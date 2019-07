Begravningar Hälsingland

Norrala

I Norrala kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Solveig Jansson Olsson.

Som inledningsmusik spelade Eva Monikander Värmlandsvisan, av A Fryxell/F A Dahlgren.

Solisten Saga Högman sjöng Du är allt, av S Aldén.

Psalm 201, En vänlig grönskas rika dräkt sjöngs gemensamt.

Officiant var Staffan Öberg, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Unisont sjöngs psalm 190, Bred dina vida vingar.

Under avskedet spelade kantorn Visa vid vindens ängar, av M Paulsson.

Avslutningsmusik var Ljus och värme, av Å Alexandersen.

Hanebo

I Hanebo kyrka hölls på fredagen den 26 juli begravningsgudstjänst för Anders Bergqvist.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Kärleken är, av I Forsman/B Ljunggren/H Almqvist.

Solisten Marie Skönbom sjöng Gabriellas sång.

Psalm 249, Blott en dag, sjöngs gemensamt.

Officiant var Evelyn Billborn, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Psalm 231 Oändlig nåd, och 297, Härlig är jorden, sjöngs unisont.

Solisten återkom med Himlen är oskyldigt blå, av T Gärdestad.

Som avslutningsmusik spelades Så skimrande var aldrig havet, av E Taube.

Bollnäs

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen den 26 juli begravningsgudstjänst för Margareta Engelbrektssson.

Som inledning spelade Elisabeth Persson Koppången, av P Moraeus.

Elisabeth Persson sjöng sedan Gammal fäbodpsalm, i sättning av O Lindberg.

Officiant var Åsa Tollén, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Psalmerna 201:1,4,5 och 297 sjöngs unisont.

Som avslutning spelades Amazing grace, av J Newton.

Minnesstunden hölls i församlingshemmet.

Söderhamn

I Equmeniakyrkan hölls på lördagen begravningsgudstjänst för Emira Sosic.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Brammås Tröstevisa, av B Andersson.

På CD spelades sedan The winner takes it all, med ABBA.

Officiant var Erik Lennerståhl, som i griftetalet utgick från orden i 1 Mos. 12:1.

Patrick Swayze med She's like the wind spelades på CD.

Psalmerna 832, Gud i dina händer och 231, Oändlig nåd sjöngs unisont.

Som avslutning spelade Ingrid Brammås Dagen är nära, av J F Händel.

Gåvor hade lämnats till olika fonder och minnesstund hölls i församlingssalen.

Söderhamn

I Mo gravkapell hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Börje Nilsson, Söderhamn som avlidit i Skottland.

Som inledningsmusik spelades Both sides now, med Susan Boyle.

Borgerlig officiant var Hans Ringhamre som höll ett personligt minnestal och läste valda dikter.

Vidare spelades Teddy bear med Elvis Presley och Ring of fire, med Johnny Cash.

Som avslutning spelades Anthem med Tommy Körberg.

Urnan gravsattes i familjegraven på Mo kyrkogård.

Gåvor hade lämnats till olika fonder och en minnesstund hölls i sockenstugan.

Ovanåker

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen den 26 juli begravningsgudstjänst för Åsa Hälsing.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Koppången, av P Moraeus.

Solisten Jennie Eriksson sjöng Håll mitt hjärta, av B Skifs/P Hallström.

Psalm 256, Var inte rädd, sjöngs gemensamt.

Officiant var Lars Andersson, som i griftetalet utgick från orden i Pred. 12:1, 6–7.

Därefter sjöngs psalm 201, En vänlig grönskas rika dräkt, unisont.

Solisten återkom med Gabriellas sång, av P Bäckman/S Nilsson.

Som avslutningsmusik spelades på orgel Brusa högre lilla å, av B J Lindh.

En minnesstund hölls i St Olofs kapell.

Hälsingtuna

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen den 26 juli begravningsgudstjänst för Sture Ragnar Sving.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson-Lennholm Adagio, av T Albinoni.

Därefter sjöngs gemensamt psalm 251:1, 2 och 4.

Officiant var Erik Berglund Tanzborn, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten Helen Tanzborn sjöng Du är för alltid en del utav mig, av L Berghagen/L Holm.

Psalm 256, Var inte rädd, sjöngs unisont.

Under avskedet spelades Air av J S Bach.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta, av B Skifs/P Hallström.

Som avslutningsmusik spelades Tröstevisa, av B Andersson.

Minnesstunden hölls på Forsa forngård, Fränö.

Söderhamn

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen den 26 juli begravningsgudstjänst för Veronica Baglien.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson A whiter shade of pale, av K Reid/G Brooker.

Solisten Carolina Nilsson sjöng Annies sång, av J Denver.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Joh 18:36.

På cd spelades End of the road med Boys II Men.

Psalmerna 201 och 256 sjöngs gemensamt.

Som avslutningsmusik spelade Lennart Ericsson Yesterday, av J Lennon/P McCartney.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Söderhamn

I Mariakapellet hölls på fredagen den26 juli begravningsgudstjänst för Maj Nord.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Jag har hört om en stad, av L Lithell.

Solisten Anders Wimark spelade på trumpet Gotländsk sommarnatt, av S Pettersson/A Nilsson.

Officiant var Krister Bohjman, som i griftetalet utgick från orden i Rom. 8:38–39.

Under avskedet spelades ljus musik.

Psalmerna 235 och 251 sjöngs sedan gemensamt.

Som avslutning spelade Lennart Ericsson Tröstevisan, av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Barncancerfonden, och tal hölls av vännerna från Frälsningsarmén.

Hög

I Högs kyrka hölls på torsdagen den 25 juli begravningsgudstjänst för Siv Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Visa från Utanmyra.

Solisten Ingela Söderlund sjöng Linblomman, av K-Å Eriksson, samt senare Always on my mind.

Officiant var Thomas Nordin, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Som avslutningsmusik spelades The prayer, av Foster/Sager/Testa/Renis.

Minnesstunden hölls i församlingsgården.

Hälsingtuna

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen den 25 juli begravningsgudstjänst för Elsa Petersson.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson-Lennholm Ljus och värme, av Å Aleksandersson.

Officiant var Erik Tanzborn, som i griftetalet utgick från orden i Ps 86:11.

Som avslutningsmusik spelade Mari Fredriksson-Lennholm Amazing Grace, av J Newton.

Delsbo

I Delsbo kyrka har hållits begravningsgudstjänst för Roland Holmberg.

Som inledningsmusik spelade Erica Banck Tröstevisa, av B Andersson.

Solisten Mikael Olofsson sjöng Så skimrande var aldrig havet, av E Taube.

Officiant var Joakim Johansson, som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:12.

Solisten återkom med Sov på min arm, av E Taube.

Som avslutningsmusik spelade kantorn Koppången, av P Moreaus.

En minnesstund hölls i Mariagården.

Hanebo

I Hanebo kyrka hölls på fredagen den 26 juli begravningsgudstjänst för Greta Hjort.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Koppången, av P Moreaus.

Psalm 200, I denna ljuva sommartid, sjöngs gemensamt.

Officiant var Evelyn Billborn, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Församlingen sjöng tillsammans Idas Sommarvisa, av G Riedel.

Psalm 201, En vänlig grönskas rika dräkt, sjöngs unisont.

Som avslutningsmusik spelade Eva Hägglund Hur ska inte himlen vara då.

Minnesstunden hölls i Hanebo församlingshem.