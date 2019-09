Begravningar i Hälsingland

Hudiksvall/Nordanstig

Berndt Andersson

I Njutångers kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Berndt Andersson.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Koppången av P Moraeus.

Solist Ingela Söderlund sjöng Så länge skutan kan gå av E Taube.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Petrusbrevet.

Solisten återkom med Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på S:t Olofsgården.

Marianne Östberg

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Marianne Östberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Fredriksson Lennholm Vintersaga av T Ström.

Därefter sjöng hon It started with a love affair av A Bard/T Norell/O Håkansson.

Officiant var komminister Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:12–13.

Under avskedet spelades Nocturne av E Taube.

Solisten återkom med Lilla mamma av R Pettersson/M Kallstrom/M Eriksson/B-A Johansson .

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Ulf Tyko Andersson

I Mariakapellet, Forsa, hölls på onsdagen borgerlig begravningsceremoni för Ulf Tyko Andersson.

Som inledningsmusik spelades Only you med The Platters.

Officiant var Ingela Söderlund som sjöng Jeg savner deg av H M Gunnarsrud och Du är min man av B Andersson/B Ulvaeus till eget gitarrackompanjemang.

Under avskedet spelades Over the rainbow av H Arlen/Y Harburg på cd

Officianten sjöng You are always on my mind av J Christopher/ M James/W Carson Thompson.

Som avslutning spelades Sweet sixteen med Jerry Williams på cd.

Svea Dellenhag

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Svea Dellenhag.

Som inledningsmusik spelade kantor Owe Timan Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Lars-Erik Larsson sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Upp. 3:20, Joh. 3:16, Sv. psalm 134 ur 1937-års psalmbok.

Solisten återkom med Det brister en sträng av G Hultman.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Stefan Nilsson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stefan Nilsson.

Som samlingsmusik spelades Waterline med Grant på cd.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från orden i psalm 249, Blott en dag, samt Lukasevangeliet 23:43.

Officanten läste dikten Stefan min vän, skriven av Stefans vän Linda Wiklund.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i hemmet.

Kerstin Olsson

I Jättendals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kerstin Olsson.

Som inledningsmusik spelade Ulla Hedman Koppången av P Moraeus.

Solist Lars-Göran Wannberg sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var Signe Ek.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i Sjömärket, Mellanfjärden.

Bernt Eriksson

I Jättendals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bernt Eriksson.

Som inledningsmusik spelade kantor Irina Nutti Koppången av P Moraeus.

Solisterna Sven-Olov Bergman och Carin Hedman Sundin sjöng Som vår dag är kraft skall vi få av D Hallberg/A B Smith.

Officiant var Sofia Aspling.

Under avskedet spelades Brusa högre lilla å av B J:son Lindh

Solisterna återkom med Flyttfåglarna av L Lithell.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace.

Kjell Yngvesson

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjell Yngvesson.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Koppången av P Moraeus.

Solist Ingela Söderlund sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Matt. 5:14-16.

Solisten återkom med Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Tompson. .

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Anders Öhman

I hemmet på Malnudden hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anders Öhman.

Som inledningsmusik spelades Koppången av P Moraeus med Kalle Moraeus.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Bernt Larsson spelade Calle Schewens vals av E Taube på dragspel.

Som avslutning spelades Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill med Tommy Körberg på cd.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Erik Munther

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Erik Munther, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 87 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 3:11.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Tage Hagsved

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tage Hagsved, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 89 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Svensk psalm 3, Helig, helig, helig.

Solist Jessica Ekström sjöng Svensk psalm 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, av C O Rosenius..

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Joh. 3:16–17.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson .

Gemensamt sjöngs psalmerna 235 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Gunborg Andersson

I S:t Görans kapell, Färila, hölls på fredagen akt med urna för Gunborg Andersson, Färila, som avlidit i en ålder av 90 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Gammal fäbodpsalm från Färila.

Officiant var Eva-Lotta Berg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kantorn I himmelen av S Aldén.

Ann-Kristin Norman

I S:t Görans kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Ann-Kristin ”Anki” Norman.

Som inledning sjöng solisten Mikael Olofsson Hallelujah av L Cohen/M Sanden.

Officiant var Michael Skoglund som ledde ceremonin, höll ett personligt tal, samt läste valda dikter.

Solisten återkom med En stund på jorden av Laleh, Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström och som avslutning När löven faller av I Åberg/C Häggkvist.

Minnesstund hölls i Klockaregården.

Olof Olsson

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Olof Olsson.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson Adagio i A-dur av C Frank.

Officiant var kyrkoherde emeritus Gustaf Åhman som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 512, 758 och 201.

Som avslutning spelade organisten Panis angelicus av S Frank.

Minnesstund hölls i S:t Persgården.

Gunnar Åkerblom

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunnar Åkerblom.

