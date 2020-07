Begravningar Bollnäs/Ovanåker v 29

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Brita Malm.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Eva Andersson sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Jag är i gott bevar av B Andersson, och Allt kommer att bli bra mamma, av C Häggkvist.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231, Oändlig nåd, och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Delsbo brudmarsch.

Minnesstund hölls i hemmet.

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Bengt Isaksson.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Jag har hört om en stad ovan molnen, rysk folkmelodi.

På cd spelades Där björkarna susa med Jailbird Singers.

Officiant var kyrkoherde Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från valda bibelord.

På cd spelades If this is goodbye med Mark Knopfler och Emmylou Harris

Gemensamt sjöngs psalm 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern On the road again.

I Rengsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Vilhelmina Viklund, Rengsjö.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Där rosor aldrig dör av J och E Osborne/J C Miller.

Officiant var Åsa Tollén.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 297.

Som avslutning spelade organisten Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i församlingshuset.