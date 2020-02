Begravningar i Hälsingland vecka 8

Bollnäs/Ovanåker

Birger Skoglund

I Rengsjö kyrka hölls torsdag den 6 februari begravningsgudstjänst för Birger Skoglund.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Koppången av P Moraeus.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Elisabet Persson sjöng Jag och min far av O Ljungström till eget flygelackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Strövtåg i hembygden av B Dixgård/G Norén.

Minnesstund hölls i Rengsjö församlingshem.

Ulla Gustavsson

I Centrumkyrkan, Alfta, hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Ulla Gustavsson.

Som inledningsmusik spelade Per-Olov Bertilsson, dragspel, och Lars-Ove Bertilsson, fiol Air av J S Bach.

Solisten Per-Olof Persson sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Till alla församlingssånger och solon spelade Per-Olov Bertilsson dragspel och Lars-Olov Bertilsson fiol.

Officiant var Pär Haglund som i griftetalet utgick från orden i Joh 4:14.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Per-Olof Persson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Som avslutning spelade Per-Olov Bertilsson och Lars-Ove Bertilsson Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i Centrumkyrkan.

Ida Jonsson

I Bollnäs kyrka hölls fredag den 14 februari begravningsgudstjänst för Ida Jonsson.

Begravningsgudstjänsten inleddes med att Mårten Sandkvist sjöng Kom ihåg mig av L Winnerbäck till Gunnar Sandkvists flygelackompanjemang.

Officiant var Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Marina Sahlin spelade Lascia chio pianga av G F Händel på tvärflöjt

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 248.

Marina Sahlin sjöng Gabriellas sång av S Nilsson/P Bäckman.

Som avslutning spelade organist Magnus Berglöf Always look at the bright side of life av E Idle.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Karin Persson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Persson.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Koppången av P Moraeus.

Solist Jennie Eriksson sjöng Vart jag går i skogar, berg och dalar av R Holte.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Solisten återkom med Flyttfåglarna av L Lithell.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade församlingsmusikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på Alfa Gästgiveri.

Elvy Westh

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elvy Westh.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Eva Andersson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103.

Solisten återkom med Vart jag går i skogar, berg och dalar av R Holte.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gun Näslund

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gun Näslund.

Som inledningsmusik spelade Francois Bernet Dagen är nära av G F Händel.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från orden i Matteus 25:37–40.

Gemensamt sjöngs psalmerna 179, Morgon mellan fjällen, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Ingrid Andersson

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Andersson, Iste.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Bred dina vida vingar i arr av R Elmehed.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 20:38 och 1 Kor. 15:42–44.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 och 235.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Kyrklåt av E Ljung.

Minnesstund hölls i hemmet.

Maria Jonsson

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maria Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Francois Bernet Air av J S Bach.

Solist Janne Hansson sjöng Teddybjörnen Fredriksson av L Berghagen till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 20:38.

Solisten återkom med Till min syster av S Carlsson till eget gitarrackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Ave Maria av J S Bach.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Söderhamn

Eva-Britt Svensson

I Söderala kyrka hölls torsdag den 30 januari begravningsgudstjänst för Eva-Britt Svensson.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Tröstevisa av B Andersson.

Sedan spelades Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Time to say goodbye av F Sartoi/L Quarantotti.

Gåvor hade lämnats till Hjärnfonden.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Christina Hallin

I Söderala kyrka hölls fredag den 31 januari begravningsgudstjänst för Christina Hallin, Ellne.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Därefter spelades Sång till friheten med Björn Afzelius.

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Därefter spelades Hallelujah med Leonard Cohen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, och 249, Blott en dag.

Under avskedet spelades Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Därefter spelades Jag har hört om en stad med Christer Sjögren.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Time to say goodbye av L Quarantotto/F Sartori.

Gåvor hade bland annat lämnats till Ulla-Carin Lindquists minnesfond för ALS-forskning.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Lennart "Sunkan" Sundin

I Kvarnen, Söderhamn, hölls fredag den 31 januari borgerlig begravningsakt för Lennart "Sunkan" Sundin, Österböle.

Som inledningsmusik spelades Hard to say I'm sorry med Chicago, och Himlen måste ha saknat sin ängel med Ninna Nielsen.

Borgerlig officiant var Hans Ringshamre som höll ett personligt minnestal och läste valda dikter.

Gomorron spelades med Kikki Danielsson och I gonna love me again med Elton John.

Som avslutning spelades You are the inspiration med Chicago.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Blommor märktes bland annat från Braab.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Sonja Ohlsson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sonja Ohlsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Air, suit nr III i d-dur av J S Bach.

Solist Frida Alenius sjöng Gammal fäbodpsalm, melodi från Dalarna.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 304.

Solisten återkom med Jag vet en dejlig rosa av D D Rose/trad, och Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 190.

