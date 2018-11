lördagsmatchen – här är alla livematcher i Bandypuls storsatsning på allsvenskan

► Hela listan med de 28 matcher vi visar före årsskiftet hittar du i botten av artikeln

Det är nu spikat och klart att Bandypulsanvändare kommer kunna se totalt 50 livematcher från allsvenskan den här säsongen. Nu kan vi presentera schemat för årets sista månader. Listan på matcher hittar du längst ner i denna artikel.

– Vi bedömer serien som het och tror att det kan finnas ett stort intresse av att följa den, säger Rikard Bäckman, nyhetschef på Bandypuls.

35 matcher kommer in via de allsvenska klubbarnas egna produktioner. 15 särskilt utvalda matcher kommer Bandypuls att ansvara helt för produktionen av – och visa under konceptet #lördagsmatchen, en match varje lördag.

– Vi vill att lördag ska bli synonymt med #lördagsmatchen på Bandypuls, säger Rikard Bäckman.

#lördagsmatchen har premiär nu på lördag med matchen Rättvik-Kalix och alla som är kunder på någon av Mittmedias titlar har tillgång till matcherna.

– Tack vare ett bra samarbete mellan Mittmedia, bandyallsvenskan och Staylive så kan vi visa 50 matcher från en serie som känns glödhet. Det här är ännu ett sätt att ge våra användare den bästa bandybevakningen, säger Mattias Wallström, ansvarig för sportens affärsutveckling på Mittmedia.

Förutom sändningarna av matcherna kommer Bandypuls att visa höjdpunkter och tv-klipp från bandyallsvenskan under hela vintern. Dessutom punktmarkerar vi serien genom att ha ett fast segment om allsvenskan i Bandypuls TV varje vecka, samt ett allsvenskt svep, artikelformatet som hade premiär i måndags.

#lördagsmatchen fram till nyår

17 november: Rättvik-Kalix

24 november: Åby/Tjureda–Tillberga

1 december: Gripen–Ljusdal

8 december: Kalix–Ljusdal

15 december: Gripen–Tranås

22 december: Kalix–Peace & Love City

29 december: Nässjö–Tranås

Här är de övriga matcherna som går live på Bandypuls fram till nyår

24 november: Ljusdal–Örebro, Lidköping–Katrineholm

25 november: Kalix-Gripen

1 december: Örebro-AIK, Rättvik-Åby/Tjureda

5 december: Ljusdal-Tillberga, Tranås-Lidköping

8 december: Västanfors-Katrineholm

12 december: Kungälv-Boltic

14 december: Nässjö–Lidköping

15 december: Ljusdal–AIK

18 december: AIK-Peace & Love City

19 december: Boltic-Nässjö

26 december (annandagen): Peace & Love City–Rättvik, Tranås–Nässjö, Gripen–Kungälv, Boltic-Örebro, Rättvik–Peace & Love City

29 december: Kungälv-Gripen, Örebro-Boltic, Kalix-AIK