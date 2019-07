Begravningar i Hälsingland

Lennart Lindkvist

I Ovanåker kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Lennart Lindkvist.

Som inledningsmusik spelade organist Staffan Krafft Adagio i a-moll av J S Bach.

Dottern Leni Sjölin sjöng I din himmel av S Aldén.

Officiant var Anna-Marita Wadlund.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Där björkarna susa av O Merikanto/V Sund.

Minnesstund hölls på Unnegårds.

Hannah Engel

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen katolsk begravningsgudstjänst för Hannah Engel, Helenelund.

Som inledningsmusik spelade och sjöng Roger Eriksson Loven Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Officiant var Damian O Eze som läste en text av Stina Burvall.

Roger Eriksson Loven återkom med You are my sunshine av J Cash och Goodnight sweetheart av C Carter/J Hodson.

Tal hölls av makens dotter Kerstin Avemo som läste ett brev från maken Anders, samt sonen Tomas Burvall.

Som avslutning spelades We are family med Sister Sledge.

Gåvor hade lämnats till bland annat Hanna Engelfonden.

Blommor märktes bland annat från Svenska Indigoföreningen.

Minnesstund hölls i Dönjegården.

Sven Gustafsson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven Gustafsson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Brudmarsch från Delsbo.

Solist Jennie Eriksson sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Jess. 40:26.

Solisten återkom med What a wonderful world av D Weiss/B Thiele.

Gemensamt sjöngs psalmerna 199 och 201.

Som avslutning spelade organisten Hårgalåten.

Minnesstund hölls i Bollnäs församlingshem.

Lennart Johansson

I Hällbo kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lennart Johansson.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Nocturne av E Taube på piano.

Solist Erik Skoglund sjöng Helgdagskväll i timmerkojan av D Andersson/S Scholander till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25.

Solisten återkom med Jag är född i en liten by av Brolle.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 201, En vänlig grönskas rika dräkt.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson på piano.

Minnesstund hölls i Bollnäs församlingshem.

Rut Sol

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rut Sol.

Som inledningsmusik spelade organist Kerstin Stenbeck Hjärtats saga av W Åström.

Officiant var Björn Wiksten som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 200.

Som avslutning spelade organisten Öppna landskap av U Lundell.

Rune Olsson

I Voxna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rune Olsson.

Som inledningsmusik spelade organist Staffan Krafft Fjällbruden, folkvisa.

Linus Eriksson spelade livet i Finnskogarna på dragspel.

Officiant var Anna-Marita Wadlund som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:1–6.

Dragspelssolisten återkom med Koppången av P Moraeus.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, samt 200, I denna ljuva sommartid.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Voxna herrgård.

Sonja Almberg

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sonja Almberg.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Dellens vågor.

Strövtåg i hembygden spelades med Mando Diao

Officiant var komminister Ulf Jensius.

Under avskedet spelade organisten Amazing grace

Jag har hört om en stad spelades med Viktor Klimenko.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Ljusdal/Järvsö/Kårböle/Los

Peter Rådlund

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Peter Rådlund, Letsbo, som avlidit i en ålder av 34 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Rivers flows in you av Yiruma.

Solist Sofie Olsson sjöng Jag fick låna en ängel av S Clamp.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Tim. 3:4–5.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill, och A place nearby av Lene M, samt Det är hit man kommer när man kommer hem av R Eriksson/trad, med gitarrackompanjemang av Mikael Olofsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 791 och 256.

Som avslutning spelade kantorn Don´t you worry child av M Zitron/J Martin/S Ingrosso/S Angello/Axwell.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Märta Adele Swenne

I Kårböle kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Märta Adele Swenne, Hudiksvall, som avlidit i en ålder av 85 år.

Som inledningsmusik spelades En stund på jorden med Laleh.

Solist Mikael Olofsson sjöng Där gullvivan blommar av P Rogefeldt/M Rickfors till kyrkomusiker Mona Kihlströms ackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde emeritus Gustaf Åhman som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23, herdepsalmen.

Solisten återkom med Min plats på jorden av P Bäckman/A Hansson/F Kempe.

Gemensamt sjöngs psalmerna 798, 201 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Moon river av H Mancini.

Minnesstund hölls i hemmet.