Som avslutning spelade organisten You raise me up av R Lövland/B Graham.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Rune Olsson

I Fridhemskapellet kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rune Olsson, Ljusne.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Hans Ringshamre sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med En ton från himlen av G Strandsjö/trad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Eivor Cahlman

I Fridhemskapellet hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Eivor Cahlman, Ljusne.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Solist Hans Ringshamre sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mej av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Gåvor hade lämnats till fonder

Minnesstund hölls i kyrksalen.

Göran Lindström

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Göran Lindström.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Air av J S Bach.

Sommarkort med Cornelis Vreeswijk spelades.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor:13.

Men bara om min älskade väntar spelades med Nationalteatern.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern A wither shade of pale av G Brooker/K Reid/M Fisher.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Elvy Ellgren

I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elvy Ellgren, Sandarne.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Ave Maria av F Schubert.

Solist Leif Svensson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Minnesstund hölls i Östanbo bönhus.

Inger Grääs

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inger Grääs, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Air av J S Bach.

Därefter spelades Visa från Utanmyra med Jan Johansson

Officiant var Håkan Wallsten som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade organisten Nocturne av E Taube.

Gåvor hade lämnats till Demensfonden.

Minnesstund hölls i Kvarnen.

Astrid Persson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Astrid Persson, Forsbacka.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Brammås Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Därefter spelades Sparvöga med Marie Fredriksson.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedstagandet spelades Bred dina vida vingar med Sissel Kyrkjebö.

Jag har hört om en stad ovan molnen spelades med Carola.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Gåvor hade lämnats till bland annat Diabetesfonden.

Minnesstund hölls på Månses.

Hudiksvall/Nordanstig

Reidar Gröning

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Reidar Gröning.

Som inledningsmusik spelade Irina Nutti Adagio av T Albinoni.

Officiant var komminister Signe Ek som i griftetalet utgick från orden i psalmerna 190, 249, 251 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Mot skärgården av S Nilsson.

Minnesstund hölls i Berggården.

Ruth Lundberg

I Ilsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ruth Lundberg.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Largo av Vivaldi. Därefter sjöng han Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi

Officiant var Göta Berggren som i griftetalet utgick från orden i Joh. 8:12.

Ivar Henriksson spelade Kyrklåt från Ilsbo av I Lundberg på dragspel.

Charles Liljedahl sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Som avslutning spelade kantorn Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Wivan Larsson

I Hudiksvalls kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Wivan Larsson.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson Lennholm Tröstevisa av B Andersson.

Solist Mikael Olofsson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 33:4.

Solisten återkom med När solen färgar juninatten av S-E Magnusson, och Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Linnea Åström Persson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Linnea Åström Persson.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Cavatina av S Myers.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25.

Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag, Tryggare kan ingen vara och Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Sailing av G Sutherland.

Minnesstund hölls i hemmet.

Hans-Olov Setterlind

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Hans-Olov Setterlind.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Matt. 7:12.

Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag, Var inte rädd och Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Leva livet av Winer/Gold.

Minnesstund hölls i hemmet.

Jonas Skoglund

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Jonas Skoglund.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var komminister Evelina Bohlin.

Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag, Var jag går i skogar, berg och dalar, och Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade kantorn Jag väntar vid min mila av D Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Bror Erik Sahlin

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bror Erik Sahlin.

Som inledningsmusik spelade Maria Eng Hillbom Air J S Bach.

Solist Maria Nyström sjöng Juninatt av W Peterson-Berger.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Ps. 85:5, 11.

Under avskedet spelades ett potpurri av Einar Westling.

Solisten återkom med Koppången av P Moraeus/P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på Strandpiren.

Astrid Olsson Bolin

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Astrid Olsson Bolin.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg För kärleks skull av T Gärdestad.

Solist Mikael Olofsson sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård till Ylva Timan Olofssons flygelackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Där gullvivan blommar av P Rogerfeldt/M Rickfors till Ylva Timan Olofssons flygelackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 249.

Som avslutning spelade Rune Broberg Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Elsa Vedin

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elsa Vedin.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Air av J S Bach.

Officiant var komminister Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 304.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Bernt Enberg

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bernt Enberg.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var Simon Renöfält som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 90, samt 1 Kor. 13.

Under avskedet spelades Nocturne av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, samt 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade kantorn Änglamark av E Taube.

Lennart Granevi

I Hassela kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lennart Granevi.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Koppången av P Moraeus.

Solist Ingela Söderlund sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger.

Solisten återkom med Du är allt av S Aldén och Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm, och Jeg savner deg av H M Gunnarsrud till eget gitarrackompanjemang.

Under avskedet spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235, Pärleporten, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Hugo Ekholm

I Hudiksvalls kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Hugo Ekholm.

Som inledningsmusik spelade Ida Rissanen Koppången av P Moraeus på fiol.

Därefter sjöng hon Linblomman av K Å Eriksson tillsammans med Mathias Wiklund som ackompanjerade på gitarr.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:1, 13.

