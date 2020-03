Begravningar i Hälsingland

Hudiksvall/Nordanstig

Bror Erik Sahlin

I Hudiksvalls kyrka hölls fredag den 21 februari begravningsgudstjänst för Bror Erik Sahlin.

Som inledningsmusik spelade Maria Eng Hillbom Air J S Bach.

Solist Maria Nyström sjöng Koppången av P Moraeus/P Bäckman

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Ps. 85:5, 11.

Kantorn spelade blandade stycken av Einar Westling på piano.

Under avskedet spelade kantorn Gammal fäbodpsalm från Dalarna i sättning av O Lindberg.

Solisten återkom med Juninatt av W Peterson-Berger.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på Strandpiren.

Lasse Larsson

I Norrbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lasse Larsson.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll He shall feed his flock ur Händels Messias.

Solist Helena Engstad Stedt sjöng Det går en väg mot framtiden av I Möller till Carl-Axel Engstads flygelackompanjemang.

Officiant var komminister Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Luk. 2:29–32.

Solisten återkom med Kärlek som vid oceaner av R Lowry till Carl-Axel Engstads flygelackompanjemang.

Som avslutning spelade kantorn Jag har hört om en stad ovan molnen, rysk folkmelodi.

Minnesstund hölls på Svanbacken.

Erik Fredin

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Erik Fredin.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Adagio av T Albinoni.

Solist Ylva Timan Olofsson sjöng Spelmannen av D Andersson till eget flygelackompanjemang, samt ackompanjemang på kontrabas av Johan Timan och gitarr av Mikael Olofsson.

Officiant var komminister Evelina Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Ps. 119:89 och Heb. 13:8.

Ylva Timan Olofsson och Mikael Olofsson sjöng Sjösalavals av E Taube till Ylvas flygelackompanjemang och ackompanjemang av Johan Timan på kontrabas. Därefter sjöng Mikael Olofsson In the wee small hours of the morning av B Hilliard/D Mann till Ylva Timan Olofssons flygelackompanejamng och ackompanjeman av Johan Timan på kontrabas.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Per Henrik Olsson

I Rogsta kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Per Henrik Olsson.

Som inledningsmusik spelade Maria Eng HIllbom Tröstevisa av B Andersson.

Barnbarnet Klara Nord Norén sjöng Jag fick låna en ängel av S Clamp till Johannes Edwalls pianoackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten.

Solist Ingela Söderlund sjöng Änglahund av H Andersson och Jeg savner deg av H M Gunnarsrund till eget gitarrackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 755 och 683.

Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Karl Åke Vikman

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karl Åke Vikman.

Som inledningsmusik spelade Kristoffer Sundman Amazing grace, trad.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Jes. 58:6–7.

Kantorn spelades Lil darling av N Hetti på orgeln.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Hallelujah av L Cohen.

Rolf Eriksson

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rolf Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Koppången av P Moraeus.

Solist Ingela Söderlund sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Solisten återkom med What a wonderful world av G D Weiss/B Thiele och Jeg savner dag av H M Gunnarsrud.

Under avskedet spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär oss du skog att vissna glad, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i S:t Olofsgården.

Ann-Marie Bladin

I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ann-Marie Bladin.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson Lennholm Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Ingela Söderlund sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Joh. 19:17.

Solisten återkom med Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Nils-Erik Lindberg

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Nils-Erik Lindberg.

Som inledningsmusik spelade Benny Olsson, fiol, och Bengt Synnebäck, dragspel Sorgemarsch av B Olsson.

Solist Karin Lindberg sjöng Jag och min far av O Ljungström/M Uggla.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Kantor Charles Liljedahl sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Musikerna återkom med Jag väntar vid min mila av D Andersson/G Turesson

Som avslutning spelade kantorn Lilla Anna på orgel.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Tore Berglund

I Hassela kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tore Berglund.

Som inledningsmusik sjöng Anna Björk, Lars Berglund, Carina Reineborn, Johanna Karlsson och Charles Liljedahl Mörkret skall förgå av K Lönnå.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i 4 Mos. 6:24–26.

Johanna Karlsson spelade Min levnadsafton av Hjort-Anders på violin, och som avslutning spelade hon Kyrkmarsch från Hassela av J E Hall

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Helge Strid

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Helge Strid.

