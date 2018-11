I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Elisabeth Olander.

Som inledningsmusik spelades You are my sunshine med Norman Blake.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från orden i en dikt av Erik Blomberg, Var inte rädd för mörkret.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 256, Var inte rädd.

Som avslutning spelade organist Stephan Frisk Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet i Skalen.