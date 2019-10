Begravningar i Hälsingland vecka 42

Hudiksvall/Nordanstig

Helge Karlsson

I Rogsta kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Helge Karlsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Fredriksson Lennholm Koppången av P Moraeus.

Solist Ingela Söderlund sjöng Drömmen om Elin av P Himmelstrand/C Jularbo.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 8:4–6.

Solisten återkom med Jeg savner deg av H M Gunnarsrud.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Viola Falk

I S:ta Maria kapell, Iggesund hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Viola Falk.

Som inledningsmusik spelade Andreas Holmberg Koppången av P Moraeus.

Kyrkoherde emeritus Pär Stenberg läste några inledningsord.

Solist Ingela Söderlund sjöng Hårgalåten till eget gitarrackompanjemang.

Officianter var Pär Stenberg och Thomas Grunnesjö.

Pär Stenberg höll ett personligt minnestal.

Kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö läste begravningsbönen och överlåtelsen, samt läste Fader vår.

Solisten återkom med What a wonderful world av D Weiss/B Thiele.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i S:t Olofsgården.

Karin Dahlqvist

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Dahlqvist.

Som inledningsmusik spelade Maria Eng Hillbom Hälsingesången, trad.

Officiant var komminister Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Galderbrevet 6:2.

Som avslutning spelade kantorn Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Gölin Folkesson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gölin Folkesson.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Koppången av P Moraeus.

Därefter sjöngs psalm 289, Guds kärlek är som stranden.

Solist Torgny Wilhelmsson sjöng Gässen flytta av D Andersson.

Officiant var Andreas Bernmyr som höll ett personligt minnestal och läste valda bibelord ur Psaltaren.

Psalm 291, Du vet väl om att du är värdefull, sjöngs gemensamt.

Solisten återkom med Rosa på bal av E Taube.

Som avslutning spelade Rune Broberg Tröstevisa av B Andersson.

Ann-Christin Wedin

I Håstakyrkan hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ann-Christin Wedin.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Sinfonia av J S Bach.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten som i griftetalet utgick från tankar om Ann-Christins liv och hur vi präglar varandra.

Under avskedet spelades stilla musik.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Sven Edh

I Harmångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven Edh.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var kyrkoherde emeritus Bengt Wiklund som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelades Hälsingevind med Per Engmans kapell på cd.

Som avslutning spelade kantorn Änglamark av E Taube.

Minnesstund hölls i Älvstagården.

Rose Nöjd

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rose Nöjd.

Som inledningsmusik spelade kantor Margareta Häggström Jonsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i 1 Mos. 28:15.

Som avslutning spelade kantorn Han har öppnat pärleporten av A Dulin/F Bloom.

Minnesstund hölls i hemmet.

Mona Larsson

I Ängersjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Mona Larsson.

Som inledningsmusik spelade Sven Leo Paulsson Guldgrävarsången.

Officiant var Kenneth Roua som i griftetalet utgick från orden i 2 Moseboken.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, 235 och 798.

Som avslutning spelade kantorn Barnatro av E Westling.

Kerstin Andersson

I Sofiedals kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Kerstin Andersson.

Officiant och solist var Ingela Söderlund som höll ett välkomsttal.

Därefter spelades Koppången av P Moraeus på cd.

Officianten läste några dikter, och sjöng därefter Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Ingela Söderlund höll ett personligt minnestal och sjöng därefter Blott en dag av L Sandell/O Ahnfelt.

Under avskedstagande spelades Over the rainbow med Eva Cassidy.

Officianten sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi, och som avslutning sjöng hon Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Söderhamn

Aina Mattson

I Söderala kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Aina Mattsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Lennart Ericsson Koppången av P Moraeus.

Solist Frida Alenius sjöng Sträck ut din hand av L Berghagen.

Officiant var komminister Magnus Natander som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, 249, Blott en dag och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Time to say goodbye av L Quarantotto/F Sartori.

Gåvor hade lämnat till bland annat Parkinsonfonden.

