Andersson

I Högs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kristina Andersson.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Air av J S Bach.

Solist Martin Krantz sjöng Sluta aldrig gå av S Aldén/B Ljunggren/D Lindgren Zacharias till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 249.

Solisten återkom med Hallelujah av L Cohen.

Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag och Härlig är jorden.

Som avslutning spelade Rune Broberg För kärleks skull av T Gärdestad.

Minnesstund hölls i Högs församlingshem.

Stig Persson

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stig Persson.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Koppången av P Moraeus.

Solist Maria Nyström sjöng I din himmel av S Aldén/B Ljungström/P Boström.

Officiant var Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:1–3.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi och You´ve got a friend av C King/J Taylor.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Anders Danielsson

I Enångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anders Danielsson.

På cd spelades Largo ur Xerxes av G F Händel.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Innersta friden av A Brännlund.

Officiant var kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren som i griftetalet utgick från evighetshoppet.

Under avskedstagandet spelades Come rain or come shine/Round midnight av T Monk.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 730.

Som avslutning spelade kantorn Utskärgård av B Ericsson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet, Enånger.

Arne Jonsson

I Folkets hus, Stocka, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Arne Jonsson.

Som inledningsmusik spelades 6 fot under med Totta Näslund.

Officiant var Ingela Söderlund som sjöng House of the rising sun till eget gitarrackompanjemang, läste dikter och höll ett personligt minnestal.

From a Jack to a king spelades på cd.

Under avskedet spelades Koppången av P Moraeus på cd.

Officianten sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm, och som avslutning spelades This is my life med Gasolin.

Minnesstund hölls i Folkets hus.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Lennart Jonsson

I S:t Johans kapell i Järvsö hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Lennart Jonsson.

Officiant och solist var Mikael Olofsson som ledde ceremonin och läste valda dikter.

Sångerna Du är för alltid en del utav mig, Jag har hört om en stad, Var jag går i skogar, berg och dalar framfördes.

En text av Lennarts maka Marie-Louise samt kondoleanser lästes upp.

Som avslutning sjöng Mikael På den andra sidan av L Demian.

Minnesstund hölls i S:t Persgården.

Britta Schulstad

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Britta Schulstad, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 97 år.

Som inledningsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Därefter sjöng hon Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 299:1.

Under avskedet spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Bred dina vida vingar av L Sandell.

Minnesstund hölls i hemmet.

Bollnäs/Ovanåker

Ewa Liljeholm

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ewa Liljeholm.

Som inledningsmusik sjöng Kerstin Stenbeck Såsom hjorten trängtar efter vatten av O Olsson till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Arne Sandin som i griftetalet talade om årets årstider.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade organisten Såsom hjorten trängtar efter vatten av O Olsson.

Minnesstund hölls i Johannesgården.

Björn Vestlund

I Betalkyrkan hölls på lördagen begravningsgudstjänst för Björn Vestlund, Alfta.

Som inledningsmusik sjön Josef Khemi You may ask med how I know.

Kristina Norevi och Urban Khemi sjöng Vara vänner, till Kristinas pianoackompanjemang

Officiant var Urban Khemi.

Kärlek över alla gränser sjöngs av Mikaela Norevi och Alicia Eriksson.

Kristina Norevi sjöng Land du välsignade.

Gemensamt sjöngs Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång.

Som avslutning spelade Kristina Norevi Gläd dig i herren.

Lena Grauers

I Rengsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lena Grauers, Arlöv.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Därefter spelades Sommarkort med Cornelis Vreeswijk.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor 13:12.

För kärleks skull spelades med Ted Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 310, O, Gud, du mig ej överger.

Som avslutning spelade organisten Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i församlingshuset.

Margareta Malm

I Segersta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Margareta Malm.

Som samlingsmusik spelade kyrkmusiker Eva Hägglund Gabriellas sång av S Nilsson på flygel, och som inledningsmusik spelade hon Air av J S Bach.

Därefter sjöng solist Eva Andersson Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 8:4–6, och 1 Kor. 15:42–44.

Solisten återkom med Sailing av G Sutherland, och Tro av M Fredriksson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 204 och 798.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingshuset.

Söderhamn

Birgit Karlsson

I Bergviks kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Birgit Karlsson, Björnbacka, Ljusne.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Tröstevisa av B Andersson.

Solist Evelina Jonsson sjöng Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i Ps. 103:15–17.

Solisten återkom med Koppången av P Moraeus.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Brusa högre lilla å av B J:son Lindh.

Gåvor hade lämnats till olika fonder

Minnesstund hölls i samstugan.

Elisabet Hellberg

I Mariakapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elisabet Hellberg.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 14:2–3.

Gemensamt sjöngs psalm 235, samt Jag har hört om en stad.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Nils Hedman

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Nils Hedman, Norrala.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Tröstevisa av B Andersson.

Därefter spelades Jag och min far med Magnus Uggla.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelades Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till bland annat Barncancerfonden.

Minnesstund hölls i hemmet.

Ulla Lindgren

I Mariakapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulla Lindgren, Ljusne.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Inge Wortzelius Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Hans Ringshamre sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var Håkan Wallstén som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139.

Solisten återkom med Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade Inge Wortzelius Nocturne av E Taube.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Lennart Jonsson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lennart Jonsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Inge Wortzelius Sinfona ur Kantat 156 av J S Bach.

Solist Jamina Jansson sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Matteus 11:28–30.

Solisten återkom med Teddybjörnen Fredriksson av L Berghagen och Jag har hört om en stad av L Lihtell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade Inge Wortzelius Largo i e-moll av A Vivaldi.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Marianne Sahlin

I Trönö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Marianne Sahlin, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Koppången av P Moraeus.

Därefter spelade organisten Ave Maria av F Schubert.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelades Amazing grace, trad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235, Som en härlig gudomskälla och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade organisten Änglamark av E Taube.

Gåvor hade lämnats till Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden.

Tal hölls av Barbro Sahlin, släkting.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Ann-Britt Jonsson

I Mariakapellet hölls på torsdagen borgerlig begravningsakt för Ann-Britt Jonsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades Eternal love med Magnus Karlsson, och Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som höll ett minnestal och läste valda dikter.

Vidare spelades River flows in you med Yirum och Fields of gold med Eva Cassidy.

Som avslutning spelades En stund på jorden med Laleh.

Gåvor hade lämnats till fonder

Minnesstund hölls i Mariagården.

Bengt Mejer

I Fridhemskapellet hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Bengt Mejer.

Som inledningsmusik spelades Härlig är jorden.

Under akten spelades också Så länge skutan kan gå med Sven-Bertil Taube och Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som höll ett personligt tal och läste dikter.

Tusen bitar spelades med Björn Afzelius, och som avslutning Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Tal hölls av barnbarnet Tobias.

Blommor märktes bland annat från F15 Kamratförening.

Minnesstund hölls på Snikas.

Runee "Mam" Andersson

I Sockenstugan, Norrala, hölls på torsdagen borgerlig begravningsakt för Runee "Mam" Andersson.

Som inledningsmusik sjöng Lotta Andersson Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Musik som spelades under akten var Love someone med L Graham, Ta mig tillbaka med Darin, samt En stund på jorden med Laleh.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som höll ett personligt tal och läste dikter.

Time to say goodbye spelade med Andra Bocelli och Sarah Brightman.

Som avslutning sjöng Lotta Andersson Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gåvor hade lämnats till barnhemmet i Rangsit, Operation Smile och Cancerfonden.

Blommor märktes bland annat från Söderhamns kommun, omvårdnadsförvaltningen.