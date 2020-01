Begravningar vecka 1–2

Bollnäs/Ovanåker

Anna-Britta Berglöw

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Anna-Britta Berglöw, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Erik Skoglund sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Åsa Tollén.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 256.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Arne Rödin

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Arne Rödin, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Elisabeth Persson Amazing grace, trad.

Solist Eva Persson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Ps. 8:4–6, Luk. 20:38.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill, och Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 114, Stilla natt och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Gun Pettersson

I Uppståndelsens kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Gun Pettersson, Alfta.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Nocturne.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Jesaja 30:19–20.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade församlingsmusikern Änglamark av E Taube.

Minnesstund hölls i Johannesgården.

Kjell Emilsson

I Öjungs kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Kjell Emilsson.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 91.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Britta Eriksson

I Voxna kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Britta Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Koppången av P Moraeus.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i Johannes 11:25–26.

På cd spelades Leende guldbruna ögon med Vikingarna.

Gemensamt sjöngs psalm 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Anna Märta Spännare

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna Märta Spännare.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Time to say goodbye av F Sartori.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet talade om livets väv.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern It´s easy to say av H Mancin.

Camilla Johansson

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Camilla Johansson, Gävle.

Som inledningsmusik spelade Eva Thalin Du är allt av S Aldén.

Solist Ingrid Andersson sjöng I den stora sorgens famn av T och K Gärdestad.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 2:8–14.

Solisten återkom med Hallelujah av L Cohen och Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Nils Ljungberg

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Nils Ljungberg.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Amazing grace, trad.

Därefter spelade hon Air av J S Bach

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Kyrkomusikern spelade Panis angelicus av C Frank.

På cd spelades Pappa kom hem av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Love is blue av A Popp/P Cour.

Minnesstund hölls hos Unnegårds.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Mikael Edin

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Mikael Edin, Kilafors, som avlidit i en ålder av 57 år.

Som inledningsmusik spelade organist Kristina Shtegman Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:1–5.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, 271 och 297.

Som avslutning spelade organisten The rose av A McBroom.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Doris Asp

I S:t Johans kapell i Järvsö hölls på fredagen begravningsceremoni för Doris Asp.

Som inledning sjöng solisten och officianten Mikael Olofsson Tears in heaven av E Clapton.

Tal av Doris dotter Susanne Floberg lästes upp.

Solisten återkom med Eternal love, Tryggare kan ingen vara och som avslutning Gråt inga tårar.

Minnesstund hölls i hemmet.

Erik Engman

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Erik Engman, som avlidit i en ålder av 90 år

Som inledningsmusik spelade organist Kristina Shtegman Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Lillemor Gustafsson Håkansson sjöng Älska mig för den jag är till organistens pianoackompanjemang.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i psalm 304, vers 1.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 249.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Anders Persson

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anders Persson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 58 år.

Organist Kristina Shtegman spelade lugn samlingsmusik.

Solist Mikael Olofsson sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Staffan Nygårdh.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 799.

Som avslutning sjöng solisten Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill till organistens flygelackompanjemang.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Ove Larsson

I Kårböle kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ove Larsson, Kårböle, som avlidit i en ålder av 72 år.

Lena Modin Ericzon spelade ingångsmusiken.

Solisterna Lillemor Gustafsson och Jonas "Plonke" Eriksson sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell.

Officiant var Gustaf Åhman.

Solisterna återkom med En stund på jorden av Laleh och Till en fågel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Minnesstund hölls i bystugan.

Bea Björklund

I Järvsö kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Bea Björklund.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson Send me an angel.

Solist Maja Wreiding sjöng Hälsingevind till Pär Engmans gitarrackompanjemang.

Officiant var Maria Idänge som i griftetalet utgick från orden i psalm 256, Var inte rädd.

Maja Wreiding och Sofie Olsson sjöng Jag fick låna en ängel av S Clamp och Sparvöga av M Fredriksson

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 791.

Som avslutning spelade organisten Don't stop believing av J Cain/S Ray Perry/N J Schon.

Minnesstund hölls i S:t Persgården.

Hudiksvall/Nordanstig

Ingegerd Johansson Nordenståhl

I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingegerd Johansson Nordenståhl.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson Lennholm Sparvöga av M Fredriksson.

Solist Jesper Nilsson sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var kyrkoherde emerita Marie Veenhuis Diamant som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm. .

