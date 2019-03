Granqvists supersäsong: dubbla VM, årets pojkspelare och SM-final: "Allt det här året har varit en bonus"

LIVE: Se P18-finalen hos oss på fredag – sändningen startar 10:55

Förra säsongen, som 15-åring, spelade Jesper Granqvist SM-final med P18, trots att han inte ens hunnit börja på bandygymnasiet. Och på den vägen har det fortsatt, om än i betydligt högre tempo.

Det har blivit spel med Edsbyns seniorlag, i P20 och P18, samt två VM-turneringar.

– Man får ju höra mycket av de äldre att man ska ta tillvara på och njuta av junioråren. Jag tror man utvecklas mycket av blandningen att spela och träna med både a-lag och P18. Man märker resultaten när man kommer ner igen. I a-laget måste jag gå på max i varje tärning för att inte bli överkörd. I P18 kan man tempoväxla och hålla boll mer, säger Jesper Granqvist.

Kan du beskriva hur stor skillnad det är på juniorbandy kontra att spela mot seniorer?

– Om man står på sidan tror man inte att det är så stor skillnad som det är. Men man märker vilken jäkla skillnad det är på den individuella skickligheten. Kolla bara på Tuomas Määttä, det är sjuka grejer han gör. Jag trodde inte jag skulle spela någonting alls med a-laget utan mest träna, så allt det här året har varit en bonus.

När Jesper Granqvist föddes 2002 var Edsbyn precis på väg att gå in i sin gyllene era av guld. En tid han inte kommer ihåg, mer än att han kan likna det vid att sitta i samma omklädningsrum som levande legendarer.

– Det var jättehäftigt att komma upp och spela med de som tog guld när jag var bara nåt år gammal. Första gången jag kom upp var under sommaren då det mest var yngre, men när det blev is så märkte man skillnaden på rutin. Vi juniorer kommer in och får problem med skridskor och allt möjligt. Det här händer aldrig äldre spelare, de bara sätter på sig sina grejer och kör, säger Jesper Granqvist och flinar.

Men sedan Villa slagit ut Edsbyn i tre raka semifinalmatcher så vilar nu klubbens guldhopp på P18-laget.

Och det finns fog för att tro på maxutdelning på fredag förmiddag. 11:00 är det avslag mellan Edsbyn och Ljusdal – två lag som stött på varandra fyra gånger den här säsongen, samtliga har slutat med vinst för Edsbyn.

– Men det har varit jämnt. De utvecklas ju också hela tiden. I premiären så var det jäkligt jämnt i 80 minuter innan vi drog ifrån, sen mötte vi dem i snömatchen på IP som vi vann. Men de slog ut Villa och är bra. Hur de spelar är rätt lätt att läsa, men de är duktiga. Det går fort när de kommer, säger Jesper Granqvist.

Och på vilken position kommer vi hitta dig, du har ju olika roller beroende på vilket lag du spelar med?

– Ja, i P18 så spelar jag defensiv mitt, det gillar jag. Man är med från box till box och får sätta igång spelet. I P20 så har jag sedan jul nån gång spelat libero. Och när jag varit med i a-laget så har jag bytt med Martin Frid som defensiv mitt.

Den här säsongen har ju varit en succé för dig, är det svårt att inte sväva iväg?

– Jag tänker inte så mycket på det. Att jag skulle spela två VM och få spela med a-laget... Det är bara kul att få chanserna, man får njuta av sin juniortid. Mamma och pappa har alltid varit noga med att jag ska vara mig själv och hålla fötterna på jorden.

Till sist, varför vinner ni SM-guld på fredag?

– Vi är bra tillsammans, alla respekterar varandra och vi är ett skönt gäng. Vi är många som är duktiga individuellt, i helgen var vi sju från laget som spelade VM. I backlinjen är fyra av fem landslagsspelare och just nu är det nio landslagsmän i laget. Vi föll på straffar mot Vetlanda förra året, så det vore skönt med en seger, särskilt efter två VM-silver.