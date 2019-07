Begravningar i Söderhamn/Ljusne/Bergvik

Bengt-Arne Berner

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Bengt-Arne Berner.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Eva Björk Visa från Utanmyra (trad).

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från Matteus 10:29–30.

Unisont sjöngs psalmerna 304, Var jag går i skogar, berg och dalar, samt 251, Lär mig du skog att vissna glad.

Under avskedet spelades ljus musik.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Änglamark, av E Taube.

Gåvor hade lämnats till Barncancerfonden och Hjärnfonden.

Blommor märktes från bland andra Vallviks bruk.

Minnesstunden hölls på Mariagården.

Ulla-Britt Eriksson

I S:t Lars Kapell hölls på torsdagen den 11 juli begravningsgudstjänst för Ulla-Britt Eriksson.

Som inledningsmusik spelade kantor Elisabeth Persson Tröstevisa av B Andersson.

Solisten Lotta Andersson sjöng Där rosor aldrig dör av J Osborn/J C Miller/E Osborn med svensk text av D Bergagård.

Officiant var kyrkoherde emeritus Arne Sandin, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Psalmerna 249 och 190 sjöngs gemensamt under begravningsakten.

Solisten återkom med När min vandring på jorden är slut av E Ekberg.

Som avslutningsmusik spelade kantorn Amazing Grace av J Newton.

Arnold Jonsson

I St Lars Kapell hölls på torsdagen den 11 juli begravningsgudstjänst för Arnold Jonsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Elisabet Persson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solisten Jonna Jonsson sjöng Amazing grace av J Newton.

Officiant var komminister Staffan Öberg, som i griftetalet utgick från orden i psalm 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Psalmerna 251 och 201 sjöngs gemensamt.

Solisten återkom med Ett litet ljus av J Andersson/L Dahlberg.

Som avlutningsmusik spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Inger Mattsson

I Fridhemskapellet hölls på torsdagen den 11 juli begravningsgudstjänst för Inger Mattsson, Ljusne.

Som inledningsmusik spelade kantor Lars Gunnar Sahlin Op. 27 nr. 2 av Beethoven.

Officiant var kyrkoherde Lars Nilsson, som utgick från orden i Joh. 18:36.

Psalmerna 11 och 271 sjöngs gemensamt.

Under avskedstagandet spelade kantorn Håll mitt hjärta av P Hallström/L Andersson/B Skifs.

Som avslutning spelades Preludium i C-dur av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden och en minnesstund hölls i hemmet.

Ylva Fröberg

I Fridhemskapellet hölls på torsdagen den 11 juli begravningsgudstjänst för Ylva Fröberg, Ljusne.

Som ingångsmusik spelade kantor Lars-Gunnar Sahlin Moonlight Serenade av G Miller.

Birgitta Nylund, tvärflöjt, spelade Dans på de saligas ängar av C W Gluck.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Psalmerna En vänlig grönskas rika dräkt, I denna ljuva sommartid och Bred dina vida vingar sjöngs gemensamt.

Tal hölls av vännen och f.d. arbetskamraten Mary Holm.

Som avslutning spelade kantorn The midnight sun will never set, av Q Jones.

Blommor från bland andra BFR Lejonbacken smyckade koret.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden, och en minnesstund hölls i Kyrksalen.

Rune Dahlberg

I Mariakapellet hölls på torsdagen den 11 juli borgerlig begravningsceremoni för Rune Dahlberg, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades Blott en dag med Carola Häggkvist.

Borgerlig officiant var Eva Östlin, som höll ett personligt tal och läste dikter.

Därefter spelades Stad i ljus med Tommy Körberg.

Som avslutningsmusik spelades Härlig är jorden, med The Real Group.

En vacker blomstergärd omramade kistan. Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Karl-Erik Nyman

I Mariakapellet hölls på onsdagen den 10 juli begravningsgudstjänst för Karl-Erik Nyman, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Lennart Ericsson Largo av J F Händel.

Officiant var komminister Eva Brolin, som i griftetalet utgick från orden i Ps 23.

Unisont sjöngs psalmerna 249 och 304.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Aftonbön av G Hägg.

Jan Nordlund

I Söderala kyrka hölls på fredagen den 12 juli begravningsgudtjänst för Jan Nordlund, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lars Gunnar Sahlin Anthem av B Andersson.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Ps. 65:5.

Psalmerna 190 och 210 sjöngs gemensamt.

Som avslutning spelade Lars Gunnar Sahlin Bridge over troubled water av P Simon.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden, och en minnesstund hölls i Kyrkans hus.

Eira Ström

I Mariakapellet hölls på fredagen den 12 juli begravningsgudstjänst för Eira Ström.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Eva Björk psalm 751, O vad världen nu är skön.

Officiant var Krister Bohman, som i griftetalet utgick från Rom 14:7 –9.

Psalmerna 297 och 200 vers 1–3 sjöngs gemensamt.

Som avslutning spelade Eva Björk Kom hör min vackra visa, av W A Mozart.

Gåvor hade lämnats till Alzheimerfonden och en minnesstund hölls i hemmet.

Ingela Medqvist

I Bergviks kyrka hölls på fredagen den 12 juli begravningsgudstjänst för Ingela Medqvist.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Amazing Grace av J Newton.

Officiant var Jan Bolldén, som i griftetalet utgick från orden i Ps 8:45.

Psalmerna 249 och 297 sjöngs gemensamt. Därefter spelades Håll mitt hjärta med Björn Skifs, samt Hallelujah med Molly Sandén.

Som avslutning spelade Lars-Gunnar Sahlin A whiter shade of pale, av K Reid/G Brooker.

Gåvor hade lämnats till bland annat Hjärt-Lungfonden, och en minnesstund hölls i hemmet.

Birgitta Grip Persson

I Mariakapellet hölls på fredagen den 12 juli begravningsgudstjänst för Birgitta Grip Persson.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Eva Björk Vår sista dans, av B Andersson.

Solisten Arne Ringshamre framförde Håll mitt hjärta, av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i 2 Kor 4:16–18.

Psalmerna 199 och 249 sjöngs gemensamt.

Tal hölls av maken Göran, samt grannarna Irene Magnusson och Lena Johansson.

Som avslutning spelade Eva Björk Strövtåg i hembygden, av

G Fröding/G Norén/B Dixgård.

En minnesstund hölls på restaurang Albertina.