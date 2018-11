Begravning Tomas Zetterqvist

I församlingsgården hölls på torsdagen borgerlig begravning för Tomas Zetterqvist, Ljusdal.

Som inledningsmusik spelade Anders Eriksson River flows in you av Yiruma.

Solisten Anders Toresson sjöng Du är alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalm 830, Stad i ljus.

Personliga tal hölls av familjen och Michael Skoglund.

Solisten återkom med Hand that you hold av D Owen och Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Som avslutning spelade Anders Eriksson Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.