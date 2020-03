Begravningar vecka 10, 2–8 mars

Bollnäs/Ovanåker

Ola Hansson

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ola Hansson.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Fields of gold av Sting.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Elisabet Persson sjöng Utan dina andetag av J Berg till eget pianoackompajemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd och 190, Bred dina vida vingar.

På cd spelades till ro med Monica Andersson.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Anita Modd

I Rengsjö kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Anita Modd.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 20:38 och 1 Korintierbrevet 15:42–44.

Gemensamt sjöngs psalmerna 798, Som liljan på sin äng, 256, Var inte rädd och 231, Oändlig nåd.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Björn Bäck

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Björn Bäck.

Som inledningsmusik spelade fågelsång med Summer songbirds på cd.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Björn Bäcks Universum lästes.

Gemensamt sjöngs psalm 190, Bred dina vida vingar till kyrkomusiker Elisabet Perssons ackompanjemang.

Anders Landelius sjöng sin egen Is there a place in heaven for me till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutning spelades fågelsång med Summer songbirds på cd.

Stig Persson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stig Persson.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Där rosor aldrig dör av J Osborn/J C Miller/E Osborn.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:5, 11–12.

Gemensamt sjöngs psalmerna 179, Morgon mellan fjällen, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade organisten Epilog ur En vintersaga av L-E Larsson.

Minnesstund hölls i Bollnäs församlingshem.

Kristina Blixt

I S:t Lars kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Kristina "Nina" Blixt.

Som inledningsmusik spelade Eva Andersson Koppången av P Moraeus.

Borgerlig officiant var Maria Jonäll Fahlström höll ett inledningstal.

Därefter sjöng Eva Andersson Gabriellas sång av P Bäckman/S NIlsson.

Officiant höll ett personligt minnestal och läste dikten Jag drömmer jag vandrar av P Lagerkvist.

Solisten återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officianten läste dikten En gång blir allting stilla av P Lagerkvist, Den mätta dagen, där är aldrig störst av K Boye, och Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag av A Henriksson.

Solisten återkom med Ängeln i rummet av E Dahlgren, och som avslutningsmusik spelade hon De sista ljuva åren av C Ericsson på piano.

Ivar Jonsson

I Centrumkyrkan, Alfta, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ivar Jonsson, Alfta.

Som inledningsmusik sjöng Per-Olov Persson Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi till Karl-Åke Wikströms dragspelsackompanjemang.

Därefter sjöngs psalm 249, Blott en dag.

Officiant var Tony Tollin från Svenska Frälsningsarmén i Bergsjö som höll griftetalet.

Församlingssången Han är min sång och min glädje sjöngs gemensamt till Karl-Åke Wikströms dragspelsackompanjemang.

Solisterna återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Som avslutning spelades en video med Ivar Jonsson, Om det inte var kärlek.

Minnesstund hölls på Gästis i Alfta.

Nils Viklund

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Nils Viklund.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed You never walk alone av R Rodgers/O Hammerstein.

Solisterna Elisabet Tiilikainen, Line Tiilikainen och Hanna Tiilikainen sjöng Peace in the valley av T A Dorsey

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231, Oändlig nåd, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade organisten Ghostriders in the sky av S Jones.

Minnesstund hölls i Rehngården.

Lilly Olsson

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lilly Olsson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Tröstevisa av B Andersson.

Solist Jennie Eriksson sjöng Koppången av P Moraeus/P Bäckman.

Officiant var Arne Sandin.

Solisten återkom med Kärleksvisa av S Dawn Finer.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls hos Unnegårds.

Hudiksvall/Nordanstig

Elsa Nyberg

I Högs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elsa Nyberg.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade Rune Broberg Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Birgit Andersson

I Högs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgit Andersson

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Tröstevisa av B Andersson.

Solist Elin Persson sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård..

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 249.

Solisten återkom med Tro av M Fredriksson och Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade Rune Broberg What a wonderful world av G d Weiss/B Thiele.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Torbjörn Reise

I S:ta Maria kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Torbjörn Reise.

