Begravningar, Bollnäs

Bo Brisfjord

I Salemkyrkan, Edsbyn, hölls på fredagen den 5 juli begravningsgudstjänst för Bo Brisfjord.

Som inledningsmusik spelades blandade musikstycken.

Solisten Katrin Berbres sjöng Det enda.

Officiant var Tord Berbres som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom Flyttfåglarna av L Lithell.

Gemensamt sjöngs De ska gå till den heliga staden.

Begravningsakten avslutades med att man gemensamt sjöng Härlig är jorden.

Minnesstund hölls i Salems församlingsvåning.

Sonja Eriksson

I St Lars kapell hölls på fredagen den 5 juli begravningsgudstjänst för Sonja Eriksson.

Som inledningsmusik spelade musikern Magnus Berglöf Gammal Fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solisten Eva Andersson sjöng Jag vill tacka livet av A Saijonmaa.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Jesaja 38:12, 19.

Solisten återkom med För kärlekens skull av T Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalm 200:1-4.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Ann-Britt Lindström

I Arbrå kyrka hölls på fredagen den 5 juli begravningsgudstjänst för Ann-Britt Lindström.

Som inledningsmusik spelade kantor Gunilla Matsson Tröstevisa av B. Andersson.

Solisten Dick Persson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Tess 4:13-14 och Luk. 20:38.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 och 190.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moreus.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Anna-Britta Ström

I Skogs kyrka hölls på fredagen den 5 juli begravningsgudstjänst för Anna-Britta Ström.

Som inledningsmusik spelade organisten Karin Eriksson You raise me up av R Lövland/B Graham.

Solisten Mats Jonsson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs.

Officiant var Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Luk. 2:29

Solisten återkom med Stad i ljus av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 190.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moreus.

Minnesstund hölls i Sankt Staffans hus.

Annette Johansson

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen den 5 juli begravningsgudstjänst för Annette Johansson.

Som inledningsmusik spelade organisten Magnus Berglöf Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad.

Solisten Erika Klintberg sjöng Jag fick låna en ängel av S Clamp.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 200:1-4.

Under avskedet spelades Öppna landskap av U Lundell. Annette Johanssons äldsta dotter höll ett minnestal.

Som avslutning spelades Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.