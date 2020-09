Bandyn ändrar reglerna för avbytare – efter AIK:s förslag: "En stor seger"

Reglerna för avbytare i elitserien (herr och dam) och allsvenskan (herr) har tidigare varit två seniorer, en P/F21-spelare och en P/F19-spelare plus målvakt. Det har AIK velat ändra på sedan starten av 2020 då klubben skickade in ett förslag på hela nio regeländringar till Svenska bandyförbundet.

Nu har AIK fått bifall i frågan – åtminstone delvis. Motionen från i vintras var fyra senioravbytare. Under helgens årsmöte beslutades att antalet avbytare kvarstår, men att det under kommande säsong är tillåtet med tre senioravbytare i stället för två.

– Det som sades var att det här ska testas i ett år på grund av pandemin som pågår, säger Christer Persson, ordförande i förbundets tävlingskommitté.

– Det följer också det som hänt i fotbollen där man kan göra fem byten nu. Vi gör det för att inte slita alltför mycket på spelarna när det blir så mycket matcher på kort tid.

Regeländringen innebär att P/F21-platsen försvinner från avbytarbänken, vilket kan ge bilden att unga spelares chanser att tas ut till match minskar.

– Absolut kan det bli så, men jag förstår varför den här motionen har kommit till. Sedan får vi göra en utvärdering efter säsongen och se effekterna av det, säger Persson.

Även om AIK:s förslag bara delvis har uppfyllts är sportchefen Jonas Galotta glad över kompromissen som gjorts.

– Givet alternativen så blev det en oerhört bra lösning. Nu fick vi till en viktig skillnad redan i år, som gäller från och med i lördags, säger han.

– Jag skulle påstå att det är en stor och viktig seger för svensk bandy. Mycket roligt också att alla klubbar har tagit detta kloka beslut gemensamt och enhälligt.

Är det så bra för unga spelares chanser att komma in i A-laget?

– Det beror på vad man menar med att komma in. Det här är en regel som vi levt med ett tag och den behöver utvecklas, säger Galotta, som tror att en bra träningsmiljö ger större effekt på talangers utveckling än sporadiska inhopp under match.

– Juniorer och ungdomsspelare behöver spela sig till en plats, inte få den till skänks. Jag tror att det är bra för ungdomar att känna att man kvalificerar sig. Jag tror inte på modellen att vara ute på långresa, åka buss, vara 17 år gammal, få två minuters speltid och sedan gå till skolan tidigt dagen efter.

Enligt Jonas Galotta skickade AIK under måndagen in en motion till årsmötet 2021 om att tillämpa internationella regler i svensk bandy, vilket i så fall skulle ge möjlighet till fem utespelare plus målvakt på avbytarbänken – som i till exempel VM.

Som Bandypuls har skrivit tidigare är det klart med fyra andra regeländringar inför kommande säsong. Dessa gäller bland annat målvaktsutkast och förlängning.

Några ytterligare regeländringar ska inte vara aktuellt i dagsläget, enligt Christer Persson. Det kommer inte heller att göras några nya regeltester under försäsongen.