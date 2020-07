Begravningar Hudiksvall/Nordanstig

Christa Karlsson

I Hudiksvalls kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Christa Karlsson.

Som inledningsmusik spelade Anette Hylander Du är för alltid en del utav mej av L Holm.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten.

Under avskedet spelades Time to say goodbye av F Sartori

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Jag fick låna en ängel av S Clamp.

Anna-Lisa Palm

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna-Lisa Palm.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Ensam på en skogsstig i aftonskymningen av P Schenell.

Officiant var Signe Ek som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Kenneth Bergström

I Rotnässtugan i Jättendal hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kenneth Bergström.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman From the beginning av ELP.

Officiant var komminister Signe Ek.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 201.

Som avslutning spelades Thank you av Led Zeppelin.

Torbjörn Sundqvist

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Torbjörn Sundqvist.

Som inledningsmusik spelade kantor Sonja Kroon Björgyll Vem kan segla förutan vind.

Solisten Mats Skoog sjöng Que sera sera, Det som sker det sker, till Bengt Nords gitarrackompanjemang.

Officiant var Evelina Bohlin.

Solisten och gitarristen återkom med Adress Rosenhill.

Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag, Var jag går i skogar, berg och dalar och Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Birgitta Gunséus

I Högs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgitta Gunséus.

Som inledningsmusik spelade musikdirektören Rune Broberg Adagio av T Albinoni.

Solisten Ingela Söderlund sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge.

Under avskedet spelades Dance on the blast spirit av G W Gluck.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231 och 309.

Som avslutning spelade Rune Broberg Air av J S Bach.

Lillemor Lönnberg

I Ilsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lillemor Lönnberg.

Som inledningsmusik spelades Åke Berglund Air av J S Bach.

Solisten Ingela Söderlund sjöng Håll mitt hjärta av L Andersson/P Hallström.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger.

Under avskedet spelades Koppången av P Moraeus.

Gemensamt sjöngs psalm 190 vers 1-2.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Bengt Samuelsson

I Nianfors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Samuelsson.

Som inledningsmusik spelade Mats Hylander Du är för alltid en del av mig av L Berghagen/L Holm.

Solisten Britt-Marie Fotoylis sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén och B Dixgård.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från psalm 235.

Under avskedstagande spelades stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalm 297.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell, rysk folkmelodi.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Öppna landskap av U Lundell.

Minnesstund hölls i ett rum i anslutning till kyrkosalen.

Marianne Olsson

I minneslunden på Hälsingtuna kyrkogård hölls tisdag den 14 juli begravningsgudstjänst för Marianne Olsson.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Jes. 55:1–4.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200, 248 och 297.

Minnesstund hölls vid sockenstugan.