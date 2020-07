Begravningar Ljusdal/Järvsö/Färila/Los v 29

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Inger Löfstrand, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 91 år.

Som inledningsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld Den blomstertid nu kommer.

Solist Jörgen Persson sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Jes. 49:15–16

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 248.

Som avslutning spelade kantorn Blott en dag av J Sandell Berg/O Ahnfelt.

Minnesstund hölls i hembygdsgården i Ljusdal.

I Klockaregården i Färila hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Lars-Göran Ericson.

Som inledning spelade Ylva Timan Olofsson på flygel Hjärtats saga av W Åström.

Officiant var Michael Skoglund som ledde ceremonin, läste valda texter och höll ett personligt minnestal.

Solisten Mikael Olofsson sjöng Stad i ljus av P Bäckman, Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm, Love me tender av G R Poulton/W W Fosdick/E Presley samt My way av J Revaux/C Francios/G Thibaut, till Ylvas flygelackompanjemang.

Som avslutning spelade Ylva Sång till Hälsingland.

Efter utbärning av kistan till begravningsbilen hölls minnesstund i Klockaregården.