Begravningar i Hälsingland

Bollnäs/Ovanåker

Linnéa Avenberg Hörnblad

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Linnéa Avenberg Hörnblad.

Som inledningsmusik spelade församlingsmusiker Peter Vosveldt Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg .

Peter Degerfeldt spelade Largo av G F Händel på tvärflöjt.

Officiant var Anna-Marita Wadlund som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Flöjtsolisten återkom med Dans på de saligas ängder av C W Gluck.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 190.

Som avslutning spelade församlingsmusikern Air av J S Bach.

Märtha Hansson

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Märtha Hansson, Vallsta.

Som inledningsmusik spelade kantor Eva Thalin Vid Frösö kyrka av W Peterson Berger.

Solist Britt-Marie Stegs sjöng I have a dream av B Andersson/B Ulvaeus.

Officiant var Anna-Lisa Mörk som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 4:7–9.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar, 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Bo Hammartorn

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Bo Hammartorn.

Borgerlig officiant var Peråke Brynils som höll ett inledningstal.

I found someone med Cher spelades.

Officianten berättade om Bo och hans liv. Därefter spelades In dreams med Roy Orbinson.

Efter en tyst minut där man bar fram minnet av Bo med tacksamhet, läste officianten dikten Det sägs att bara tiden av A Burman.

Prelude the Sound of music från filmen Sound of music spelades, och som avslutning Breaking up is breaking my heart med Roy Orbinson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Marta Nyberg

I Missionskyrkan hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Marta Nyberg, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Rakel Sundström Koppången av P Moraeus.

Solist Jennie Eriksson sjöng Flyttfåglarna av L Lithell.

Officiant var Gunnar Rabenius som i griftetalet utgick från orden i 1 Tess. 4:11 och Psaltaren.

Solisten återkom med Bred dina vida vingar L Sandell Berg.

Gemensamt sjöngs Blott en dag, Jag har hört om en stad och O, store Gud.

Som avslutning spelade musikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingsvåningen.

Inga Hägglund

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Inga Hägglund, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Gustav Ödegården Richter sjöng Let go av Weeping Willows, till organistens pianoackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 121.

Solisten återkom med Fields of gold av Stig till organistens pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade Anton Linnerhed, cello, och Gustav Ödegården Richter, piano, Hälsingevind av P Persson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Hudiksvall/Nordanstig

Karin Maria Andersson

I Sofiedals kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Maria Andersson.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Fredriksson Lennholm Love letters in the sand av J F Coots.

Gemensamt sjöngs Koppången av P Moraeus/P Bäckman

Solist Susanna Hammar sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:6.

Julia läste en dikt.

Under avskedet spelade kantorn Nocturne, och som avslutning Tröstevisa av B Andersson.

Edith Andersson

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Edith Andersson.

Som inledningsmusik spelade Åke Berglund Amazing grace.

Solist Astrid Ahlén sjöng Koppången av P Moraeus/P Bäckman.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård och Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Som avslutning spelade kantorn Somwhere over the rainbow av H Arlen/Y Harburg.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Thorvald Söderblom

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Thorvald Söderblom.

Som inledningsmusik spelade kantor Margareta Häggström Jonsson Imagine av J Lennon/Y Ono.

Barnbarnet Hannes Bogatir Söderblom spelade Let it be av P McCartney på piano.

Sture Ahnlund spelade I shall be released av B Dylan till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i 2 Kor. 3:17.

Arne Holmberg sjöng Blackbird av P McCartney till eget gitarrackompanjemang.

Under avskedet spelade kantorn The long and winding road av J Lennon/P McCartney på orgel.

Roger Frank, tvärflöjt, Cecilia Lind, piano, Arne Holmberg, gitarr och Staffan Skäre, bad, framförde Free as a bird av J Lennon.

Som avslutning spelade kantorn Here comes the sun av G Harrisson.

Minnesstund hölls i Galleri Söderblom.

Anna Persson

I Sofiedals kapell hölls fredag den 13 september begravningsgudstjänst för Anna Persson.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Omkring tiggarn från Luossa med musik av G Johansson.

Solist Johan Norlin spelade Dagen är nära av G F Händel på fiol och ackompanjemang av kantorn på orgel.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solist Anna Häreskog sjöng Jag har en vän av M Gustin Bergström till kantorns pianoackompanjemang.

Dottern Monica höll ett tal om sin mor.

Sångsolisten återkom med Blott en dag av L Sandell Berg/O Ahnfelt till kantorns pianoackompanjemang.

Som avslutning spelade kantorn Jag väntar av G Turesson.

Minnesstund hölls i församlingssalen, Björkbergs kyrka.

Ove Wahlström

I Fridhemskapellet hölls på torsdagen borgerlig begravningsakt för Ove Wahlström.

Solist Alex Persson sjöng Öppna landskap av U Lundell till eget gitarrackompanjemang.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som läste ett personligt tal som dikter.

Solisten återkom med Hälsingvind av Engmans kapell.

Som avslutning spelades Novely according med Erik Frank på cd.

Gåvor hade lämnats till Alzheimerfonden.

Sigvard Lund

I S:t Eriks kapell, Gnarp, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sigvard Lund.