Som inledningsmusik spelade Mari Lennholm Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg, följt av Koppången av P Moraeus som ackompanjerades på fiol av sonen Klas-Göran Strid.

Solisterna Mari Lennholm och Åke Fredriksson sjöng Min bön.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Fil. 2:5.

Solisterna återkom med Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, 300, 249 och 297.

Som avslutningsmusik spelade kantorn Ave Maria av F Schubert ackompanjerad av sonen Klas-Göran Strid på fiol.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Alsy Sandin

I S:t Pers kapell, Harmånger, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Alsy Sandin.

Som inledningsmusik spelade Ulla Hedman Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Barnbarnet Louiza Atcheba spelade time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Officiant var Signe Ek.

Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag, Tryggare kan ingen vara och Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Tommie Saur

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tommie Saur.

Som samlingsmusik spelades Maraba blue med Brass Brothers på cd.

Som inledningsmusik spelade Richard Saur Liebste Jesu, wir sind hier av J S Bach.

Borgmästarbrasset, med Mats Siggstedt, Pelle Larsson, Jonas Eklund, Anders Wimark spelade Abide with me av W H Monk.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten som i griftetalet utgick från valda bibelord, samt texten Tänk dig att du står vid havsstranden, ur Ulla Söderström skrift Livets sista tid.

Musiker ur Hudik Big Band (Nore Sundqvist, Gösta Rodling, Bengt Lindfors, Lars Myrgren, Edward Mika, Kenneth Stahre, Lars Johansson, Göte Eriksson, Stig Andersson) spelade Round midnight av T Monk.

Under avskedet spelade kantor Kristofer Sundman Blott en dag, psalm 249, av O Ahnfeldt.

Borgmästarbrasset, med solist Mats Siggstedt spelade Sengale solenne av C Danielsson.

Som avslutningsmusik spelade Borgmästarbrasset Jerusalem av H Perry.

Officianten höll ett personligt tal om Tommie och läste dikten En ensam seglare, samt bibelorden ur Domarboken 7:16–17.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade musiker ur Hudik Big Band Just a closer walk with thee, trad.

Minnesstund hölls i S:t Jakobsgården.

Söderhamn

Inger Lindberg

I Mariakapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inger Lindberg, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Somewhere over the rainbow av H Arlen/Y Harburg.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Matteus 11:28–30.

Gemensamt sjöngs 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Amazing grace, trad.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Elly Bengtsson

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elly Bengtsson.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Solist Martina Sahlin sjöng Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Gemensamt sjöngs psalmera 201, En vänlig grönskas rika dräkt, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern För kärleks skull av T Gärdestad.

Gåvor hade lämnats till Världsnaturfonden.

Minnesstund hölls i samstugan i Bergvik.

Eva-Britt Andersson

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eva-Britt Andersson.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Adagio av T Albinoni.

Let go med Weeping Willows spelades.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 4:9.

Koppången spelades med Kalle Moraeus.

Under avskedet spelades stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 231, Oändlig nåd, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotti.

Gåvor hade lämnats till Alzheimerfonden.

Anita Engman

I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anita Engman, Sandarne.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Därefter spelades Håll mitt hjärta med Björn Skifs.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:1–13.

Därefter spelades Time to say goodbye med Andrea Boccelli och Sarah Brightman

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 45, Jesus för världen givit sitt liv, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Gåvor hade lämnats till bland annat Hjärt-Lungfonden.

Nils-Erik Olsson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Nils-Erik "Nisse" Olsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Visa från Utanmyra, svensk folkvisa.

Därefter spelades Amazing grace med Roy Efzel.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:5.

Därefter spelades What a wonderful world med Kai roberg Johansen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Tal hölls av Karl Näslund för Odd Fellow Logen nr 12 Helsingnia, och Gösta Frunck för Söderhamns FF och Samidrotten.

Kerstin Bergman

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kerstin Bergman, Vågbro.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Änglamark av E Taube.

Solist Martina Sahlin sjöng Memory av A Lloyd Webber.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Hallelujah av L Cohen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235, Som en härlig guddomskälla och 11, O store Gud.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning.

