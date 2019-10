Begravningar i Hälsingland vecka 43

Söderhamn

Margareta Garelius

I Mariakapellet hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Margareta Garelius.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Air av J S Bach.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Ordspråksboken 22:9.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Jämtlandssången av W Peterson-Berger.

Anna-Greta Rönnholm

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna-Greta Rönnholm.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, 304 och 297.

Som avslutning spelade organisten Hallelujah av L Cohen.

Gåvor hade lämnats till HjärtLung-fonden.

Patrik Unger

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Patrik Unger.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Gotländsk sommarnatt av S Pettersson.

Solist Frida Alenius sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Per-Ola Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 136:1–2.

Därefter spelades Arbol de mi destino kjarkas letra.

Solisten återkom med Some die young av L Pourkarim.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 256, Var inte rädd.

Som avslutning spelade organisten Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gåvor hade lämnats till HjärtLungfonden.

Blommor märktes bland annat från arbetskamraterna på Quality Metals.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Bengt Åslund

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Åslund, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Solist Martina Sahlin sjöng Håll mitt hjärta av P Hallström/L Andersson/B Skifs.

Officiant var Per-Ola Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 107:28–32.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad, 249, Blott en dag och 320, Tänk när en gång.

Som avslutning spelade organisten My way av G Thibaut.

Gåvor hade lämnats till bland annat FUB.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Wiljo Jonsson

I Mo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Wiljo Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Adagio av T Albinoni.

På cd spelades Fields of gold med Eva Cassidy.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

På cd spelades Håll mitt hjärta med Björn Skifs och Så skimrande var aldrig havet med Marie Fredriksson.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Adagio av T Albinoni.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Minnesstund hölls i sockestugan.

Roger Bäckström

I Equmeniakyrkan hölls på lördagen begravningsgudstjänst för Roger Bäckström.

Som inledningsmusik spelades Visa från Utanmyra av J Johansson på cd.

Officiant var Teta Backlund som i griftetalet utgick från orden i psalm 249, Blott en dag.

På cd spelades Entonigt klingar den lilla klockan av O Engström.

Gemensamt sjöngs psalm 249, Blott en dag.

På cd spelades Längst inne med P Harling.

Som avslutning spelade kyrkomusiker Kerstin Åkered Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Equmeniakyrkan.

Bollnäs/Ovanåker

Tore Andersson

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Tore Andersson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Air av J S Bach

Solist Dick Persson sjöng Hälsingland.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Ingemar Nyström

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ingemar Nyström.

Som inledningsmusik spelade Magnus Bergvall Air av J S Bach.

På cd spelades Fly me to the moon med Roger Pontare och Sandviken Big Band.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

På cd spelades Twilight time med Sören Rydgren.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade organisten Morning has broken, gaeleisk melodi.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Gunnel Sarnes

I Pilgrimens kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Gunnel Sarnes.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Eva Andersson sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 12:1.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar, och 231, Oändlig nåd mig Herren gav.

På cd spelades Tack för de minnen du gav mig med Hasse Thord.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Höst vid Våsen av R Säll.

Minnesstund hölls hos Unnegårds.

Martin Nilsson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Martin Nilsson.

Som inledningsmusik spelades Tröstevisa med Benny Andersson och Jag och min far med Olle Ljungström.

Borgerlig officiant var Irene Frank som höll ett minnestal och läste dikten Till min far av Dan Andersson.

Där rosor aldrig dör med Christer Sjögren spelades och som avslutning Helgdagskväll i timmerkojan med Östergötlands sinfonietta.

Ulla Grehn

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulla Grehn, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Adagio av T Albinoni.

Solist Patrik Nordgaard sjöng Kärleksvisan av S Dawn Finer till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Arne Sandin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach.

Bernt Eriksson

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bernt Eriksson.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Over the rainbow av H Arlen/Y Harburg.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalm 304.

Som avslutning spelade organisten What av wonderful world av D Weiss/B Thiele.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Hudiksvall/Nordanstig

Gun-Marie Ceder

I Hudiksvalls kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Gun-Marie Ceder.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson Lennholm Tröstevisa av B Andersson.

Därefter sjöng hon Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var komminister Erik Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139.

Kantorn återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson, och som avslutning spelade hon Amazing grace, trad.

Uno Ståhlberg

I Njutångers kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Uno Ståhlberg.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Koppången av P Moraeus.

Officiant var kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 3:20.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 279.

Under avskedet spelade kantorn stilla orgelmusik, och som avslutning Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Minnesstund hölls i S:t Olofsgården.

Signe Gustafsson

I Enångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Signe Gustafsson.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Air av J S Bach.

Officiant var Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 3:1–2.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231, 285 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Åke Jansson

I Sofiedals kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Jansson.

Innan klockringningen spelades Midnight med The Refreshments på cd

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson Lennholm Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Ingela Söderlund sjöng You are always on my mind av J Christoper/M James/W Carson Thompson till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235, Pärleporten, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i Håstakyrkan.

Tage Grahn

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tage Grahn.

Som inledningsmusik spelade kantor Margareta Häggström Jonsson Amazing grace, trad.

Solist Mikael Olofsson sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var komminister Evelina Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, 251 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Håkan Bronell

I Bergsjö trefaldighetskapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Håkan Bronell.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Koppången av P Moraeus.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från orden i Jes. 60:19–20.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Veronica Wegård

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Veronica Wegård.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Air av J S Bach.

Solist Anna Lundh sjöng Kärleksvisan av S Dawn Finer/P Berno.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från orden i 2 Kor. 1:3–4.

Solisten återkom med Somwhere over the rainbow av H Arlen/Y Harburg.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Helen Broberg

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Helena Broberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Air av J S Bach.

Officiant var komminister Signe Ek.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, 249, Blott en dag, och 730, Må din väg gå dig till mötes.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i S:t Eriksgården.

Raymond Sundström

I Norrbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Raymond Sundström.

Som inledningsmusik spelade kantor Owe Timan Koppången av P Moraeus.

Solist Ylva Timan Olofsson sjöng Jag och min far av O Hillström/ M Uggla.

Officiant var komminister Joakim Johansson som höll griftetalet utifrån Psaltaren 139:16.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/B Dixgård/G Norén samt För kärlekens skull av T och K Gärdestad.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisan av B Andersson.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Alf Fröjd

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Alf Fröjd, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 90 år.

Som inledningsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld Amazing grace, trad.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 304:2.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Margareta Andersson

I S:t Görans kapell, Färila, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Margareta "Mait" Andersson, Färila, som avlidit i en ålder av 91 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Adagio av T Albinoni.

Två barnsolister sjöng Den lilla lågan.

Ann-Christin Svedman sjöng Där rosor aldrig dör av L Gosztonyi.

Officiant var Mattias Haglund.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Tryggare kan ingen vara, och 248, Blott en dag.

Som avslutning sjöng kantorn psalm 190, Bred dina vida vingar, och spelade därefter Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Klockaregården i Färila.