Som avslutning spelade kantorn Härlig är jorden.

Emmy Ström

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Emmy Ström.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Air av J S Bach.

Solist Malin Wesslén sjöng När alla ord har tystnat av O Jansson/J Kulander.

Officiant var komminister Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med psalm 261, Tack min Gud.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 790, Må din väg gå dit till mötes.

Som avslutning spelade Rune Broberg Tröstevisa av B Andersson.

Bertil Westerberg

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bertil Westerberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Air av J S Bach.

Solist Ingela Söderlund sjöng Jeg savner deg av H M Gunnarsrud till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 2:1–4.

Under avskedet spelade kantor Koppången av P Moraeus.

Solisten återkom med Danny boy.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd, och 730, Må din väg gå dig till mötes.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Lennart Hedblom

I Hälsingtuna församlingshem hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Lennart Hedblom.

Som inledningsmusik spelades I vårt eget blue Hawaii med Vikingarna.

Borgerlig officiant var Ingela Söderlund som höll ett välkomsttal och sjöng Ljus och värme av Å Aleksandersen till eget gitarrackompanjemang.

Officianten höll ett personligt minnestal och sjöng därefter Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Under avskedet spelades Fields of gold med Ewa Cassidy på cd.

Ingela Söderlund sjöng Jag savner deg av H M Gunnarsrund

Som avslutning spelades Rosen med Arne Qvick på cd.

Ove Westling

I Enångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ove Westling

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Koppången av P Moraeus.

Solist Martin Krantz sjöng Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 297.

Solisten återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Bosse Berglöf

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bosse Berglöf.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Tre av Bosses barnbarn spelade Dagen är kommen av G F Händel på trumpet, bas och flygel.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:1–3.

Som avslutning spelade kantorn Moonlight av G Miller.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Söderhamn

Hilda Elmelind

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Hilda Elmelind.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Per-Ola Bohlin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern I himmelen, i himmeln.

Gåvor hade lämnats till Demensfonden.

Dagny Myhr

I Bergviks kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Dagny Myhr, Bergvik.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25.

Kyrkomusikern spelade Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Gåvor hade lämnats till bland annat Cancerfonden.

Minnesstund hölls i hemmet.

Henny Goude

I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Henny Goude.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Stilla natt av F Gruber.

Officiant var Sven-Åke Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Sv. psalm 113:1–3.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Betlehems stjärna av A Tegnér.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Blommor märktes bland annat från Tjejerna på sopplunchen.

Sonia Uppvall

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sonia Uppvall.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Solist Jamina Jansson sjöng Trollmors vaggsång, samt Du är min av B Andersson/H Sjöholm.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:2–3.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 231, Oändlig nåd.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Evert Bergman

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Evert Bergman.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Emma Liw sjöng Hälsingesången av A Engberg.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Sv. psalm 200.

På cd spelades Jag och min far med Magnus Uggla och Imagine med John Lennon.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 190.

Som avslutning spelade organisten Air, svit nr III av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Kjell Persson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjell Persson, Sikfjärdsskäret.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Du försvann som en vind spelades med Lasse Stefanz.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Rock around the clock spelades med Bill Haley.

Gemensamt sjöngs psalmerna 11 och 190.

Som avslutning spelade organisten Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Tal hölls av farbrorn Lennart Persson.

Blommor märktes bland annat från Tyfallsöns väg- och samfällighetförening.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Asta Modin

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Asta Modin, Bergvik.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson, piano, och Lars Holmqvist, violin, Air av J S Bach.

Musikerna återkom med Bridge over troubled water av P Simon.

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Under avskedet spelade musikerna Bred dina vida vingar, svensk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 297, Härlig är jorden och 256, Var inte rädd.

Musikerna återkom med Koppången, av P Moraeus, och som avslutning spelade de Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till olika fonder

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Bo Lundstedt

I Mo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bo Lundstedt, Mohed.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedstagandet spelade kyrkomusikern Bön av J Leijon

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, 249, Blott en dag och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Gåvor hade lämnats till bland annat Hjärt-Lungfonden.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Haarek Waagen

I Mariakapellet hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Haarek Waagen.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som läste dikter och höll ett personligt tal.

Under akten spelades Öppna landskap med Ulf Lundell och Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Vidare spelades Balladen om briggen Blue Bird med Imperiet, samt Jag och min far med Magnus Uggla.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Mariagården.