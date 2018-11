I Gnarps kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Göran Lindqvist.

Som inledningsmusik spelade kantor Irina Nutti I love you because av L Payne.

Solist Ingela Söderlund sjöng Sång till friheten av B Afzelius.

Officiant var kyrkoherde emeritus Bengt Wiklund som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139.

Solisten återkom med Så många mil, så många år av D Hylander.

Som avslutning spelade kantorn You raise me up av R Lövland/B Graham.