Begravningar

I Sofiedals kapell hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Kerstin Margareta Wik.

Sonja Kroon-Björgyll spelade på orgel Air, av J S Bach.

Psalm 235, Som en härlig gudomskälla, sjöngs gemensamt.

Officiant var Erik B Tanzborn, som i griftetalet utgick från orden i 1 Joh. 3:7, 16.

Unisont sjöngs psalm 190, Bred dina vida vingar.

Efter bönen sjöngs gemensamt psalm 249, Blott en dag.

Under avskedet spelade kantorn Gammal fäbodpsalm, i sättning av O Lindberg.

Avslutningsmusik var Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi/L Lithell.

I St Görans kapell hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för lilla Villemo, Sundsvall.

Under begravningen spelades lugn och fin musik, bland annat River flows in you, och som avslutande

musik Let go. Officiant var kyrkoherde Jan Bonander.

En minnesstund hölls på bygdegården i Yg.

I Järvsö kyrka hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Yngve Engberg.

Som inledningsmusik spelades en sång med Edvard Persson på cd.

Solisten Kent Ringfelter sjöng Jag väntar vid min mila, av D Andersson, ackompanjerad av Mona Ringfelter på dragspel och Märta Ideström Danell på orgel.

Officiant var komminister Eva-Lotta Berg, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Psalmerna 512 och 190 sjöngs gemensamt. Därefter spelades Magnus Uggla med Jag och min far på cd.

Solisten återkom med Jag ska gå genom tysta skyar, med ackompanjemang av Mona Ringfelter och Märta Ideström Danell. Som avslutning spelades musik på cd, Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

En minnesstund hölls på St Persgården.

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen den 1 augusti begravningsgudstjänst för Sven Erik Pettersson.

Som inledningsmusik spelades musik på cd, Jag och min far med Magnus Uggla.

Nicola Guercini framförde därefter på orgel Seterjentans söndag.

Officiant var Jan-Anders Johansson, som i griftetalet utgick från orden i psalm 304:1.

Psalmerna 512 och 235 sjöngs gemensamt.

Som avslutningsmusik spelade Nicola Guercini Koppången, av P Moraeus.

I Ramsjö kyrka hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Folke Söderberg, som avlidit i en ålder av 72 år.

Nicola Guercini spelade som inledningsmusik Höga gärdet, ur filmen Änglagård.

Solisten Marcus Melin sjöng Du är är för alltid en del utav mig.

Offciant var Jan-Anders Johansson, som i griftetalet utgick från Jes 43:1–3.

Solisten återkom med Svarta sihuetter av B Andersson.

Unisont sjöngs psalmerna 251 och 190.

Som avslutningsmusik spelade Nicola Guercini på orgel Day of the hopeful.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

I Sofiedals kapell, Hudiksvall hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Lise-Lotten Bremer.

Sonja Kroon-Björgyll spelade som inledningsmusik Där rosor aldrig dör, av L Gosztonyi.

Officiant var Marie Veenhuis Diamant, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Som avslutningsmusik spelades Tröstevisa, av B Andersson.

Minnesstunden hölls på S:t Jakobsgården.

I Forsa kapell hölls på fredagen den 2 augusti borgerlig begravningsceremoni för Ingrid Cederqvist.

Som inledningsmusik spelades Gässen flytta med Torstein Bergman.

Officiant var Ann-Marie Knapp som höll ett minnestal över Ingrid.

Marcus, Stefan, Erika, Pontus och Iza-Vilda sjöng och spelade En stund på jorden, av C Vreeswijk.

Ann-Margret Knapp läste Jag ska gå genom tysta skyar, av D Andersson.

Församlingen sjöng tillsammans Gabriellas sång samt första versen av Den blomstertid nu kommer.

Som avslutning spelades Om du nånsin kommer fram till Samarkand med Thorstein Bergman.