Efter överlåtelsen spelade Ida Rissanen sig egen Sorgepolska.

Gemensamt sjöngs psalmerna 730, Må din väg gå dig till mötes, samt 791, Du vet väl om att du är värdefull till kantor Marie Lennholms ackompanjemang.

Solisterna återkom med sången Dust in the wind av K Livgren, och som utgångsmusik spelade Ida Rissanen Delsbo brudmarsch.

Minnesstund hölls i St. Jakobsgården.

Sven G Jonsson

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Sven G Jonsson.

Officiant Martin Krantz som inledde ceremonin med att hälsa välkommen.

Utifrån Svens förmåga att lyfta andra sjöng Martin Krantz till att börja med You raise me up av R Løvland/B Graham.

I minnestalet berättade Martin om Svens liv som en mycket händig man, svärsonen Per berättade om historien ångbåten Tamm.

Martin sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Ahrenhill.

Under avskedet spelade han Du är den ende av B A Setterlind på gitarr, för att sedan avsluta med sången Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Urban Norlin

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Urban Norlin.

Som inledningsmusik spelade Irina Nutti Tröstevisa av B Andersson.

Solist Elena Gradin sjöng Du är för alltid en del utav mej av L Berghagen/L Holm.

Officiant var komminister Sofia Aspling.

Kantorn spelade Nocturne av E Taube, och under avskedet spelade hon Koppången av P Moreaus.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 950 och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Carl-Erik Larsson

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Carl-Erik Larsson.

Som inledningsmusik spelades Candle in the wind med Elton John.

Officiant var Ingela Söderlund som sjöng Utan dina andetag av J Berg till eget gitarrackompanjemang.

Därefter läste hon ett personligt minnesord.

Dottern Nadja sjöng Tears in heaven av E Clapton till Inge Söderlunds gitarrackompanjemang.

Under avskedet spelades The circle of life med Elton John.

Ingela Söderlund återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Som avslutning spelades Power of love med Huey Lewis.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Mona Berg

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Mona Berg, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 68 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Håll mitt hjärta av P Hallström.

Solist Lillemor Gustafsson Håkansson sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Ps. 121:1–5.

Solisten återkom med Ängeln i rummet av E Dahlgren, och Koppången av P Bäckman/P Moraeus.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 730.

Som avslutning spelade organisten You raise me upp av R Lövland/B Graham.

Minnesstund hölls i restaurangen Folkparken i Ljusdal.

Gunni Lindström

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunni Lindström, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 81 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Adagio av T Albinoni.

Solisterna Kajsa Eliasson och Stina Eliasson sjöng För kärleks skull av T Gärdestad.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i psalm 299, vers 1.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 297.

Som avslutning spelade organisten Nocturne.

Minnesstund hölls i hembygdsgården, Ljusdal.

Leif Hasselberg

I S:t Olovs kapell, Ljusdal, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Leif Hasselberg, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 87 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Symfoni n 7 s 2 av L v Beethoven.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Ps. 46:2–4.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 297.

Som avslutning spelade organisten Moonlight serenade av G Miller.

Minnesstund hölls i hemmet.

Ingvar Nyman

I S:t Görans kapell, Färila, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingvar Nyman, Björsjö, som avlidit i en ålder av 84 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Fäbodpsalm från Färila.

Solist Kicki Flodin sjöng Blott en dag av L Sandell Berg/I Ahnfelt till Andreas Leeks pianoackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde emeritus Gustav Åhman.

Kicki Flodin och Ronja Flodin sjöng Utan dina andetag av J Berg till Andreas Leeks pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, 231 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Sten Astor Larsson

I Kårböle kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sten Astor Larsson, Kårböle, som avlidit i en ålder av 84 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann Christin Svedman Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var kyrkoherde emeritus Gustaf Åhman som höll griftetalet med utgångspunkt från Astors liv.

Officianten läste psalm 23, Herdepsalmen, ur Psaltaren.

Bibelorden hämtade han från Psaltaren och från profeten Jeremia och avslutade med att läsa dikten Döden tänkte jag mig så av B Setterlind.

Under avskedet spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 190, Bred dina vida vingar, och 297, Härlig är jorden.

Som utgångsmusik spelade kantorn Kyrkmarsch från Kårböle.

Minnesstund hölls i bystugan i Kårböle.

Sigrid Jenny Margareta Glad

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sigrid Jenny Margareta Glad.

Som inledningsmusik spelade Arvid Svenungsson Air av J S Bach.

På cd spelades Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge som i griftetalet utgick från orden i Ps. 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 190.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Ingrid Jonsson

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Arvid Svenungsson Järvsöpsalmen av I Widéen.

Solist Jörgen Åberg sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Holm/L Berghagen.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Sommarkort av P R Ericsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls på Stenegårds restaurang.