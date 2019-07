Begravningar, Hudiksvall/Nordanstig

I Gnarps kyrka hölls på torsdagen den 11 juli begravningsgudstjänst för Valfrid Engström, som avlidit i en ålder av 90 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Irina Nutti Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist var Ingela Söderlund, gitarr och sång. Hon framförde Visa vid vindens ängar av M Paulsson.

Officiant var komminister Signe Ek.

Psalmerna I denna ljuva sommartid och Blott en dag sjöngs unisont.

Ingela Söderlund återkom med sångerna Hälsingland av T A Wij, samt Jag vill tacka livet av A Saijonmaa/V Parra. Hon läste också dikten Sista resan, av V Dahlqvist.

Under avskedet spelade kantorn Koppången av P Moreaus.

Avslutningsmusiken var Visa från Utanmyra (trad.). Minnesstunden hölls i Blå gården.

I Rogsta kyrka hölls på torsdagen den 11 juli begravningsgudstjänst för Ulla Sundberg, som avlidit i en ålder av 78 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng-Hillbom Sinfonia av J S Bach.

Officiant var kyrkoherde Marie Diamant, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Sångsolisten Karita Bergqvist sjöng Om du nånsin kommer fram till Samarkand, av T Bergman.

Psalmerna Blott en dag samt Härlig är jorden sjöngs gemensamt.

Solisten återkom med Utan dina andetag, av J Berg.

Som avslutningsmusik spelade kantorn Koppången av P Moreaus.

I Enångers kyrka hölls på fredagen den 12 juli begravningsgudstjänst för Bengt Zettlin, som avlidit i en ålder av 92 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Andreas Holmberg Air av J S Bach.

Officiant var komminister Zack Lindahl som i griftetalet utgick från orden i Ps 39:5–8.

Kantorn spelade Stjärnorna i Sven-Ingvars version.

Psalmerna Blott en dag och Lär mig du skog sjöngs gemensamt.

Under avskedet spelades Nocturne av E Taube.

Avslutningsmusik var Visa från Utanmyra (trad.).

I Forsa kyrka hölls på fredagen den 12 juli begravningsgudstjänst för Gunnar Viktorsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Sonja Kroon-Björgyll och solisten Torbjörn Sjöström tillsammans Gammal fädbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solisten sjöng O store gud, med text av J Boberg .

Officiant var Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom på gitarr och sång med När solen färgar juninatten av S–E Magnusson.

Gemensamt sjöngs psalm 201.

Under avskedstagandet framförde solisten Trogstavalls-valsen av J Johansson.

Som avslutning spelade kantor Sonja Kroon-Björgyll och Torbjörn Sjöström, på sopransaxofon, tillsammans Adagio av T Albinoni.

I Gnarps kyrka hölls på fredagen den 12 juli begravningsgudstjänst för Ivar Olsson.

Före klockringningen spelade kantor Irina Nutti Koppången av P Moreaus på orgel.

Som inledningsmusik spelades Där björkarna susa av O Merikanto/V Sund.

Officiant var Signe Ek som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelades A little bit more med Dr Hook.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson

Minnesstund hölls på Blå gården.

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen den 12 juli begravningsgudstjänst för Arne Rusth.

Som inledningsmusik spelade kantor Charles Liljedahl Amazing grace av J Newton.

Officiant var kyrkoherde emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Ps 106:1–2.

Därefter framfördes Time to say goodbye av F Sartori/ F Peterson/L Quarantotto.

Psalmerna 249, 201:1–3 samt 297 sjöngs gemensamt.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.