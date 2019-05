Begravningar 9–10 maj

Bollnäs/Ovanåker

Karl-Arne Spinnars

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karl-Arne Spinnars, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Inge Wortzelius Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Eva Andersson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med När du går över floden av P Karlsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 310 och 730.

Som avslutning spelade Inge Wortzelius Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i Bollnäs församlingshem.

Margareta Persson

I Pingstkyrkan, Bollnäs, hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Margareta Persson.

Som inledningsmusik spelade Kristina Norevi Du som gjort vår värld så vacker.

Officiant var Kjell Olsson.

Kristina Norevi sjöng Hur ska inte himlen vara då till eget ackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalm 217, Gud för dig är allting klart, 252, Hela vägen går han med mig, och Dag för dag.

Som avslutning spelade musikern Det går en väg mot framtiden.

Minnesstund hölls i Pingstkyrkan.

Ulla Carlsson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulla Carlsson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Elisabeth Persson och violinist Lasse Bertilsson A whiter shade of pale av G Brooker/K Reid/M Fisher.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Elisabeth Persson och Lasse Bertilsson återkom med Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 798.

Som avslutning spelade kyrkomusikern och violinisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Ingemar Ström

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingemar Ström.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Tröstevisa av B Andersson.

Bo Englund spelade Nocturne av E Taube på dragspel.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i 1 Thess. 4:13–14, Lukas. 20:38.

Axel Ström spelade Feather theme av A Silvestri på piano. Bo Englund spelade Koppången av P Moraeus på dragspel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 201.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Gånglåt från Flästa av I Ström.

Stina Persson

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stina Persson.

Som inledningsmusik spelade Francois Bernet Ave Maria.

Officiant var pastor Lennart Thorsell som i griftetalet utgick från orden i 1 Johannesbrevet 3:2.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, 261, Tack min Gud för vad som varit, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade musikern Det finns djup i Herrens godhet av B G Hallqvist/F W Fabe.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Maj Mörk

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maj Mörk, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Thomas Sköldborn spelade O store Gud av C Boberg/sv folkmelodi på trumpet.

Officiant var Anna-Lisa Mörk som i griftetalet utgick från orden i Matt. 28:2.

Solisten återkom med Amazing grace, trad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 45.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Tupp Håkan Perzon

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tupp Håkan Perzon.

Som inledningsmusik spelade Elisabeth Persson Air av J S Bach.

Solist Erik Skoglund sjöng Spelmannen till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Åsa Tollén.

Solisten återkom med Jag och min far av O Ljungström med eget text av Erik Skoglund.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Bridge over troubled water av P Simon.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Lars Petersson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Lars Petersson, Bollnäs.

Borgerlig officiant var Peråke Brynils som läste några inledningsord.

Solisterna Elisabet Edvardsson och Stefan Jonsson sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell.

American remain spelades med The Highwaymen.

Solisterna återkom med Ofta när det skymmer på.

Officianten läste Du är för alltid en del av mig.

The pilgrim, chapter 33 spelades med Kris Kristofferson.

Solisterna återkom med Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson

En dikt av barnbarnet Izabel lästes.

Som avslutning spelades Higwayman med The Highwaymen.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Söderhamn

Uno Persson

I Mo kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Uno Persson, Björkbacka.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.

Stig Hellberg

I Ljusne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stig Hellberg.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:5–17.

Under avskedet spelades ljus musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kantorn musik av Evert Taube.

Gåvor hade lämnats till HjärtLung-fonden.

Minnesstund hölls i kyrksalen.

Gun Wahlstedt

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gun Wahlstedt.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Johannes 1:4–5.

Under avskedet spelades Air av J S Bach

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden och 199, Den blomstertid nu kommer.

Som avslutning spelade kantorn Dimman lättar av C Nielsen.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Hudiksvall/Nordanstig

Lars Nilsson

I Enångers gamla kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Lars Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Air av J S Bach.

Solisterna Maria Nyåkern, Stella Meazza, Allegra Meazza och Jesper Nilsson sjöng Amazing grace, av J Newton.

Officiant var komminister Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i 1 Thess. 4:13–14.

Solisterna återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Som avslutning spelade kantorn My way av J Revaux/C Francois/G Thibaut.

Eva Sjölén

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Eva Sjölén.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 14:1–3.

Under avskedstagandet spelades Koppången av P Moraeus.

Som avslutning spelade kantorn Pärleporten av A Dulin/F Bloom.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Alise Nilsson

I Ilsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Alise Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Air av J S Bach.

Solist Ingela Söderlund sjöng Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Solisten återkom med Linblomman av K Å Eriksson.

Under avskedstagandet spelades Koppången av P Moraeus.

Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Ebba Lundqvist

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ebba Lundqvist.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Stad i ljus av P Bäckman.

Solist Felicia Elmfors sjöng Utan dina andetag av J Berg.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Johannes 14:1 och 6.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Anders Lård

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anders Lård.

Som inledningsmusik spelade kantor Sonja Kroon Björgyll Så skimrande var aldrig havet.

Solist Arne Holmberg sjöng Tears in heaven av E Clapton.

Officiant var komminister Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 14:2–3.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård och Only the lonely av R Orbinson.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Gunnar Jonsson

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunnar Jonsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Owe Timan In my fathers house av E Presley.

Solist Mikael Olofsson sjöng Always on my mind av E Thomson.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Ps. 121:7.

Solisten återkom med My way av J Revaux/C Francois/G Thibaut.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Sonja Margareta Eng

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sonja Margareta Eng, Ramsjö, som avlidit i en ålder av 89 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Lilla mor.

Solist Jasmine Gullös sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Luk. 12:6–7.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, 248 och 249.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Emma Eriksson

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Emma Eriksson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 92 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Solist Jessika Ekström sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Per Johansson

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Per Johansson, Ljusdal.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Vår sista vila.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i 1 Mos. 28:16.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Ljuset av B Afzelius.

Minnesstund hölls på Engbergs, Stavsäter.