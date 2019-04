Begravningar 12 april, 16 april, 17 april

Börje Björklund

I Järvsö kyrka hölls fredag den 12 april begravningsgudstjänst för Börje Björklund, Järvsö.

Som inledningsmusik spelade musiklärare Anders Eriksson Air av J S Bach.

Solisterna Sofia Lindström, Maria Wreiding, Eiwor Kjellberg och Per Engman sjöng Avsked.

Officiant var Gustaf Åhman.

En ensemble ur Järvsö kyrkokör sjöng Vaka över oss Herre och Järvsöpsalmen.

Anna-Karin Båggagård och Anders Eriksson spelade Börje Björklunds kyrkmarsch.

Gemensamt sjöngs psalmerna 512, 180 och 181.

Tal hölls av Malin Berghagen.

Som avslutning spelade Järvsö spelmanslag Järvsöbygden.

Minnesstund hölls i S:t Persgården.

Catherine Åsblom

I S:t Görans kapell, Färila, hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Catherine Åsblom, Färila, som avlidit i en ålder av 60 år.

Som inledningsmusik spelades He is my everything med Elvis Presley på cd.

Solisterna Sofie Olsson och Mikael Olofsson sjöng Var inte rädd av Y Eggehorn/L Moberg.

Officiant var Hans-Eric Hägg.

Solisten återkom med Leende guldbruna ögon av Bergman/Delmore/Smith.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar och 235, Som en härlig gudomskälla till kantor Ann-Christin Svedmans ackompanjemang.

Som avslutning spelades All night, all day, angels watching over me my lord med Gator choir på cd.

Minnesstund hölls i Klockaregården.

Margareta Ekeström

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Margareta Ekeström, Färila, som avlidit i en ålder av 87 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Fäbodpsalm från Färila.

Solist Anders Toresson sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell.

Officiant var Mattias Haglund.

Solisten återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad, samt Stad i ljus av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 512, Det ringer till vila, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Klockaregården.

Lars Andersson

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Lars Andersson, Hedsta, som avlidit i en ålder av 54 år.

Som inledningsmusik sjöng solist Erik "Kire" Ljung Röda läppar av M Lindberg .

Officiant var församlingsherde Mattias Haglund som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 90.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 799 till kyrkomusiker Nicola Guercinis orgelackompanjemang.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Carin Hyving

I Betelkyrkan hölls på tisdagen begravningsgudstjänst för Carin Hyving.

Som inledningsmusik spelade David Malmberg Här nära mig på saxofon.

Solist Elinor Ask sjöng Du är mitt liv i din hand.

Officiant var Curt Johansson.

Solisterna Elinor och Erik Ask sjöng Hem.

Gemensamt sjöngs Jag har hört om en stad av L Lithell, och Carin Hyvings egenskrivna Inför dig.

Som avslutning sjöng Elinor Ask och Kristina Norevi It is well till Kristina Norevis pianoackompanjemang.

Minnesstund hölls i Betel.

Marianne Redenius

I S:t Lars kapell hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Marianne Redenius, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från valda bibelord.

På cd spelades Kärleksvisan med Sara Dawn Finer.

Dottern Lillemor höll tal vid kistan.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 235.

Som avslutning spelade kantorn Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Siv Nilsson

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Siv Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Elisabeth Persson Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Birgitta Westerlund

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Birgitta Westerlund.

Som inledningsmusik spelade Elisabeth Persson Koppången av P Moraeus.

Officiant var Arne Sandin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 235, Pärleporten.

Som avslutning spelade kantorn Uti vår hage.

Erik Hedlund

I Skogs kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Erik Hedlund.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Air av J S Bach.

Officiant var Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Johannes 14:3.

Eva Hägglund sjung Halleluja av L Cohen till eget pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, och 304, Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade Lars-Gunnar Sahlin Våren av E Grieg.

Minnesstund hölls i S:t Staffans hus.

Rut Saltin

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Rut Saltin.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Trumpetsolist Mats Siggstedt spelade Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Ps. 90:1–2.

Solisten återkom med Ta mig till havet av P Lundblad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 233, Fader du vars hjärta glömmer, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Somewhere, my love av M Jarre.

Tal hölls av Elisabeth Svensk, vän.

Blommor märktes bland annat från Bfr Sysslomannen.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls på Restaurang Månses.

Hilda Nilsson

I Mariakapellet hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Hilda Nilsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Amazing grace, trad.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Jes. 46:4.

Gemensamt sjöngs psalmerna 307, Från våra kära, från våra vänner, och 304, Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Alf Karlsson

I Söderala kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Alf Karlsson, Sund.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Air av J S Bach.

Solist Martina Sahlin sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:4, 7, 13.

Pastorsadjunkt Ing-Marie Lundberg läste bibelord och ledde Herrens bön.

Solisten återkom med Hallelujah av L Cohen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad och 231, Oändlig nåd.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Bön av J Leijon.

Gåvorhade lämnats till Cancerfonden.

Minnesstund hölls i hemmet.

Eva Jonsson

I Söderala kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Eva Jonsson, Marmaverken.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Air av J S Bach.

Solist Mats Jonsson sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var komminister Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Ps. 23.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Tal hölls av Dan Jonsson, släkting.

Gåvor hade bland annat lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Blommor märktes bland annat från Marma IF, styrelsen, Samhall.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Brita Jonsson

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Brita Jonsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Tröstevisa av B Andersson.

Solist Ingela Söderlund sjöng Ljus och värme av Å Alexandersen till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Jesaia 49:15–16.

Solisten återkom med Linblomman av K Å Eriksson till eget gitarrackompanjemang.

Under avskedet spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad, av L Lithell/rysk folkmelodi till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutning spelade kantorn Nocturne av E Taube.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Sten Thurell

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Sten Thurell.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Det gick en liten ängel av S Thurell.

Officiant var komminister Edit Åkerlund Vallingstam som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13.

Som avslutning spelade kantorn Öppna landskap av U Lundell.