Minnesstund hölls i hemmet.

Gun Frid

I Kvarnen hölls på onsdagen borgerlig begravningsceremoni för Gun Frid.

Som inledningsmusik spelades Som i en dröm med Per Gessle.

Om jag en dag med P Gessle och Orden som mor min sa med Lasse Stefanz.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som läste dikter och höll ett personligt tal.

Lova mig du aldrig glömmer spelades med Gyllene Tider och Se mig med Magnus Karlsson

Som avslutning spelades Time to say goodbye med Andrea Bocelli och Sarah Brightman.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Kvarnen.

Hans-Olov Törnqvist

I Gussistugan, Östanbo, hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Hans-Olov Törnqvist.

Som inledningsmusik spelades Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson spelades.

Borgerlig officiant var Hans Ringshamre som läste dikter och höll ett personligt tal.

Så länge skutan kan gå av E Taube och Nocturne av E Taube spelades.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Tal hölls av vännerna.

Minnesstund hölls på Östanbogården.

Per-Åke Sköld

I Kvarnen, Söderhamn, hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Per-Åke "Påte" Sköld, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades Visa från Utanmyra med Jan Johansson.

Vidare spelades I shall be released med Bob Dylan.

Borgerlig officiant var Hans Ringshamre som höll ett personligt minnestal och läste valda dikter.

Håkan Löfstedt, Larsa Larsson och Bror Thörnell framförde It isn´t gonna be that way.

Under avskedet spelades It makes no difference med The Band.

Som avslutning spelades Hälsingland med Thomas Andersson Wij.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Kvarnen.

Bollnäs/Ovanåker

Ida Jonsson

I Bollnäs kyrka hölls fredag den 14 februari begravningsgudstjänst för Ida Jonsson.

Begravningsgudstjänsten inleddes med att Mårten Sandkvist sjöng One last goodbye till Gunnar Sandkvists pianoackompanjemang.

Därefter spelade organist Magnus Berglöf Kom ihåg mig av L Winnerbäck på kyrkorgeln.

Officiant var Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Martina Sahlin spelade Lascia chio pianga av G F Händel på tvärflöjt

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 248.

Martina Sahlin sjöng Gabriellas sång av S Nilsson/P Bäckman.

Som avslutning spelades Always look at the bright side of life av E Idle på cd.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Sven Granström

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Sven Granström, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Koppången av P Moraeus.

Solist Malin Pärlenskog sjöng Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Summertime av G Gerswin.

Gemensamt sjöngs 251 och 297.

Som avslutning spelade organisten En vänlig grönskas rika dräkt av C D af Wirsén/W Åhlén.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Inger Lundgren

I Missionskyrka, Edsbyn, hölls den 21 februari begravningsgudstjänst för Inger Lundgren.

Som inledningsmusik spelade Margareta Uhras Tröstevisa av B Andersson.

Solist Jennie Eriksson sjöng Oändlig nåd av J Newton/amerikansk melodi.

Officianter var Axel Sköldmark och Gunnar Rabenius.

Solisten återkom med Det brister en sträng härnere av A Ölander/J A Hultman.

Under avskedet spelades stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Dagen är nära av G F Händel.

Som farvälsång sjöngs psalm 297, vers 2.

Minnesstund hölls i församlingsvåningen.

Siri Persson

I Pingstkyrkan, Bollnäs, hölls den 29 februari begravningsgudstjänst för Siri Persson.

Som inledningsmusik spelades Koppången av P Moraeus.

Solisterna Sara Persson och Martha Hörberg sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var Samuel Wennstig.

Solist Per-Olof Persson sjöng Stad i ljus av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, samt 252, Hela vägen går han med mig.

Jag håller hans hand sjöns av Sara Persson.

Som avslutning spelade kantorn Löftena kunna ej svika av L Pethrus.

Minnesstund hölls i Pingstkyrkan.

Mona-Lisa Eriksson

I S:t Lars kapell, Bollnäs hölls den 21 februari begravningsgudstjänst för Mona-Lisa Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Time to say goodbye av F Sartori.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 297.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Margareta Palm

I Fridhemskapellet hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Margareta Palm, Ljusne

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Largo av G F Händel.

