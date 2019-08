Begravningar

I Fridhemskapellet, Ljusne hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Inez Henriksson.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Där rosor aldrig dör.

Officiant var Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Ps 103:15–17.

Psalmerna 251:1–2, Var jag går i skogar, berg och dalar samt 249, Blott en dag sjöngs gemensamt.

Som avslutning spelade Nicklas Jonsson Där björkarna susa, av O Merikanto/V Sund.

En vacker blomstergärd omramade kistan.

Gåvor hade lämnats till Hjärnfonden, och en minnesstund hölls på Snikas.

I Hanebo kyrka hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Fredrik Ljusner.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund på orgel Uti vår hage.

Därefter spelades musik på cd, Bring on the wonder, med Susan Enan.

Psalm 201 sjöngs gemensamt.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Unisont sjöngs psalm 256. Under avskedet spelade Eva Hägglund Som en bro över mörka vatten, av P Simon/A Garfunkel.

Musik på cd följde som avslutning, Sound of the sea, med Stick Figure.

I S:ta Maria kapell, Iggesund hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Ally Knutsson.

Som inledningsmusik spelades Gustaf Frödings tonsatta dikt Strövtåg i hembygden.

Solisten Ylva Timan Olofsson sjöng Lyckeliten.

Officiant var Mia-Marie Kjellgren, som i griftetalet utgick från orden i Fil 3:20.

Psalmerna 200 och 297 sjöngs gemensamt.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten, av P Simon/A Garfunkel, svensk text Å Arenhill.

Som avslutning spelades Vildandens sång.

En minnesstund hölls i hemmet.

I Enångers kyrka hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Erik Gösta Andersson.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Amazing grace, av J Newton.

Solisten Jesper Nilsson sjöng Jag och min far, av O Ljungström.

Officant var Mia-Marie Kjellgren, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Psalmerna 200 och 201 sjöngs gemensamt.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig, av L Holm/L Berghagen.

Som avslutning spelades Tröstevisa, av B Andersson.

Minnesstunden hölls i församlingshemmet.

I Mariakapellet, Söderhamn hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Anna Sköld.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Koppången, av P Moraeus.

På cd spelades därefter Håll mitt hjärta med Björn Skifs.

Officiant var Philip Widell, som i griftetalet utgick från orden i Ps 103:15–17.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, 249 och 200.

Under avskedstagandet spelades Aria, Goldbergvariationerna av J S Bach.

Så skimrande var aldrig havet, av E Taube framfördes som avslutningsmusik.

Ett minnestal hölls av MariAnn Wixner.

Gåvor hade lämnats till En dag i det gröna. Minnesstunden hölls i hemmet.

I St Lars Kapell, Bollnäs hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Lars Eriksson.

Magnus Berglöf inledde med att spela Öppna landskap, av U Lundell.

Därefter sjöngs gemensamt psalm 248, Tryggare kan ingen vara.

Officiant var Arne Sandin, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Psalm 201:1–3, En vänlig grönskas rika dräkt, sjöngs unisont.

En god vän höll ett tal om Lars Erikssons liv och intressen.

Som avslutningsmusik spelades Änglamark, av E Taube.

I Norrala kyrka hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Sven Hansson, Kungsgården.

Som inledningsmusik spelade Ewa Holmström Koppången, av P Moraeus.

Solisten Pernilla Vänngård sjöng Strövtåg i hembygden, tonsatt dikt av G Fröding med musik av B Dixgård/G Norén.

Officiant var Staffan Öberg, som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta, av B Skifs/L Andersson/P Hallström.

Psalmerna 201 och 190 sjöngs unisont.

Som avslutningsmusik spelade Ewa Holmström Visa från Utanmyra, i sättning av J Johansson.

Gåvor hade lämnats till flera fonder, och en minnesstund hölls i sockenstugan.

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen den 2 augusti begravningsgudstjänst för Lars Erik Lundqvist.

Som inledningsmusik spelade Nicola Guercini Gammal fäbodpsalm från Dalarna, i sättning av O Lindberg.

Solisten Kajsa Blank sjöng Himlen är oskyldigt blå, av T Gärdestad.

Officiant var Jan Anders Johansson, som i griftetalet utgick från orden i Ps 46:2–4.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten, av P Simon/A Garfunkel med svensk text av Å Arenhill.

Som avslutning spelade kantorn Gammal fäbodpsalm, även denna i sättning av O Lindberg.

Minnesstunden hölls på hembygdsgården.