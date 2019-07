Begravningar, Iggesund och Idenor

I S:ta Maria kapell, Iggesund hölls på torsdagen den 18 juli begravningsgudstjänst för Win Thein Baohn.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Andreas Holmberg Memory, av A L Webber.

Officiant var kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren som läste ur Psaltaren 23.

Solisten Jan Kjellgren framförde sedan The Lord is my shepherd, med sång och gitarr.

Psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden, sjöngs gemensamt.

Som avslutningsmusik spelade organisten Amazing grace, i arrangemang av R Lindsten.

I Idenors kyrka hölls på fredagen den 19 juli begravningsgudstjänst för Christer Jonsson.

Som inledningsmusik spelade organisten Crescendo Grifone stycket Gone, av E Grieg.

Solisten Edit Åkerlund Vallenstam sjöng Kärleksvals av U Neumann, med ackompanjemang av Totte och Viktor.

Gemensamt sjöngs psalm 512, Järvsöpsalmen,

Officiant var Ann-Louise Åkerlund, som i griftetalet utgick från psalm 512.

Därefter framfördes Sommarvisa av C Jonsson. Solisterna Edit Åkerlund Vallenstam, Lisa Nyberg, Erika Åkerlund och Helen Gustafs sjöng, ackompanjerade av Totte och Viktor.

Edit Åkerlund Vallenstam och Erika Åkerlund sjöng därefter Somewhere over the rainbow, med ackompanjemang av Totte.

Psalm 201, verserna 1,4 och fem sjöngs unisont.

Under avskedstagandet spelade Jens Kristensen och Bosse Persson på gitarr och dragspel Boeves psalm, av L Hollmer.

Sångsolisterna återkom med Underbart är kort, av P Ramel.

Som avslutningsmusik framfördes På Manchuriets kullar, med Bosse Persson och Jens Kristensen på dragspel och gitarr.