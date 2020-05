Begravningar i Hälsingland

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Sylvia Olsson

I Järvsö kyrka hölls tisdag den 5 maj begravningsgudstjänst för Sylvia Olsson, Järvsö, som avlidit i en ålder av 86 år.

Som inledningsmusik spelade Arvid Svenungsson Tröstevisa av B Andersson.

Solist Helén Danhard sjöng Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Officiant var Maria Idänge.

Solisten återkom med Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 512, Järvsöpsalmen, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten I denna ljuva sommartid av P Gerhardt.

Folke Wiberg

I Ljusdals kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Folke Wiberg, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 93 år.

Som inledningsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld You raise me up av R Lövland.

Solist Mikael Olofsson sjöng O store Gud av C Boberg/svensk folkmelodi.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 121:1–3.

Solisten återkom med Stad i ljus av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 799.

Som avslutning spelade kantorn Song for piano av C Panone.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Marita Halvarsson

I Fågelsjö kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Marita Halvarsson, Tandsjöborg, som avlidit i en ålder av 62 år.

Som inledningsmusik spelade Mona Kihlström Förtröstan av G Hägg.

Därefter spelades Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Officiant var Mattias Haglund.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 256.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Precious lord, take my hand.

Minnesstund hölls i hemmet.

Gunnel Magnusson

I Los kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunnel Magnusson, Rullbo, som avlidit i en ålder av 94 år.

Som inledningsmusik spelade Mona Kihlström Slumrande toner av A Slotte.

Täpp-Ida Nilsson, Hans Lövgren och Mona Kihlström spelade tillsammans Hymn ur Finlandia.

Officiant var Mattias Haglund.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade Täpp-Ida Nilsson, Hans Lövgren och Mona Kihlström Aftonpsalm från Orsa finnmark.

Minnesstund hölls på Hamra Vildmarkcenter.

Karin Åsberg

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Åsberg, Järvsö, som avlidit i en ålder av 86 år.

Som samlingsmusik spelade organist Arvid Svenungsson Tröstevisa av B Andersson, och som inledningsmusik spelade han Air av J S Bach.

Solisterna Maria och Mikael Sellberg sjöng Håll mitt hjärta av P Hallström/L Andersson/B Skifs.

Officiant var Maria Idänge.

Solisterna återkom med Sov på min arm av E Taube och Kan detta vara himlen av T Nilsson/J Olsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 256, Var inte rädd.

Som avslutning spelade organisten Våren av E Grieg.

Minnesstund hölls på Järvsöbaden.

Bollnäs/Ovanåker

Allan Hallgren

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Allan Hallgren.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Jennie Eriksson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från dikterna Kanske är det först vid dagens slut av Atle Burman och Döden tänkte jag mig så av Bo Setterlind.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård och Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Amazing grace, trad.

Inga Persson

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inga Persson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Jes. 40:26.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Den blomstertid nu kommer, folkmelodi

Wanda Andersson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Wanda Andersson.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Für Elise.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i psalm 23.

Hyllning, av Hugo Westling, spelades på cd.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 190 och 297.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Ingalill Wideberg

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingalill Wideberg, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Den ensamme herden.

Solist Jennie Eriksson sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var Lena Wängmark.

Solisten återkom med Hälsingevid av Engmans kapell.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, 248 och 297.

Som avslutning spelade församlingsmusikern Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i hemmet.

Erik Hansson

I Alfta kyrka hölls fredag den 24 april begravningsgudstjänst för Erik Hansson, Rösaberg.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad.

Solist Tove Tranfeldt Jonsson sjöng Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson till Stefan Jonssons gitarrackompanjemang.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisterna återkom med I din himmel av S Aldén/P Boström/B Ljunggren.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade organisten Våren av E Grieg.

Minnesstund hölls i hemmet.

Erik Johansson

I Segersta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Erik Johansson.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Visa från Utanmyra, folkmelodi.

