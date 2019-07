Begravningar, Bollnäs

I Bollnäs kyrka på torsdagen den 11 juli hölls begravningsgudstjänst för Göran Olsson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Elisabeth Persson Emigrantvisa (trad.).

Officiant var komminister Staffan Öberg som i griftetalet utgick från dikten Det är tid för en lång resa, av B Setterlind.

Psalmerna Vart jag går i skogar, berg och dalar samt En vänlig grönskas rika dräkt sjöngs gemensamt.

Som avslutningsmusik spelades Koppången av P Moraeus.

I St Lars Kapell hölls på fredagen den 12 juli hölls begravningsgudstjänst för Alf Larsson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade kantor Magnus Berglöf Air av J S Bach.

Solist var Sara Persson som framförde Älska mig för den jag är av B Andersson.

Officiant var kyrkoherde emeritus Arne Sandin, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Sommarkort (En stund på jorden) av C Wreeswijk.

Psalm 201:1–2 sjöngs gemensamt.

Som avslutningsmusik spelade kantorn Koppången av P Moreaus.

En minnesstund hölls i hemmet.

I St Lars Kapell hölls på fredagen den 12 juli begravningsgudstjänst för Kerstin Berglund.

Som inledningsmusik framförde kantor Magnus Berglöf Air av J S Bach.

Därefter spelades Hallelujah med Molly Sandén. Psalmerna 200 och 297 sjöngs gemensamt.

Officiant var komminister Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelades Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Efter slutbönen spelades Against All Odds med Phil Collins.

Kantorn framförde som avslutningsmusik Somewhere over the rainbow av E Y Harburg/H Arlen.

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen den 12 juli begravningsgudstjänst för Ivar Ericsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Magnus Berglöf Tröstevisa av B Andersson.

Solisten Emil Westberg sjöng Som en bro över mörka vatten, med svensk text av Å Arenhill.

Officiant var kyrkoherde emeritus Arne Sandin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalm 249, Blott en dag samt psalm 190, Bred dina vida vingar.

Solisten återkom med Amazing grace av J Newton.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet, av E Taube.

Minnesstund hölls på församlingshemmet.

