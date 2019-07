Begravning i Hälsingland

Söderhamn

Åsmund Hansen

I Söderala kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Åsmund Hansen, Fagermo, Marmaverken och Bergvik.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Koppången av P Moraeus.

Officiant var komminister Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Därefter spelades En gång jag seglar i hamn med Stig Olin

Gemensamt sjöngs psalmerna 179, Morgon mellan fjällen, och 249, Blott en dag.

Därefter spelades Tröstevisa med Kajsa-Stina Åkerström och Finn Kalvik

Som avslutning spelade kyrkomusikern Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Vid graven sjöng Kjell Hansen Rombaksvisa.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Karin Wallström

I S:t Görans kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Wallström, Färila församling, som avlidit i en ålder av 95 år.

Som inledningsmusik spelade Mona Kihlström Koppången av P Moraeus.

Solist Mikael Olofsson sjöng Blott en dag av L Sandell Berg/O Ahnfelt .

Officiant var Mattias Haglund.

Solisten återkom med Sol, vind och vatten av T och K Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, och 200, I denna ljuva sommartid.

Som avslutning spelade kantorn Fäbodpsalm från Färila.

Minnesstund hölls i hemmet.

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars-Åke Edlund, Korskrogen, som avlidit i en ålder av 61 år.

Som inledningsmusik spelade Mona Kihlström Förtröstan av G Hägg.

I will always love you spelades med Whitney Houston.

Officiant var Mattias Haglund som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, och 304, Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade kantorn psalm 231, Oändlig nåd.

Minnesstund hölls i Klockaregården.