Därefter sjöng hon Pärleporten av A Dulin/F Bloom.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård, och Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi, till eget pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, samt 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Uti vår hage, svensk folkvisa.

Minnesstund hölls i församlingshuset.

Algot Forsberg

I Segersta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Algot Forsberg.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Koppången av P Moraeus.

På cd spelades Gunnar Wägman med Östen med resten.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

På cd spelades Tänk om väggar kunde tala med KOM kören.

Gemensamt sjöngs psalmerna 289, Guds kärlek är som stranden, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Kärlekens tid av B Andersson.

Gunilla Dahlström

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunilla Dahlström, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Ängeln i rummet av E Dahlgren.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 139:5.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235 och 310.

Som avslutning spelade organisten Finale av F Medelssohn.

Roger Sundqvist

I Mariakapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Roger Sundqvist.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var kyrkoherde Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Finale ur orgelsonat nr 6 av F Medelssohn.

Gunnar Olsson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunnar Olsson.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad.

Solist Per-Olov Persson sjöng Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:9–10.

På cd spelades Tro med Marie Fredriksson.

Solisten återkom med Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 304.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Stig Skarp

I S:t Lars kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Stig Skarp.

Som inledningsmusik spelades Time to say goodbye med Dana Dragomir.

Solist Karin Theuer sjöng Hälsingevals till Hans Erikssons pianoackompanjemang.

Borgerlig officiant var Irene Frank som i höll ett personligt minnestal, och läste upp ett brev från barnbarnet Charlie.

Solisten återkom med Kom ihåg mig av L Winnerbäck till ackompanjemang av Hans Eriksson.

Sonen Daniel höll ett tal.

Som avslutning spelades Hårgalåten med Åsa Jinder.

Hudiksvall/Nordanstig

Lars Göran Bylander

I Gnarps kyrka hölls fredag den 30 april begravningsgudstjänst för Lars Göran Bylander.

Som inledningsmusik spelade Irina Nutti Mot skärgården av S Nilsson.

Officiant var Signe Ek som i griftetalet talade om Lars Göran och hans liv.

Gemensamt sjöngs psalmerna 252, Var jag går i skogar, berg och dalar, samt 198, Likt vårdagssol i morgonglöd.

Som avslutning spelade kantorn What a wonderful world av G D Weiss/B Thiele.

Olle Holmqvist

I Enångers kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Olle Holmqvist.

Som inledningsmusik spelade Andreas Holmberg Air av J S Bach.

Solist Monica Enros sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i Filip. 3:20–21.

Solisten återkom med Nocturne av M Wiehe.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar, samt 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Gunnar Nilsson

I Hudiksvalls kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Gunnar Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Bridge over troubled water av P Simon.

Solist Östen Eriksson sjöng Gunnar Wägman av D Andersson/G Johansson.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelade Östen Eriksson stilla musik på gitarr.

Därefter sjöng han en gång jag seglar i hamn av S Olin.

Gemensamt sjöngs psalmerna 179 och 249.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Siv Roos

I Strömsbruks kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Siv Roos.

Som inledningsmusik spelade Ulla Hedman The Terry theme från Limelight av C Chaplin .

Officiant var Signe Ek.

Som avslutning spelade kantorn Smile av C Chaplin.

Minnesstund hölls i hemmet.

Marianne Westerlund

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Marianne Westerlund.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Air av J S Bach.

Solist Hanna-Karin Berglund sjöng Oändlig nån av J Newton/A Frostensson.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:1–3.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman S Nilsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad, samt 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kantorn Hallelujah av L Cohen.

Anders Julle

I Sofiedals kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anders Julle.

Som inledningsmusik spelade Marie Lennholm Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Därefter sjöng hon Vindarna susa.

Officiant var Erik Tanzborn.

Marie Lennholm återkom med En säng av rosor av D Zanvar/P Kvint.

Gemensamt sjöngs psalmerna Härlig är jorden och Må din väg gå dit till mötes.

Som avslutning spelade kantorn Make you feel my love av B Dylan.

