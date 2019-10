Begravningar i Hälsingland

Bollnäs/Ovanåker

Åke Andersson

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Åke Andersson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Brusa högre lilla å av B J:son LIndh.

Solist Eva Andersson sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar, 248, Tryggare kan ingen vara och 251, Vart jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Karl-Erik Lingman

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karl-Erik Lingman, Växbo.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Eva Andersson sjöng Du gav mig ljusa minnen av R Cedermark till eget pianoackompanjemang.

Officiant var komminister Helgen Berg som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 3:20–21, Lukas. 12:6–7.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm och En ton från himlen av G Strandsjö/trad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, 297, Härlig är jorden, samt Jag har hört om en stad ovan molnen.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Gunvor Nordgren

I Undersvik kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunvor Nordgren, Backarna, Vallsta.

Som inledningsmusik spelade kantor Eva Thalin Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solisterna Julia Planeskog, William Planeskog och Alice Planeskog sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård och Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill till kantorns ackompanjemang.

Officiant var komminister Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 8:4–6 och 1 Korr. 15:42–44.

Maria Svensson sjöng Var inte rädd för mörkret av E Blomberg/K Rehnqvist.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i stiftsgården.

Elov Svensson

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elov Svensson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Tröstevisa av B Andersson på piano.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, 179, Morgon mellan fjällen, 249, Bred dina vida vingar, och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade musikern Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Lennart Bäckström

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lennart Bäckström, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Time to say goodbye av F Sartori.

Solist Karin Berbres sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Officiant var Anna-Maria Wadlund som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Gemensamt sjöngs psalmerna Som en härlig gudomskälla och Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade församlingsmusikern Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i hemmet.

Bo Larsson

I Öjungs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bo Larsson, Färila.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Gammal fäbodpsalm av O Lindberg.

Solist Per-Ola Häggblom sjöng Gunnar Vägman av D Andersson/G Johansson.

Officiant var Lena Wängmark som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Good hearted woman av W Jennings/W Nelson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade församlingsmusikern Emigrantvisa.

Minnesstund hölls i hemmet.

Söderhamn

Ingmarie Nordlund

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingmarie Nordlund, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Visa från Utanmyra, sv. folkmelodi.

Solist Martina Sahlin sjöng Tears in heaven av E Clapton.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 1:11.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till bland annat Brobergs IF.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Maj Bergsten

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maj Bergsten, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Avsked av C Chaplin.

Därefter spelades My way med Frank Sinatra.

Därefter spelades Time to say goodbye med Sarah Brightman och Andrea Bocelli.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Yesterday av J Lennon/P McCartney.

Tal hölls av vännen Dagmar Wallgren.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Olle Nilsson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Olle Nilsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Bridge over troubled water av P Simon.

Solist Hans Ringshamre sjöng En ton från himlen av G Strandsjö.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:12.

Solisten återkom med Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 256.

Som avslutning spelade kantorn organisten Öppna landskap av U Lundell.

Gåvor hade lämnats till Hjärnfonden.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Birgitta Nyman

I Mo kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Birgitta Nyman.

Som inledningsmusik spelades Tears in heaven med Erik Clapton.

Var du än går med Lisa Nilsson spelades.

Borgerlig officiant var Hans Ringshamre som höll ett personligt tal och läste dikter.

På cd spelades Endless love med Lionell Richie och Diana Ross.

Som avslutning spelades För kärleks skulle med Ted Gärdestad.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Blommor märktes bland annat från arbetskamrater och arbetsgivare.

Minnesstund hölls i Kvarnen.

Hudiksvall/Nordanstig

Olle Hallberg

I Njutångers kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Olle Hallberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Adagio av T Albinoni.

Solist Jesper Nilsson sjöng Stad i ljus av P Bäckman.

Officiant var kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 11:25. .

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 190.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Lars-Göran Flank

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars-Göran Flank.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Somewhere over the rainbow av H Arlen/Y Harburg.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Joh. 10:11, 27–28.

Som avslutning spelade kantorn Jag har hört om en stad ovan molnen, rysk folkmelodi.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Elsa Fasth

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elsa Fasth.

Som inledningsmusik spelade kantor Owe Timan Vita rosor från Aten av M Hadjidakis.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Ps. 84:6.

Som avslutning spelade kantorn Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Minnesstund hölls i Friggesund.

Margareta Mellgren

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Margareta Mellgren.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Lennholm Gammal fäbodpsalm från Dalarna av O Lindberg.

Solist Mikael Olofsson sjöng Jag vill tacka livet av V Parra till kantorns ackompanjemang.

Officiant var komminister Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 2:4.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård, och som avslutning sjöng solisten Nocturne av E Taube till kantorns ackompanjemang.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Ella-Britt Svedberg

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ella-Britt Svedberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Lennholm Air av J S Bach.

Solist Helén Tanzborn sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad till kantorns ackompanjemang.

Officiant var komminister Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Margit Westberg

I Enångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Margit Westberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Solist Jesper Nilsson sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren.

Under avskedet spelades Enånger av Ö Eriksson.

Jesper Nilsson och Ingela Söderlund sjöng Linblomman av K Å Eriksson.

Som avslutning spelade kantorn Pärleporten av A Dulin/F Bloom.

Minnesstund hölls i församlingshemmet

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Bengt Forsberg

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Bengt Forsberg, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 76 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Svensk psalm 249.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Upp, 22:12–13.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 309.

Som avslutning spelade kantorn Svensk psalm 297.

Minnesstund hölls i Ljusdals Folkets park.

Siri Persson

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Siri Persson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 84 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld River flows in you av Yiruma.

Därefter sjöng hon Linblomman av K-Å Eriksson.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Joh. 4:13–14.

Kantorn återkom med Där rosor aldrig dör av L Gosztonyi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, 25 och 799.

Som avslutning spelade kantorn Song for piano av C Panone.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Monica Olsson

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Monica Olsson, Färila, som avlidit i en ålder av 75 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Solist Emelie Hjelm sjöng Till en ängel av S Aldén.

Officiant var Karin Dahlgren.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av L Gosztonyi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelades Lasse Stefanz på cd.

Minnesstund hölls i hembygdsgården i Ljusdal.

Märta Olsson

I S:t Johans kapell, Järvsö, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Märta Olsson.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson Årepolska, trad.

Solist Karin Johansson sjöng Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson till Kire Ljungs ackompanjemang. Därefter sjöng de Tysta skyar av D Andersson/G Johansson tillsammans.

Officiant var Eva-Lotta Berg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Karin Johansson återkom med Änglamark av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 193.

Som avslutning spelade organisten What av wonderful world av G D Weiss/B Thiele.

Minnesstund hölls i sockenstugan.