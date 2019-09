Begravningar 5–6 september

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Lennart Eriksson

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lennart Eriksson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 87 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Amazing grace, trad.

Solist Mikael Olofsson sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Sv. psalm 223:1.

Solisten återkom med Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 235 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Eivor Björklund

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eivor Björklund, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 88 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Ylva Timan Olofsson sjöng Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 103:15–16.

Solisten återkom med Tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 254 och 249.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Ingrid Hagberg

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Hagberg, Tallåsen, som avlidit i en ålder av 85 år.

Som inledningsmusik spelade Mona Kihlström Tröstevisa av B Andersson.

Solist Lillemor Gustafsson Håkansson sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 799, Det är svårt att mista en vän.

Som avslutning spelade kantorn Förtröstan av G Hägg.

Minnesstund hölls på Klockaregården.

Erik Bergström

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Erik Bergström, Färila, som avlidit i en ålder av 83 år.

Som inledningsmusik spelade Mona Kihlström Koppången av P Moraeus.

Solist Lillemor Gustafsson Håkansson sjöng Där rosor aldrig dör av L Gosztonyi.

Officiant var Mattias Haglund.

Solisten återkom med Tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar, 256, Var inte rädd, och 304, Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade kantorn Tröstavisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på Klockaregården.

Hudiksvall/Nordanstig

Gerd Bengtsberg

I Idenors kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Gerd Bengtsberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Bridge over troubled water av P Simon.

Solist Ingela Söderlund sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Tomas Jönsson.

Under avskedet spelade kantorn Nocturne.

Solisten återkom med Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Eva Norin

I Rogsta kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Eva Norin.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Air av J S Bach.

Solist Ingela Söderlund sjöng Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde emerita Marie Veenhuis Diamant.

Ingela Söderlund och Mats Norin sjöng tillsammans Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik, och som avslutning Tröstevisa av B Andersson

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Ivar Flygt

I Mariakapellet, Forsa, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ivar Flygt.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Koppången av P Moraeus.

Solist Ingela Söderlund sjöng Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Andreas Bernmyr.

Solisten återkom med How great thour art av E Presley till Rune Brobergs orgelackompanjemang.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Birger Forsström

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birger Forsström.

Som inledningsmusik spelade kantor Charles Liljedahl Ensam på skogsstig i aftonskymning av P Schenell.

Officiant var Maja-Lena Swing som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Göte Westerlund

I Trefaldighetskapellet i Bergsjö hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Göte Westerlund.

Som inledningsmusik spelade kantor Charles Liljedahl Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:1–5.

Som avslutning spelade kantorn Moonlight serenade av G Miller.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Erik Nilsson

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Erik Nilsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Lennholm Fredriksson Air av J S Bach.

Solist Mikael Olofsson sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 145:13–18.

Solisten återkom med Ave Maria av F Schubert.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 249.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Stig Enros

I Jättendals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stig Enros.

Som inledningsmusik spelade kantor Irina Nutti Morning has broken av C Stevens.

Solisterna Ewa Enros och Anna-Karin Lindholm sjöng Kom vila du lilla fågel av R Pettersson/A Burman.

Officiant var Sofia Aspling.

Solisterna återkom med Du som gjorde vår värld så vacker av S Jansson

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Söderhamn

Karin Öhman

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Karin Öhman, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tröstevisa av B Andersson.

Därefter spelades Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Matt. 11:28–30.

Därefter spelades Min plats på jorden med Marlena Ernman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tears in heaven av E Clapton.

Gåvor hade lämnats till HjärtLungfonden.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Britt-Mari Löberg

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Britt-Mari "Bibbi" Löberg.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonson Slumrande toner, finsk folkmelodi.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 31:15–16.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade organisten Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gåvor hade lämnats till Min stora dag.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Knut Persson

I Mariakapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Knut Persson.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Koppången av P Moraeus.

Solist Leif Svensson sjöng Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 90:1–2.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Bön av J Leijon.

Gåvor hade lämnats till HjärtLungfonden.

Blommor märktes bland annat från Målarna, avdelning 9.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Ingrid Tennemar

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Tennemar, Hamnås.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Air av J S Bach.

Solist Frida Alenius sjöng Flyttfåglarna av L Lithell.

Officiant var Jan Bolldén.

Solisten återkom med Stad i ljus av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 206, Herre jag vid bida, 212, Långt bortom rymder vida, och 252, Hela vägen går han med dig.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Bön av J Leijon.

Gåvor hade lämnat still Barncancerfonden.

Blommor märktes bland annat från Equmeniakyrkan Skog.

Minnesstund hölls i S:t Staffans hus.

Bollnäs/Ovanåker

Bror Hansson

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bror Hansson, Arbrå.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Air av J S Bach.

Solist Dick Persson sjöng Hälsingevals.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i 1 Tess. 4:13–14, och Lukas. 20:38.

Lasse Feldtblad spelade Stilla ro och nära av Å Jinder på dragspel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 269.

Sångsolisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Ingmar Andersson

I Segersta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingmar Andersson, Segersta.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Jämtländsk brudmarsch.

Solist Monica Andersdotter sjöng En ton från himlen, av J Newton till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 11:25–26.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Kärleksvisan av S Dawn Finer.

Minnesstund hölls i Segersta församlingshem.

Göta Westling

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Göta Westling.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Tillägnan av M Dominique.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:16–17.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 798, Som liljan på sin äng, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Hillevi Nyman

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Hillevi Nyman, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade organist Staffan Krafft Höst vid Våsen.

På cd spelades Vildkatten med Roland Cedermark.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i psalm 251 och Joh. 11:25–26.

På cd spelades Mosippan med Roland Cedermark och Filofaxen med Bo-Göran Svensson.

Som avslutning spelade organisten Alla fåglar kommit ren av A H Hoffman.

Minnesstund hölls i hemmet.

Jan-Erik Östlund

I Uppståndelsens kapell, Alfta, hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Jan-Erik Östlund, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelades I have a dream med ABBA.

Officiant Peråke Brynils läste några inledningsord.

Solist Eva Andersson sjöng Tänk att få vakna av I Hörnberg till eget pianoackompanjemang.

Officiant höll ett personligt minnestal.

Solisten återkom med Hälsingland av T Andersson Wij, och Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Som avslutning spelades Dancing queen med ABBA.

Minnesstund hölls i Johannesgården.

Tord Rehnvall

I St. Lars kapell hölls på torsdagen borgerlig begravningsakt för Tord Rehnvall, Bollnäs

Officiant var Peråke Brynlis som läste inledningsorden.

Därefter spelades Där björkarna susa med Hootenanny Singers.

Officianten höll ett minnestal.

Därefter spelades Gunnar Vägman med Östen med Resten, och De sista ljuva åren med Lasse Stefanz och Christina Lindberg.

Efter avskedstagande och några avslutningsord från officianten, spelades Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Minnesstund hölls i Bollnäs församlingshem.