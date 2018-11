Begravning Karin Marmont

I Idenors kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karin Marmont.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Air av J S Bach.

Solist Ingela Söderlund sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Officiant var kyrkoherde Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelades Koppången av P Moraeus.

Solisten återkom med As time goes by av R Stewart.

Som avslutning spelade kantorn My way av J Revaux/C Francois.

Minnesstund hölls i Mariagården.