Före klockringningen spelades Sex fot under med Totta Näslund, och Ljuset med Björn Afzelius och Mikael Wiehe på cd.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Lys og varme av Å Aleksandersen på flygel.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:1–5.

Som avslutning spelade kantorn Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Efter klockringningen spelades The sound of silence med Disturbed.

Christer Forsling

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Christer Forsling.

Som samlingsmusik spelades i varje andetag med Grönwalls på cd.

Som inledningsmusik spelade kantor Sonja Kroon Björgyll What a wonderful world av G D Weiss/B Thiele.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Johannesevangeliet 14:1–3.

Tears in heaven, av E Clapton/W Jennings, spelades av kantorn på orgel.

Under avskedet spelade kantorn Bön av C Cappelen på orgel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori på orgel.

Minnesstund hölls i Jakobsgården.

Hans Kvick

I Strömsbruk hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Hans Kvick.

Som inledningsmusik spelade Ulla Hedman Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Officiant var komminister Signe Ek.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Annmari Löf Rimbe

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Annmari Löf Rimbe.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Stairway to heaven av J Page/R Plant.

Solist Marlene Dellenfröjdh sjöng Jag ger dig min morgon av F Åkerström.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med My way av J Revaux/C Francois.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 251.

Som avslutning spelade kantorn Brusa högre lilla å av B J:son Lind.

Kjell-Åke Kjellner

I Njutångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjell-Åke Kellner.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Air av J S Bach.

Officiant var Simon Renöfält som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 73 och 23, och 2 Kor. 5.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Gryning/Morning av E Grieg.

Herbert Westrin

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Herbert Westrin.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Därefter sjöng han Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger.

Charles Liljedahl återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Som avslutning spelade han Largo i e-moll av A Vivaldi.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Bengt Bergvik

I Bergsjö trefaldighetskapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Bergvik.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Koppången av P Moraeus.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.

Ingegerd Carter

I Mariakapellet, Forsa, hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ingegerd Carter.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Ave Maria av F Schubert.

Solist Ingela Söderlund sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge.

Under avskedet spelade kantorn Nocturne av E Taube.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade Rune Broberg Tröstevisa av B Andersson.

Berit Olsson

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdag begravningsgudstjänst för Berit Olsson.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson Lennholm Jag har hör om en stad ovan molnen, rysk folkmelodi.

Barnbarnet Astrid Olsson sjöng Kärleksvisan av S Dawn Finer.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 90.

Under avskedet spelade kantorn Idas sommarvisa av G Riedel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara och 791, Du vet väl om att du är värdefull.

Som avslutning spelade kantorn Stad i ljus av P Bäckman.

Håkan Högberg

I Hudiksvalls kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Håkan Högberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Marie Fredriksson Lennholm Våren av A Vivaldi.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Matteus 28:20.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 297.

Som avslutning spelade kantorn stycken ur Piano concerto nr 21, Elvira Madigan.

Minnesstund hölls på Strandpiren.

Urban Vallström

I Trons kapell, Skogskyrkogården, har hållits begravningsgudstjänst för Urban Vallström, bördig från Ståläng, Ängebo, som avlidit 79 år gammal.

Officiant var pastorsadjunkt Hanna Backman, Sofia församling på Södermalm.

Kyrkomusiker Lars-Gunnar Sommarbäck spelade Evert Taubes melodi Så skimrande var aldrig havet.

Gemensamt sjöngs i inledningen psalm 249, Lina Sandell Bergs Blott en dag, och tillsammans med församlingspedagog Nanna Tranströmer sjöngs avslutningsvis Ylva Eggehorns psalm 256, Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken.

Akten avslutades i kapellet.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Alice Söderberg

I Ramsjö kyrka hölls torsdagen den 27 februari begravningsgudstjänst för Alice Söderberg, Ramsjö, som avlidit i en ålder av 80 år.

Som inledningsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld Koppången av P Moraeus.

