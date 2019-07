Begravningar, Hudiksvall/Nordanstig

I Hassela kyrka hölls på fredagen den 5 juli begravningsgudstjänst för Bosse Camél.

Mats-Erik Siggstedt spelade som inledningsmusik Amazing grace av J Newton, på trumpet.

Kantor Lennart Eriksson ackompanjerade flertalet gånger under ceremonin.

Officiant var kyrkoherde emeritus Karin Dahlgren, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Elsa-Märta Gradin sjöng Hälsingevind av P Persson, ackompanjerad av sin far Lasse Gradin på gitarr.

Solisten Ulrika Beijer framförde I did it my way av C Francois/G Thibaut/J Revaux /P Anka,

följt av Jag väntar vid min mila, tonsatt dikt av D Andersson.

Sonen Adam, dottern Eva och sambons dotter Lotta höll vackra tal under begravningsakten.

Som avslutningsmusik spelade kantor Lennart Eriksson och trumpetsolisten Mats-Erik Siggstedt Unforgettable av N K Cole.