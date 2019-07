Begravningar, Ljusne/Bergvik

Begravningar i Ljusne/Bergvik

Barbro Boija

I Ljusne kyrka hölls på torsdagen den 18 juli begravningsgudstjänst för Barbro Boija.

Som inledningsmusik spelade kantor Karin Eriksson Tröstevisa, av B Andersson.

Melodin On my way av A Walker spelades på CD-skiva.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i Ps 4:9.

Ted Gärdestad med sången I den stora sorgens famn, spelades på CD.

Psalmerna 200, I denna ljuva sommartid, och 297, Härlig är jorden sjöngs gemensamt.

Som avslutningsmusik spelade kantorn Sailing, av G Sutherland.

Gåvor hade lämnats till Barncancerfonden.

Mait Westlin

I Bergviks kyrka hölls på torsdagen den 18 juli begravningsgudstjänst för Mait Westlin, Bjärkbacka och Bergvik.

Som inledningsmusik spelade kantor Karin Eriksson Gammal fäbodpsalm, i sättning av O Lindberg.

Sången Goodbye my love, goodbye med Demis Rossos spelades.

Officiant var Jan Bolldén, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten Hans Ringshamre sjöng Jag ska gå genom tysta skyar, av D Andersson, samt Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Psalmerna 248 och 201 sjöngs unisont.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa, av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till olika fonder, och en minnesstund hölls i Samstugan.