Märta Wadin

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Märta Wadin.

Som inledningsmusik spelade Irina Nutti O store Gud av C Boberg.

På cd spelades Låt oss alla mötas.

Officiant var Signe Ek.

På cd spelades Låt oss alla mötas med Christer Sjögren.

Gemensamt sjöngs Ovan där av C A Tindley.

Gemensamt sjöngs psalmen Pärleporten.

Som avslutning spelade kantorn Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Bengt-Erik Söderström

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt-Erik Söderström.

Som inledningsmusik spelade Irina Nutti Air av J S Bach.

Barnbarnet Anton Söderström spelade Blinka lilla stjärna på fiol.

Barnbarnet Elin Söderström läste dikten Så vila i frid ty dagen är slut.

Solist Elena Gradin sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Signe Ek.

Under avskedet spelades Amazing grace, trad, på orgel.

Solisten återkom med Stad i ljus av P Bäckman och Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna En vänlig grönskas rika dräkt och Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Åke Hallén

I Jakobs kyrka, Hudiksvall, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Hallén.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Våren av E Grieg.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:13.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 199, Den blomstertid nu kommer, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Prière à Notre Dame av L Boëllmann.

Minnesstund hölls i S:t Jakobsgården.

Sven Larsson

I Högs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven Larsson.

Som samlingsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll I mitt hjärta finns du kvar av M Kilvén/K Janmsson, och som inledningsmusik Sol över Dellen av A Eriksson.

Solist Ingela Söderlund sjöng Linblomman till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Andreas Bernmyr.

Under avskedet spelades Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

På cd spelades Dellenbygd med K-E Mattsson.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Min sista vila av P Söderqvist.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Dagny Blomberg

I Högs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Dagny Blomberg.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Under avskedet spelade kantorn Air av J S Bach.

Solist Reimond Dempwolf sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm till kantorn ackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 201.

Som avslutning spelade kantorn Öppna landskap av U Lundell.

Harriet Bohlin

I Jättendals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Harriet Bohlin.

Som inledningsmusik spelade Ulla Hedman Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Anders Danneskog sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Officiant var Sofia Aspling som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Söderhamn

Sören Hedlund

I Bergviks kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Sören Hedlund.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Imagine av J Lennon.

Solist Frida Ahlenius sjöng Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Ps. 73:2, 3–6.

Solisten återkom med Du är allt av S Aldén, och Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Sif Björklund

I Fridhemskapellet hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Sif Björklund.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Därefter spelades Jag hade en gång en båt med Cornelius Vreeswijk.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Där rosor aldrig dör spelade med Vikingarna.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Ewa Forsgren

I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ewa Forsgren.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tröstevisa av B Andersson.

Ljus och värme spelades med Vikingarna.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelades Han är min sång och min glädje.

Därefter spelades Jag ska måla hela världen lilla mamma.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, 249 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Nocturne av E Taube.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Minnesstund hölls i Östanbo bönhus.

Anna Blom

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna Blom, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Där rosor aldrig dör, trad.

Därefter spelades Jag har hört om en stad med Christer Sjögren.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i psalm 235.

Därefter spelads Du är för alltid en del utav mig med Henrik Åberg.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235, Som en härlig gudomskälla, och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade kyrkmusikern Time to say goodbye av L Quarantotto/F Sartori.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Minnesstund hölls i hemmet.

Birgitta Bergström

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgitta Bergström.

Som inledningsmusik spelade Niclas Jonsson Där rosor aldrig dör, trad.

Tears in heaven spelades med Eric Clapton.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Joh. 10:27—28.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Blommor märktes bland annat från Kultebo-Långboda vägförening.

Gun Lagergren

I Mariakapellet hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Gun Lagergren.

Under akten spelades Moonlight serenad med Glenn Miller, samt Something med Frank Sinatra.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som läste dikter och höll ett personligt tal.

Let go spelades med Weeping Willows.

Gåvor hade lämnats till fonder.