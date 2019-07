Begravningar, Söderhamn

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen den 19 juli begravningsgudstjänst för Ove Lindberg.

Kyrkomusikern Lennart Eriksson inledde med Air, av J S Bach.

Sången Nära dig, med Åsa Jinder spelades.

Därefter sjöngs gemensamt psalm 200, I denna ljuva sommartid.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind, som i griftetalet utgick från orden i Fil. 2:4.

Tillsammans sjöngs sedan psalm 297, Härlig är jorden.

Sången Dream a little dram of me, med E Fitzgerald spelades.

Avslutningsmusiken var Aftonbön, av G Hägg.

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunnel Söderberg.

Som inledningsmusik spelade Rebecka Ericsson, cello och Lennart Eriksson tillsammans Spiegel im Spiegel, av Ä Pert.

Solisten Marianne Gunnarsson sjöng En ton från himlen, av G Strandsjö.

Officiant var Magnus Natander, som i griftetalet utgick från Ps 23.

Sångsolisten återkom med Panis angelicus av C Franck, med ackompanjemang av cello och piano.

En vacker blomstergärd omramade kistan.

Gåvor hade lämnats till flera olika fonder, och en minnesstund hölls på Mariagården.

I Equmeniakyrkan i Söderhamn hölls på fredagen den 19 juli begravningsgudstjänst för Maj-Britt Fridh Gustavsson.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Brammås Koppången, av P Moraeus.

Solisten Martina Sahlin sjöng Värmlandsvisan av A Fryxell/F A Dahlgren.

Officiant var Erin Lennerståhl, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Hälsingevals, av J Olsson.

Församlingssångerna Jag lyfter ögat mot himmelen, samt Härlig är jorden, sjöngs gemensamt.

Som avslutning spelades Så skimrande var aldrig havet, av E Taube.

Gåvor hade lämnats till olika fonder och en minnesstund hölls i församlingssalen.