Hudiksvall/Nordanstig

Yvonne Eriksson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Yvonne Eriksson.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Hallelujah av L Cohen.

Solist Maria Nyström sjöng Kärleksvisan av S Dawn Finer och Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var Joakim Johansson.

Solisten återkom med Don´t give up on me av S Farrar/J Torrey/B Inscore/A Grammer, och Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Gösta Svensson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gösta Svensson.

Som inledningsmusik spelade kantor Sonja Kroon Björgyll Kyrkmarsch från Hassela av J E Hall.

Solist Ingela Söderlund sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var kyrkoherde emeritus Bengt Wiklund som i griftetalet utgick från orden i psalm 200, vers 5.

Solisten återkom med Den gyllene vägen.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Rune Klaar

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rune Klaar.

Som inledningsmusik spelade kantor Sonja Kroon Björgyll Koppången av P Moraeus.

Solist Lars-Erik Larsson sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var kyrkoherde emeritus Bengt Wiklund som i griftetalet utgick från orden i psalm 200, vers 5.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström.

Solist Ingela Söderlund sjöng För kärleks skull till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Ingemar Sjöblom

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingemar Sjöblom.

Som inledningsmusik spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Åke spelade Dagen är nära av G F Händel.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Som avslutning spelade kantorn Helgdagskväll i timmerkojan av D Andersson/S Scholander.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Johan Thunström

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Johan Thunström.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson.

Officiant var komminister Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Kantor spelade Tröstevisa av B Andersson och som avslutning Memories av B Strange/M Davies.

Minnesstund hölls i hemmet.

Niclas Hildingsson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Niclas Hildingsson.

Som inledningsmusik spelades Du och jag med Linnea Samia Khalil på cd.

Solist Lillemor Gustafsson Håkansson sjöng Varje steg du tar till Johanna Nordgrens pianoackompanjemang.

Officiant var Kennet Nordgren.

På cd spelades Close my eyes forever med Lita Ford och Ozzy Osbourne.

Solisten återkom med Var är du min vän till Johanna Nordgrens pianoackompanjemang.

En stund på jorden spelades med Laleh.

Som avslutning spelades Some die young med Mölndals kammarkör på cd.

Minnesstund hölls på Dellenbaden.

Söderhamn

Alf Lundqvist

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Alf Lundqvist, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Brusa högre lilla å av B J:son Lindh.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 210, Jag lyfter ögat mot himmelen, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Änglamark av E Taube.

Gåvor hade lämnats till bland annat Alzheimerfonden.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Yvonne Mattsson

I Norrtullkyrkan hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Yvonne Mattsson.

Som inledningsmusik spelade Ann Sundström Färdemannens psalm.

Solisterna Ingvar och Eivor Garpebo sjöng Härlighetens morgon av E Dahlgren.

Officiant var Camilla Brolin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Här efter av N B Vandall.

Gåvor hade lämnats till Ramstrand foundation & cancer.

Minnesstund hölls i Norrtullkyrkans församlingsvåning.

Kurt Winqvist

I Mo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kurt Winqvist, Mohed.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Adagio av T Albinoni.

Solist Frida Alenius sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Under avskedet spelade kyrkomusikern A whiter shade of pale av G Brooker/K Reid/M Fisher.

Solisten återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200, I denna ljuva sommartid, och 199, Den blomstertid nu kommer.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Time to say goodbye av L Quarantotto/F Sartori.

Gåvor hade lämnats till bland annat Moheds SK.

Tal hölls av Ulla Backlund, vän.

Blommor märktes bland annat Moheds SK och Bil & Mek.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Bo Lundstein

I Trönö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bo Lundstein.

Som inledningsmusik spelade Astrid Åbonde Pie Jesu av A Lloyd Webber.

Solisterna Siri och Tobias Järnkrok sjöng Imagine av J Lennon.

Officiant var Lise-Lott Wikholm som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisterna Kalle Fridh, fiol, och Tobias Renman, piano, spelade Hem till dalen.

Tobias Renman spelade Visa från Utanmyra, trad, på piano.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Trönöbygden, Barncancerfonden och Hjärt- Lungfonden.

Minnesstund hölls i församlingshemmet i Trönö.