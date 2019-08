Begravningar i Hälsingland

Hudiksvall/Nordanstig

Anita Skoglund

I Sofiedals kapell hölls fredag den 16 augusti begravningsgudstjänst för Anita Skoglund.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Lennholm In memoriam av J Leijon.

Solist Martin Krantz sjöng psalm 261, Tack min Gud för det som varit av A Storm/J A Hultman, till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Romarbrevet 12:9–10.

Under avskedet spelades stilla orgelmusik, Amazing grace.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Elsie Wängman

I S:ta Maria kapell, Iggesund hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Elsie Wängman.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Amazing grace, trad.

Solist Elin Åkerlund sjöng Koppången av P Moraeus/P Bäckman.

Officiant var Anna-Karin Horner som i griftetalet utgick från orden i Johannesevangeliet 28.

Solisten återkom med Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Under avskedet spelades stilla orgelmusik Nocturne, och som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i S:t Olofsgården.

Ingegerd Sandberg

I Håsta kyrka kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ingegerd Sandberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Sonfonia av J S Bach.

Officiant var komminister Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingssalen på Håsta kyrka.

Per Edvin Larsson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Per Edvin Larsson.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Koppången av P Moraeus.

Solist Ingela Söderlund sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Som avslutning spelade Rune Broberg Forsaminnen.

Bengt Westner

I Hölicks kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Westner.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Jag har hört om en stad ovan molnen, rysk folkmelodi.

Solist Kristina Westner sjöng Stad i ljus av P Bäckman.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i Östergrändens bygdegård.

Eva Jonsson

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eva Jonsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson What a wonderful world av G D Weiss/B Thiele.

Solist Helena Jonsson sjöng A change is gonna come av S Cook.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i 1 Petr. 4:10.

Under avskedet spelades Kärleksvisan av S Dawn Finer.

Som avslutning spelade kantorn Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson .

Ulf Hammar

I Sofiedals gravkapell hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Ulf Hammar.

Officiant Ingela Söderlund höll ett inledande välkomsttal och därefter spelades Bridge over troubled water med Elvis Presley på cd.

Officianten läste valda dikter och höll ett personligt minnestal.

Barnbarnet William spelade Morning has broken av C Stevens och River flows in you av Yiruma på orgel.

På cd spelades Sommarkort med Cornelis Vreeswijk.

Under avskedet spelades Over the rainbow med Eva Cassidy på cd, och som avslutning Jag ger dig min morgon med Fred Åkerström.

Bollnäs/Ovanåker

Staffan Larsson

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Staffan Larsson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Öppna landskap av U Lundell.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 121:1–2.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 310, O Gud du mig ej överger.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i hemmet.

Rose-Marie Nordlund

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rose-Marie Nordlund, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Solist Jennie Eriksson sjöng Don´t forget to remember me.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200 och 201.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Hans Persson

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Hans Persson, Ovanåker.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Jennie Eriksson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Air av J S Bach.

Minnesstund hölls hos Unnegårds servering.

Dick Jonsson

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Dick Jonsson, Stråtjära.

Som inledningsmusik spelade kantor Andreas Leek Long as I can see the light av Creedence Clearwater Revival.

På cd spelades Bara om min älskade väntar med Totta Näslund och Nationalteatern

Officiant var Janne Bolldén som i griftetalet utgick från orden "Så länge någon minns dig så finns du".

På cd spelades Stand by me av B E Revivel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn I det fria av M Ernman på piano.

Sigrid Högblom

I Forsbrokyrkan hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sigrid Högblom.

Som inledningsmusik spelade kantorn Largo av G F Händel.

Solisterna Elisabeth Nyman och Kerstin Larsson sjöng Trosbekännelse av C Lövestam/J Mattsson.

Officiant var Tomas Jonsson som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 3:20–21.

Solisterna återkom med I himmelen, norsk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 252, 249 och 297.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Inger Lindkvist

I S:t Lars kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Inger Lindkvist, Bollnäs.

Officianten Peråke Brynils läste några inledande ord.

Solisten Sara Persson sjöng Öppna landskap av U Lundell till eget pianoackompanjemang.

Officianten läste ett minnesord.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Minnesstund hölls i Bollnäs församlingshem.

Söderhamn

Bengt Karlsson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Karlsson, Kungsgården.

Som inledningsmusik spelade Astrid Åbonde Dagen är nära av G F Händel.

Solist Hans Ringshamre sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson .

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med En ton från himlen av G Strandsjö/trad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 304.

Församlingen sjöng även O hur saligt.

Tal hölls av Lennart Svensson för Norrala missionsförsamling.

Blommor märktes bland annat från Norrala missionsförsamling.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i Kungsgårdens missionshus.

Leena Könnö

I Ljusne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Leena Könnö.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Jag vill tacka livet av V Parra/A Saijonmaa.

Kyrkomusikern spelade Kotomaamme av J F Granlund på orgel.

Officiant var komminister Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Under avskedet spelades Värmlandsvisan, svensk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 289, Guds kärlek är som stranden och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn folkvisan Vem kan segla förutan vind.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Lars-Olof Ström

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars-Olof "Putte" Ström, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lennart Eriksson Tröstevisa av B Andersson.

Därefter spelade han Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Philip Widell som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 90.

Kyrkomusikern spelade Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto och En gång skall vi åter mötas av R Maluck/D Ryde.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 och 200.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Nocturne av E Taube.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Tal hölls av Lennart Eriksson för logen nr 12 Helsingia.

Odd Fellow prestaverade vid båren.

Leif Lindström

I Mariakapellet hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Leif Lindström, Sikfjärden.

Som inledningsmusik spelades Koppången med Helen Sjöholm.

Efter inledningsorden spelades Min bön med Peter Jöback.

Borgerlig officiant var Daniel Edberg som höll ett personligt tal och läste dikter.

Därefter spelades För kärleks skull med Ted Gärdestad.

Som avslutning spelades Som en bro över mörka vatten med Tommy Körberg.

Gåvor hade lämnats till Strokefonden.

Minnesstund hölls på Kvarnen.

Ulf Nordqvist

I Mariakapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulf Nordqvist, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Yesterday av J Lennon/ P McCartney.

Sol vind och vatten spelades med Ted Gärdestad.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:12.

Därefter spelades Living next door to Alice med Smokie.

Under avskedet spelade kyrkomusikern Nocturne av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231 Oändlig nåd och 304 Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Ta mig till havet av P Lundblad.

Gåvor hade lämnats till bland annat Cancerfonden.

Tal hölls av svägerskan Marianne, brodern Rolf och systern Aina.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Ljusdal/Järvsö

Kerstin Åberg

I Järvsö kyrka hölls på fredagen 23 augusti begravningsgudstjänst för Kerstin Åberg.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var komminister Eva-Lotta Berg, som höll griftetalet med utgång från orden i Ps. 103:15-17.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, 248 och 638.

Som avslutning återkom organisten med Bred dina vida vingar i folklig version på piano.

Lilia Östh

I Järvsö kyrka hölls på fredagen 23 augusti begravningsgudstjänst för Lilian Östh.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson You were always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson.

Officiant var komminister Eva-Lotta Berg, som höll griftetalet från orden i Rom. 8:38.

Gemensamt sjöngs psalmen 249 och Jag har hört om en stad.

Organisten återkom med Gråt inga tårar av Å Hallgren på piano och som avslutning Vid en liten fiskehamn av J C Ericsson.