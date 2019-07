Begravningar Hälsingland

Iggesund

I S:ta Maria kapell hölls på torsdagen den 25 juli en borgerlig begravningsceremoni för Anne Strömgren.

Samlingsmusik: Gymnopédie No.1 med P Entremont (kompositör E Satie).

Officiant var Olle Hillström, som under ceremonin berättade om Anne och händelser ur hennes liv. Under akten spelades också musik som Anne tyckte om.; Änglahund med H Andersson, och Livet i finnskogarna med C Jularbo. Olle Hillström läste dikten Döden betyder ingenting, av H S Holland.

Under avskedet spelades Gymnopédie No.1 med P Entrement.

What a wonderful world med L Armstrong spelade som avslutningsmusik.

Minnesstunden hölls i S:t Olofsgården, Njutånger.

Hudiksvall

I Sofiedals kapell hölls på fredagen den 19 juli en borgerlig begravningsceremoni för Lennart Wismar.

Samlingsmusik: Spiegel im spiegel med A Dubeau och L Pieta (kompositör A Pärt).

Offciant var Olle Hillström, som under akten berättade om Lennart och händelser ur hans liv. Musik som Lennart tyckte om spelades upp: Fields of gold med E Cassidy, Up where we belong med J Cocker, Sailing med Rod Stewart, Hav och sand med L Berghagen, När solen färgar juninatten med T A Wij. Olle Hillström läste dikten Döden betyder ingenting, av H S Holland.

Under avskedet spelades Gymnopédies No. 3, Lent et grave, med A Queffélec (kompositör E Satie).

Avslutningsmusikvar Brusa högre lilla å, av B J Lindh.

Minnesstunden hölls på Strandpiren.

Bollnäs

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen den 19 juli begravningsgudstjänst för Olga Strandberg.

Elisabeth Persson spelade som inledningsmusik Air, av J S Bach.

Solisterna Britta Hildingsson och Eva Andersson sjöng Tusen bitar, av A Linnet/B Afzelius.

Pslam 120, Bred dina vida vingar, sjöngs gemensamt.

Ett minnestal hölls av Eva-Lena Larsdotter.

Solisten Saga Gustafsson sjöng Den gyllene vägen, av T Nilsson.

Officiant var Staffan Öberg, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Psalm 201, En vänlig grönskas rika dräkt, sjöngs unisont.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik.

Solisten återkom med Kärleksvisan, av D Finer/P Hallström.

Som avslutningsmusik spelades Dagen är nära av G F Händel.

Minnesstunden hölls i hembygdsgården Kämpens.

Alfta-Ovanåker

I Öjungs kapell hölls på torsdagen den 25 juli begravningsgudstjänst för Karl Westh.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Air, av J S Bach.

Solisten Katrin Berbres sjöng Flyttfåglarna, av L Lithell.

Psalm 251, Var jag går i skogar berg och dalar, sjöngs gemensamt.

Officiant var Tord Berbres, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad, av L Lithell.

Som avslutningsmusik spelades Koppången, av P Moraeus.

Minnesstunden hölls i hemmet.

Forsa

I Forsa kyrka hölls på torsdagen den 25 juli begravningsgudstjänst för Michael Andersson.

Sonja Kroon-Björgyll spelade som inledningsmusik Air, av J S Bach.

Solisten Jonas Lidström på sång och gitarr framförde Call me, av B Smith/T Battaglia.

Psalm 799 sjöngs gemensamt.

Officiant var komminister Andreas Bernmyr, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Jonas Lidström, sång och gitarr, återkom med Simple man, av G Rossington/ R Van Zan.

Ulrica Beijer, sång och Lars Karlsson, gitarr, framförde Silenct Lucidity av C Degarmo.

Under avskedet spelade Sonja Kroon-Gyll Tröstevisa, av B Andersson.

Som avslutningsmusik spelade Jonas Lidström på elgitarr.

Minnesstunden hölls i Mariagården.

Söderhamn

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgitta Holm.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Jag har hört om en stad, av L Lithell.

Solisten Rebecka Ericsson sjöng Sailing av G Sutherland.

Officiant var Eva Brolin, som i griftetalet utgick från orden i Ps 23.

Solisten återkom med Let go, av N Rohlcke/M Carlsson/A Hernestam/O Nyström.

Psalmerna 249 och 248 sjöngs unisont.

Som avslutning spelade Eva Brolin Där rosor aldrig dör, av J & J Elsie.

Gåvor hade lämnats till fonder och Eva Englund läste en dikt.

Njutånger

I Njutångers kyrka hölls på fredagen den 26 juli begravningsgudstjänst för Bertil Faxéus.

Som inledningsmusik spelade Mats Hylander Gammalfäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solisten Conny Brolin sjöng Du är för alltid en del utav mig, av L Berghagen/L Holm.

Psalm 201:1–3 sjöngs gemensamt.

Officiant var Bengt Wiklund, som i griftetalet utgick från orden i psalm 201.

Unisont sjöngs sedan psalm 297.

Solisten återkom med Tiggarn från Luosa, av D Andersson.

Som avslutningsmusik spelades Stardust, av H Carmichael.

Minnesstunden hölls i St Olofsgården.

Idenor

På fredagen den 26 juli hölls i Idenors kyrka begravningsgudstjänst för Ulla Kristina Lantz.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson-Lennholm Var jag går i skogar, berg och dalar, av C Rosenius.

Psalm 200:1,3,8 sjöngs gemensamt.

Officiant var Marie Diamant som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Bönen Fader Vår lästes tillsammans, därefter sjöngs psalm 297.

Som avslutningsmusik spelade Per Sjögren, valthorn och Mari Frediksson-Lennholm, orgel Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Minnesstunden hölls i Mariagården.

Forsa

I Forsa kyrka hölls på fredagen den 26 juli begravningsgudstjänst för Börje Sallander.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Koppången, av P Moraeus.

Solisten Ida Rissanen, fiol, spelade Bränd-Pers vals (trad).

Psalm 249:1–2 sjöngs gemensamt.

Officiant var Tomas Nordin, som i griftetalet utgick från valda bibelord. Därefter sjöngs unisont psalm 249:3.

Solisten Anders Danneskog sjöng Always on my mind, av J Christopher/M James/W C Thompson, till fiol- och orgelackompanjemang.

Som avslutningsmusik spelades The prayer, av D Foster/B Sayer Sager.

Minnesstunden hölls i Mariagården.