Som inledningsmusik spelade kantor Ida Fahl Visa till tröst av I Fahl.

Solist Gunhild Åkerblom sjöng En vänlig grönskas rika dräkt.

Officiant var kyrkoherde emeritus Gustaf Åhman som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 424 och 453 ur gamla psalmboken, och 752 ur nya.

Som avslutning spelades I himmelen med Adolf Fredriks gosskör på cd.

Minnesstund hölls i S:t Persgården.

Bollnäs/Ovanåker

Rolf Eriksson

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Rolf Eriksson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Little fifteen av Depeche Mode.

Solist Pär Friberg sjöng Fields of gold av Stig till Olav Hans-ols.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Jag och min far av O Ljungström/M Uggla.

Tapto med Ture Friberg på trumpet spelades upp.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 297.

Som avslutning spelades Tapto med Ture Friberg på trumpet, upp.

Minnesstund hölls i Bollnäs församlingshem.

Yvonne Kling

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Yvonne Kling, Arbrå.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Atie Bernet Koppången av P Moraeus.

Solist Mia Söderström sjöng The rose av A McBroom.

Officiant var Ingrid Natander som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 121.

Solist Hanna Tiilikainen sjöng I himmelen, i himmelen, till kyrkomusikerns pianoackompanjemang.

Solisit Line Tiilikainen sjöng Mormor farväl, med egen text till T Nilssons melodi Öppna din dörr.

Arbrå Röda Korskör sjöng Herre kär tag min hand till gitarr- och dragspelsackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 190, Bred dina vida vingar

Som avslutning spelade kyrkomusikern We'll meet again av R Parker/H Charles.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Karin Andreæ

I S:t Lars kapell, Bollnäs, hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karin Andreæ.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

I don't wanna talk about it med D Whitten.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 300, O, hur saligt att få vandra.

Under avskedet spelades stilla musik, Amazing grace, trad.

Som avslutning spelade kantorn I will always love you av D Parton.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Karin Björk

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Björk, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed En legend i E-moll av E Sjögren.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:5.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Final ur Orgelsonat 6 av F Mendelssohn.

Einy Lundquist

I Forsbrokyrkan hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Einy Lundquist.

Som inledningsmusik spelade David Arwe, trombon och Erika Planeskog, piano, Flyttfåglarna av L Lithell.

Barnbarnet Emilia Nordin sjöng I den stora sorgens famn av T Gärdestad till Erika Planeskogs pianoackompanjemang.

Officiant var Anna-Lisa Mörk som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Ann-Kristin Fencke sjöng Hem av D Ådahl till Erika Planeskogs pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade David Arwe och Erika Planeskog Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Söderhamn

Ruth Karlsson

I Trönö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ruth Karlsson, Tygsta.

Som inledningsmusik spelade Astrid Åbonde Visa från Utanmyra i sättning av J Johansson.

Solist Hans Ringshamre sjöng Hjärtats saga av W Åström.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Romarbrevet 38:8-9.

Solist Kalle Fridh spelade Hem till dalen av P Svensson på fiol.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Tal hölls av Marie-Louise Tynong för Trönö pensionärer, och Onsdagsgruppen.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Sone Ekefeldt

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sone Ekefeldt.

Som inledningsmusik spelade Karin Ericsson och Lars Holmqvist Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda ord.

Solisterna Karin Ericsson och Lars Holmqvist spelade Det är någon som sjunger, och Jan Bolldén talade ur texten.

Gemensamt sjöngs psalm 249, Blott en dag, och 289, Guds kärlek är som stranden.

Som avslutning spelade kantorn Bridge over troubled water av P Simon.

Gåvor hade lämnats till Demensfonden.

Minnesstund hölls i Kvarnen.

Märta Eriksson

I Trönö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Märta Eriksson, Glamsta.

Som inledningsmusik spelade Astrid Åbonde Koppången av P Moraeus.

Solist Jenny Granström sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 249.

Solisten återkom med När löven faller.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Tal hölls av Marie-Louise Tynong för Trönöpensionärerna.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Margit Nilsson

I Mariakapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Margit Nilsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Air av J S Bach.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Jes. 36:4.

Därefter spelade organisten Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Gemensamt sjöngs psalm 297, vers 1–2, och därefter psalm 297 vers 3.

Som avslutning spelade organisten Badineirie nr 2 i B-moll av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Rainer Blomsten

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rainer Blomsten, Vallsta.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Koppången av P Moraeus.

Solist Martina Sahlin sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i 2 Mos. 35:30.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 Blott en dag och 304, Lär mig, du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade organisten Love me tender av E Presley/V Matson.

Gåvor hade lämnats till HjärtLungfonden.

Tal hölls av svärmor Märta Berg och vännen Peter Ericsson.

Minnesstund hölls i Mariagården.