Som inledningsmusik spelade kantor Irina Nutti Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var komminister Signe Ek.

Under avskedet spelade kantorn ett stycke av Wilhelm Peterson Berger, och som avslutning Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Blå gården.

Elsa Eriksson

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elsa Eriksson.

Som inledningsmusik spelade kantor Irina Nutti Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Signe Ek.

Under avskedet spelades Tröstevisa av B Andersson.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Åke Fransson

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Fransson.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Ave Marie av F Schubert på piano.

Solist Helén Tanzborn sjöng Ungforgettable av I Gordon till kantorns pianoackompanjemang.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 3:1–8.

Solisten återkom med Autumn leaves av J Kosma/J Mercer till kantorns pianoackompanjemang.

Under avskedet spelade kantorn Clair de Lune av C Debussy på piano.

Solisten sjöng Smile av C Chaplin/J Turner/G Parsons till kantorns pianoackompanjemang, och som avslutning spelade han Summertime av G Gershwin på piano.

Minnesstund hölls i församlingshemmet, Hälsingtuna.

Birger Brodin

I Hassela kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birger Brodin.

Som inledningsmusik spelade Gunilla Nygren Hur ljuvt det är att komma av J L Runeberg.

Solisterna Leo Brodin, klarinett och Peter Sandberg, piano, spelade Härlig är jorden, schelisk folkvisa.

Officiant var prost Håkan Wallstén som i griftetalet utgick från orden i Jesaja 46:4.

Solisterna återkom med Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Våren av E Grieg.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Tuva Andersson

I Delsbo kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Tuva Andersson.

Som inledningsmusik spelade solisterna Eiwor Kjellberg, Sara Karlsson och Robert Jerfström Kyrkmarsch från Myra av E Kjellberg.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge.

Solisterna framförde Frid med text och musik av Eiwor Kjellberg och Innerlighet av J Olsson.

Som avslutning sjöngs psalmen Må din väg gå dig till mötes gemensamt, till kantor Owe Timans ackompanjemang.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Margit Söderlind

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Margit Söderlind.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Lennholm Tröstevisa av B Andersson.

Solist Maria Nyström sjöng Modersvingen.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn.

Solisten återkom med Jag ska måla hela världen.

Under avskedet spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Solisten återkom med Oändlig nåd.

Som avslutning spelade kantorn Nocturne av E Taube.

Edit Wennström

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Edit Wennström.

Som inledningsmusik spelade kantorn Kristofer Sundman Air av J S Bach.

Solist Mi Skoglund sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var komminister Thomas Jönsson.

Under avskedstagandet spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Barnbarnet Marie läste dikten Har du tänkt på din mor?

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Som avslutning spelade kantorn Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Söderhamn

Annika Fredriksson

I Mariakapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Annika Fredriksson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades Som en bro över mörka vatten med Tommy Körberg. Därefter spelades Tusen bitar med Björn Afzelius.

Officiant var Camilla Brolin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Därefter spelades Himlen är oskyldigt bli med Ted Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad, och 791, Du vet väl om att du är värdefull.

Som avslutning spelades Memory med Kay Willard.

En vacker blomstergärd omramade urnan.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Officianten läste upp ett brev från barnen Cecilia och Thomas.

Anna-Lisa Byström

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna-Lisa Byström, Norrala.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Adagio av T Albinoni.

Solist Hans Ringshamre sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Sv. psalm 261: 1, 2, 4.

Solisten återkom med En ton från himlen av J Newton/trad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 249.

Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Monika Jansson

I Mariakapellet hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Monika Jansson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades Håll mitt hjärta med Björn Skifs.

Borgerlig officiant var Hans Ringshamre som höll ett personligt minnestal och läste valda dikter.

Vidare spelades Blott en dag med Sonja Aldén och Jesus för världen givit sitt liv med Carola.

Som avslutning spelades Classic sonata nr 9 av F Chopin.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Kvarnen.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Bengt Enkvist

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Enkvist.

Som inledningsmusik spelade kantor Lena Modin Ericzon Koppången av P Moraeus.

Solist Gabriella Enkvist sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson, samt Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 249.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i S:t Persgården.

Åke Persson

I S:t Johans kapell, Järvsö, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Persson.

Som inledningsmusik spelade kantor Lena Modin Ericzon Koppången av P Moraeus.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 512 och 190.

Som avslutning spelade kantorn Gammal fäbodpsalm i sättning av O LIndberg.

Minnesstund hölls på Järvsöbaden.

Bo Lundqvist

I Los kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bo Lundqvist, Los, som avlidit i en ålder av 80 år.

Som inledningsmusik spelade Mona Kihlström Tröstevisa av B Andersson.

På cd spelades Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Ps. 139:16.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 799.

Som avslutning spelade kantorn Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Eva Eriksson

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eva Eriksson, Hudiksvall, som avlidit i en ålder av 84 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Fäbodpsalm från Färila, i arr av Ronney Magnusson.

Solist Ida Flodberg sjöng Utan dina andetag av J Berg.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103, 90 samt 1 Korintierbrevet.

Solisten återkom med Kärleksvisan av S Dawn Finer.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 289, Guds kärlek är som stranden, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.