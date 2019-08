Begravningar

I Mariakapellet hölls på fredagen den 9 augusti en borgerlig begravningsakt för Jonny Jonsson, Bergvik.

Som inledningsmusik spelades Koppången med Benny Anderssons Orkester och Helen Sjöholm, därefter Amazing Grace med Elvis Presley.

Officiant var Eva Östling som höll ett personligt tal och läste dikter. Efter avskedstagandet spelades på cd Håll mitt hjärta, med Björn Skifs.

Nå'n stans, Nå'n gång med Marianne Kock var musiken som knöt ihop ceremonin.

Gåvor hade lämnats till Vi-skogen.

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen den 9 augusti begravningsgudstjänst för Inga Lisa Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson-Lennholm på orgel Tröstevisa, av B Andersson.

Solisten Ingela Söderlund, sång och gitarr, framförde Där rosor aldrig dör, av J Osborn/J C Miller/E Osbron/D Bergagård.

Församlingen sjöng tillsammans psalm 249, Blott en dag.

Officiant var Tomas Jönsson, som i griftetalet utgick från orden i Ps 23.

Unisont sjöngs psalm 297, Härlig är jorden.

Ingela Söderlund sjöng och spelade Håll mitt hjärta, av B Skifs/P Hallström.

Avslutningsmusik var Amazing grace, av J Newton.

En minnesstund hölls i församlingshemmet.

I Hanebo kyrka hölls på fredagen den 9 augusti begravningsgudstjänst för Annika Löfstrand, Kilafors.

Eva Hägglund inledde med pianomusik, Cavatina av S Myers.

Solisten Lisa Eismar, med ackompanjemang på gitarr av Hasse Eimar, sjöng Kärleksvals av U Neumann.

Psalm 201 sjöngs gemensamt.

Officiant var Ingrid Natander, som i griftetalet utgick från valda bibelord. Hon sjöng också begravningsbönen.

Solisten återkom med sången Som en blänkande silvertråd, av L Berghagen.

Tillsammans sjöng församlingen psalm 297.

Eva Hägglund, piano och sång, framförde Gabriellas sång som avslutning.

I S:ta Maria kapell, Iggesund hölls på torsdagen den 8 augusti begravningsgudstjänst för Anita Westerlund.

Som inledningsmusik spelades Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Solisten Marlene Dellenfröjdh sjöng Who wants to live forever, av B May.

Psalm 248, Tryggare kan ingen vara, sjöngs gemensamt.

Officiant var Thomas Grunnesjö, som i griftetalet utgick från orden i psalm 249 och Ps 4:9. Därefter sjöngs gemensamt Blott en dag.

Solisten återkom med I den stora sorgens famn, av T Gärdestad.

Efter slutbönen sjöng Marlene Dellenfröjdh även Somewhere over the rainbow, av Y Harburg.

Avslutningsmusik var Time to say goodbye, av F Sartori/L Quarantotto.

Minnesstund hölls i hemmet.

I Bollnäs kyrka hälls på fredagen den 9 augusti begravningsgudstjänst för Henny Flink.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Air, av J S Bach.

Psalmerna 179 och 297 sjöngs gemensamt.

Officiant var Arne Sandin, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Som avslutningsmusik spelade Jan Brolin Koppången, av P Moraeus.

Minnesstunden hölls i församlingshemmet.

I Bergviks kyrka hölls på fredagen den 9 augusti begravningsgudstjänst för Sigrid Johansson, Verkmyra.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Gammal fäbodpsalm, i sättning av O Lindberg.

Officiant var Jan Bolldén, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

På cd-skiva spelades Som en härlig gudomskälla med Christer Sjögren.

Psalmerna 251 och 297 sjöngs gemensamt.

Minnestal hölls av maken David, samt Britt-Marie Johansson för IOGT-NTO.

Som avslutning spelade Lars-Gunnar Sahlin Tröstevisa, av B Andersson.

IOGT-NTO Bergviks flagga paraderade vid båren.

Gåvor hade lämnats till IOGT-NTO Lynäs, Hjärt-Lungfonden och Barncancerfonden.

Minnesstunden hölls i IOGT-NTO-lokalen.

I Fridhemskapellet hölls på fredagen den 9 augusti begravningsgudstjänst för Lennart Sjöberg.

Som inledning spelade Lars-Gunnar Sahlin Så skimrande var aldrig havet, av E Taube.

På cd-skiva spelades Håll mitt hjärta med Björn Skifs.

Officiant var Lars Nilsson, som i griftetalet utgick från orden i Ps 10:7-9.

Därefter spelades Jag och min far med Magnus Uggla.

Psalmerna 249, Blott en dag samt 297, Härlig är jorden sjöngs gemensamt.

Som avslutningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Air, av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Blommor märktes från bland andra Vallviks Bruk.

I Arbrå kyrka hölls på fredagen den 9 augusti begravningsgudstjänst för Stig Frisk.

Ceremonin inleddes med att Atie Bernet spelade Var jag går i skogar, berg och dalar.

Solisten Dick Persson sjöng Helgdagskväll i timmerkojan, av D Andersson.

Officiant var Lars Sahlin, som i griftetalet utgick från orden i Ps 73:23-26.

Psalmerna 249 och 730 sjöngs gemensamt.

Solisten återkom med Var inte rädd.

Som avslutningsmusik spelade Atie Bernet på orgel Där björkarna susa.

I Arbrå kyrka hölls på fredagen den 9 augusti begravningsgudstjänst för Karin Persson.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet på orgel Time to say goodbye.

Solisten Annasara Dahrén Formgren, sång och gitarr, framförde Stilla ro och nära.

Psalm 297 sjöngs gemensamt.

Officiant var Lars Sahlin, som i griftetalet utgick från Ps 121.

Gemensamt sjöng församlingen psalm 261.

Som avslutning spelade Atie Bernet Ave Maria på orgel.

En minnesstund hölls i sockenstugan.

I Järsvö kyrka hölls på fredagen den 9 augusti begravningsgudstjänst för Bengt Lindberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Arvid Svenungsson När rosor aldrig dör.

Officiant var Gustaf Åhman som höll griftetalet med utgångspunkt från orden i Ps 23.

Kantorn spelade under avskedet What a wonderful world, av G Weiss/R Thiele.

Gemensamt sjöngs psalmerna 512, 190 och 200.

Som avslutning spelade kantorn Jag har hört om en stad, svensk text L Lithell.

Minnesstund hölls på St Persgården.

I Forsa kyrka hölls på torsdagen den 8 augusti begravningsgudstjänst för Birgitta Engberg.

Organisten Rune Broberg spelade som inledningsmusik Air, av J S Bach.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från orden i psalm 289.

Solisten Reimond Dempwolf sjöng Som en bro över mörka vatten, av P Simon/A Garfunkel med svensk text av Å Arenhill.

Som avslutningsmusik spelades Våren, av E Grieg.

Minnesstunden ägde rum på Mariagården.