Officiant var Lars Nilsson som höll griftetalet med utgång från orden ur Lukas 20:38.

Unisont sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

På cd spelades Jag reser mig igen med Torsten Flink.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Aftonbön av G Hägg.

En vacker blomstergärd omramade kistan.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Anna Nyström

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Anna Nyström.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade organisten Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Minnesstund hölls på gårdstunet Finnfara.

Sonia Wernh

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sonia Wernh.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Änglamark av E Taube.

Officiant var Sture Rask.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 256.

Som avslutning spelades Bed of roses med Bon Jovi på cd.

Siri Persson

I Pingstkyrkan i Bollnäs hölls den 29 februari begravningsgudstjänst för Siri Persson.

Som inledningsmusik spelade Hans Persson, fiol, Örjan Unogård, bas och Josef Persson, gitarr, Koppången av P Moraeus.

Solisterna Sara Persson och Martha Hörberg sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi till Daniel Hörbergs pianoackompanjemang.

Officiant var Samuel Wennstig.

Per-Olof Persson sjöng Stad i ljus av P Bäckman, till Sara Perssons pianoackompanjemang.

Efter avskedstagandet sjöng Sara Persson Jag håller hans hand av P Anka/P Karlsson till Daniel Hörbergs pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 252 till Sara Perssons ackompanjemang.

Som avslutning spelade Hans Persson, Örjan Unogård och Josef Persson Löftena kunna ej svika av L Pethrus.

Minnesstund hölls i Pingstkyrkan.

Jan Davidsson

I Pilgrimens kapell, Ovanåker, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Jan Davidsson, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Air av J S Bach.

Solist Jennie Eriksson sjöng Helgdagskväll i timmerkojan av D Andersson/S Scholander.

Officiant var Arne Sandin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade församlingsmusikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls hos Unnegårds servering.

Ingrid Sjöholm

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ingrid (Inga-Greta) Sjöholm.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Malin Pärlenskog sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var Helgen Berg som i griftetalet utgick från orden i 1 Luk. 20:38, 1 Kor. 15:42–44.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach.

Gudrun Bäckström

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gudrun Bäckström.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Adagio av T Albinoni/Gianzotto.

Solist Jennie Eriksson sjöng På den andra sidan av L Damian.

Officiant var Ulf Jensius.

Solisten återkom med Nocturne av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Våren av E Grieg.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Inga-Lisa Sundkvist

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inga-Lisa Sundkvist.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Temat från Bröderna Lejonhjärta.

Solist Eva Andersson sjöng Älska mig för den jag är av B Andersson/M Nilsson till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Åsa Tollén.

Solisten återkom med Ljuset av B Afzelius.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Anders Johansson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anders Johansson.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf What a wonderful world av D Weiss/B Thiele.

Officiant var Ulf Jensius.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade organisten Änglamark av E Taube.

Minnesstund hölls på Rengården.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Bertil Nordeen

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bertil Nordeen, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 91 år.

Som inledningsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld Can you feel the love tonight av E John/T Rice.

Solist Maria Wagenius sjöng Älska mig.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25.

Solisten återkom med Koppången av P Moraeus/P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Karl-Gunnar Karlsson

I Järvsö kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karl-Gunnar Karlsson.

Som inledningsmusik spelade Ann-Christin Svedman Järvsöpsalmen.

Solist Pär Engman sjöng Koppången av P Moraeus/P Bäckman.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Can´t help falling in love av Weiss/Peretti/Creatore.

Gemensamt sjöngs psalmerna 799 och 830.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i S:t Persgården.

Elsa Lihdén

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elsa Lihdén.

Som inledningsmusik spelade Anders Eriksson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Jörgen Åberg sjöng O store Gud av C Boberg.

Officiant var komminister Eva-Lotta Berg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Adagio av T Albinoni.

Minnesstund hölls på Järvsöbaden.

Algot Ling

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Algot Ling.

Som inledningsmusik spelades Tröstevisa av B Andersson på cd.

Kantor Anders Eriksson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var komminister Eve-Lotta Berg som höll griftetalet från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 830.

Som avslutning spelades Gunnar Wägman av D Andersson/G Johansson på cd.

Minnesstund hölls på St. Persgården.