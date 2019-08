Begravningar, Hälsingland

I St Lars kapell, Bollnäs hölls på torsdagen den 1 augusti en borgerlig begravningsakt för Benny Skoglund.

Som inledningsmusik sjöng Elisabet Persson För kärlekens skull, av T Gärdestad.

Musik från Spotify spelades; I want you, I need you, I love you, med E Presley.

Officiant var Per-Åke Brynils.

Som en del av begravningsakten spelades Yesterday med The Beatles. Därefter hölls en tyst minut.

Dikten Allt är bra, av H Scott lästes. Sedan spelades Who wants to live forever, med Queen.

Under avskedet spelades två sånger, End of the line med Traveling Wilburys och Gässen flytta, med T Bergman.

Minnesstunden hölls i Bollnäs församlingshem.

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen den 1 augusti begravningsgudstjänst för Mona Adolfsson.

Som inledningsmusik spelade Elisabeth Persson Air, av J S Bach.

Solisten Josefine Törnqvist sjöng För kärlekens skull, av T Gärdestad.

Officiant var Åsa Tollén, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Psalmerna 201 och 297 sjöngs gemensamt.

Efter slutbönen återkom sångsolisten med Feels like home, av R Newman.

Som avslutningsmusik spelade Elisabeth Persson Tröstevisa, av B Andersson.

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen den 1 augusti begravningsgudstjänst för Anna Greta Norin.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon-Björgyll Tröstevisa, av B Andersson.

Solisten Ulrika Beijer sjöng I varje litet andetag, av R Nilsson.

Officiant var Marie Veenhuis Diamant, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Psalmerna 200:3,5,8 och 297 sjöngs gemensamt.

Solisten återkom med Gabriellas sång, av P Bäckman/S Nilsson.

Som avslutningsmusik spelades Tröstevisa, av B Andersson.

Minnesstunden hölls i sockenstugan.

I Skogs kyrka, Söderala hölls på torsdagen den 1 augusti begravningsgudstjänst för Olavi Wåger.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Air, av J S BAch.

På CD spelades Strangers in the night, med F Sinatra.

Officiant var Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Ps 103:15-17.

Sången Forever and ever med D Roussos spelades på CD-skiva.

Psalmerna 297 och 248 sjöngs gemensamt.

Strövtåg i hembygden med Mando Diao ramade in begravningsakten.

Som avslutning spelade Nicklas Jonsson på orgel Bridge over troubled water, av P Simon/A Garfunkel.

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen den 1 augusti begravningsgudstjänst för Alge Persson.

Som inledningsmusik spelade Elisabeth Persson Gammal fäbodpsalm, i sättning av O Lindberg.

Elof von Schantz, violin, ackompanjerad av Elisabeth Persson på orgel, framförde Koppången, av P Moraeus.

Psalm 249 sjöngs gemensamt.

Officiant var Arne Sandin, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Efter bönen sjöngs psalm 201 gemensamt.

Elof von Schantz och Elisabeth Persson framförde Visa från Utanmyra.

Som avslutningsmusik spelades Air, av J S Bach.

Minnesstunden hölls i Bollnäs församlingshem.

I Fridhemskapellet, Ljusne hölls på torsdagen den 1 augusti begravningsgudstjänst för Ulla-Britt Viklund, Hudiksvall.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Visa från Utanmyra, i sättning av J Johansson.

Officiant var Lars Nilsson, som i griftetalet utgick från orden i Ps 62.

Psalmerna 201 och 249 sjöngs gemensamt.

Som avslutning spelade Nicklas Jonsson I denna ljuva sommartid, i sättning av N Jonsson.

Gåvor hade lämnats till flera fonder, och en minnesstund hölls i kyrksalen.

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Göta Englén.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon-Björgyll Amazing grace, i sättning av R Lindsten.

Officiant var Marie Veenhuis Diamant, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Efter avskedet spelades Blott en dag, av L Sandell.

Avslutningsmusiken var Berceuse, av A Järnefelt.

En minnesstund hölls i församlingshemmet.

I St:a Maria kapell, Iggesund hölls på torsdagen den 1 augusti begravningsgudstjänst för Anja Inkeri Sutinen.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Det är något bortom bergen, av D Andersson.

Psalm 249, Blott en dag, sjöngs gemensamt.

Officiant var Mia-Marie Kjellgren som i griftetalet utgick från Evighetshoppet.

Psalm 190, Bred dina vida vingar, sjöngs unisont.

Under avskedet framfördes Där rosor aldrig dör, av J Osborn/J C Miller/E Osborn/D Bergagård.

Som avslutningsmusik spelades Tears in heaven, av E Clapton.

I Fridhemskapellet, Ljusne hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Benita Nabb.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Koppången, av P Moraeus.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Psalm 249 sjöngs gemensamt.

Som avslutning spelade Nicklas Jonsson Tröstevisa, av B Andersson.

I samband med begravningen hade gåvor lämnats till flera fonder.

I Betelkyrkan i Runemo, Bollnäs hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Märta Johansson.

Som inledningsmusik spelade Kristina Norevi Gammal fäbodspsalm, i sättning av O Lindberg.

Gertove Liw och Kristina Norevi sjöng därefter tillsammans Vilken dag det skall bli.

Pastor var Curt Jansson, som höll griftetal med utgång från valda bibelord.

Kristina Norevi återkom med sången Kärleksvisa.

Unisiont sjöngs församlingssången Städse jag tänker på Sion, samt Jag har hört om en stad och psalm 23 i Den gode herden.

Som avslutning spelade Kristina Norevi Stad i ljus.

Blommor märktes från bland andra Betelförsamlingen.

En minnesstund hölls i församlingssalen.