Tal hölls av maken Kjell, sonen Ander, sonen Patrik, svågern Lorentz, svägerskan Birgitta, samt Gunilla Wahlström för Parkinsongruppen i Söderhamn

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Lars Nordlund

I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars Nordlund, Sandarne.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tröstevisa av B Andersson.

Älska mej med Anki Reimer spelades.

Officiant var prost Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:12.

Ombra mai fu med Robin Svensson spelades.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Iris Bäckman

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Iris Bäckman, Stråtjära.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Officiant var komminister Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i S:t Staffans hus.

Karin Gunnarsson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Gunnarsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Koppången av P Moraeus.

Solist Hans Ringshamre sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var prost Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Jesaja 46:2.

Solisten återkom med Han är min sång och min glädje av P Karlsson/Jernerstrand.

Gemensamt sjöngs psalmerna 11 och 231.

Som avslutning spelade organisten Air suit nr III i D-dur av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till fonder

Minnesstund hölls i Mariagården.

Gert Bengtsson

I Fridhemskapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gert Bengtsson.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Koppången av P Moraeus.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda ord.

På cd spelades Brusa högre lilla å av B J:son Lindh.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Bollnäs/Ovanåker

Roland Andersson

I Mariakapellet hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Roland Andersson.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Organisten spelade Morning has broken, gaelisk folkmelodi

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Säkkijärvi polka av Pajala-Hasse spelades på dragspel av Roland Andersson och Sivert Snar.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Kjell Jonsson

I Segersta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjell Jonsson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Gå upp till klippan av U Lundell.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 256.

Som avslutning spelade musikern Öppna landskap av U Lundell.

Minnesstund hölls i Segersta församlingshus.

Ingemar Jonsson

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingemar Jonsson.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Blott en dag av O Ahnfelt.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i 1 Mos. 25:8.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, 261 och 190.

Som avslutning spelade kantorn organisten Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i Bollnäsrummet på Scandic Hotell.

Sölve Dahlström

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sölve Dahlström.

Som inledningsmusik spelade organist Staffan Krafft Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson .

Solist Jennie Eriksson sjöng Himlen.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Pärleporten av A Dulin/F Bloom.

Gemensamt sjöngs psalm 249.

Som avslutning spelade organisten Amazing grace.

Inger Kraft

I Rengsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inger Kraft, Rengsjö.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Roger Eriksson Lovén sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från orden i Ps. 121.

Solisten återkom med No one stays alone in love av B Rhyder.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Maj Johansson

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Maj Johansson.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf O, hur saligt att få vandra av R Lowry.

Solisterna Jessika Borg, Malin Pärlenskog, Anton Pärlenskog och Oskar Pärlenskog sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisterna återkom med Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 11 och 249.

Som avslutning spelade organisten Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Bo Lindqvist

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bo Lindqvist.

Som inledningsmusik spelade Erik Mossnelid en improvisation på piano.

Officiant var Lena Wengmark som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten Judit Maria Schunesson sjöng Vila glad i din famn av K Lugn/B Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 303, Det finns en väg till himmelen, 256, Var inte rädd organist Anton Linnerheds ackompanjemang.

Minnesstund hölls i hemmet.

Birger Jonsson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birger Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Gunvi Liljeblad Air av J S Bach.

Solist Helena Sjösved sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 62:1–3.

Solisten återkom med Jag och min far av O Ljungström/M Uggla.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Minnesstund hölls på Alfta Gästis.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Egon Embertsén

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Egon Embertsén, Färila, som avlidit i en ålder av 71 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Mona Kihlström What God can do av S Hamblen.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Mark. 1:15.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, 231, Oändlig nåd, och 190, Bred dina vid vingar.

Som avslutning spelade kantorn Take my hand precious lord av T A Dorsey.

Dennis Haglund

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Dennis Haglund, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 24 år.

Solist Per Engman sjöng Hälsingevind av P Persson.

Officiant var kyrkoherde Jan Bonander.

Solisten återkom med För kärleks skull av T och K Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalm 791 till organist Kristina Shtegmans ackompanjemang.

Minnesstund hölls i församlingsgården.