Solisterna Helena Anderson och Birgitta von Wachenfeldt sjöng Du hemmets jord till kantorns ackompanjemang.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng.

Solisten återkom med Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Barnbarnen sjöng Gud som haver.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Stig Norman

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stig Norman, Färila, som avlidit i en ålder av 77 år.

Som inledningsmusik spelade Ann-Christina Svedman Fäbodpsalm från Färila. .

Solist Mikael Olofsson sjöng Din stund på jorden av Laleh.

Officiant var Mattias Haglund.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm, samt Himmel och hav av R Pontare.

Gemensamt sjöngs psalmerna 237, Vår Gud är oss, och 304, Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade kantorn Triumfmarsch av G Verdi.

Minnesstund hölls på Klockaregården.

Göta Johansson

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Göta Johansson, som avlidit i en ålder av 88 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Air av J S Bach.

Solist Mikael Olofsson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Malaki 3:16–17.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi, och Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 297.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Göta Nordkvist

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Göta Nordkvist, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 84 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i psalm 258, vers 3.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 249.

Som avslutning spelade organisten Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Roland Ekenblad

I Birgittakapellet, Varberg, hölls onsdagen den 4 mars borgerlig begravningsakt för Roland Ekenblad, född Eriksson i Järvsö.

Som inledningsmusik spelade kantor Andreas Hjalmarsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Andreas Hjalmarsson sjön Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var Margreth Manbring som i minnestalet berättade en kort levnadshistoria om den döde.

Solisten återkom med My way av J Revaux/C Francois/G Thibaut.

Under programmet spelades Lill-Babs Hälsingland mitt eget land och Lisa Nilssons Vart du än går.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnestund hölls på Prästgatan hos begravningsbyrå Manbring.

Söderhamn

Ingegerd Pettersson

I Fridhemskapellet hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ingegerd Pettersson.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin En gång jag seglar i hamn av S Ohlin.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 17:24.

Under begravningsakten spelades De sista ljuva åren med Lasse Stefanz och I ett fotoalbum med Lasse Stefanz.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Göran Olsson

I Söderala kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Göran Olsson.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Så skimrade var aldrig havet av E Taube.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 851, Kärlekens tid, 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Air av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Bernt Andersson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Bernt Andersson.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Koppången av P Moraeus.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under begravningsakten spelades Du är för alltid en del utav mig med Henrik Åberg och Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Gabriellas sång av S Nilsson.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Gun Kjellström

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gun Kjellström.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson The rose av A McBroome.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 62:2–3.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern My heart will go on av J Horner/W Jennings.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Nancy Uhlander

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Nancy Uhlander.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Tiotusen röda rosor av T Skogman.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 121.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kantorn Vår sista dans av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i samstugan.

Benny Paulsson

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Benny Paulsson, Söderala.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Bridge over troubled water av P Simon.

Solist Lena Lagergren Pettersson sjöng Vi ska ses igen av L Andersson.

Officiant var kyrkoherde Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i 1 Sam. 20:3.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 256, Var inte rädd.

Som avslutning spelade kantorn temat ur filmen Bröderna Lejonhjärta av B Isfält.

Gåvor hade lämnats till bland annat Barncancerfonden.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Eje Håkansson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eje Håkansson, Östanbo.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Därefter spelades Imagine med Chris Kläfford

Officiant var Håkan Wallsten som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Sedan spelades Amazing grace med I´ll Divo.

Under avskedet spelade Lennart Ericsson Tro av M Fredriksson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tears in heaven av E Clapton.

Gåvor hade lämnats till bland annat Söderhamn/F15 Flygmuseum.

Blommor märktes från Flygmuseet F15.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Anna-Greta Hedqvist

I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna-Greta Hedqvist.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Air av J S Bach.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:13–14.

Under begravningsakten spelades Tröstevisa av B Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 303, Det finns en väg till himmelen.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till Reumatikerförbundet.

Dikt lästes av svärdottern Sylwia.

Minnesstund hölls i Östanbo bönhus.