Bandets galna idé – en pizzeriaturné med åtta spelningar på en dag: "Kommer att bli jobbigt"

Turnén startar på Ibos pizzeria i Kilafors den 1 februari klockan 12 och avslutas ett halvt dygn senare på Dragonen i Söderhamn. Däremellan ska bandet Brooklyn Soul Stew göra ytterligare sex spelningar på olika pizzerior i Hälsingland.

– Vart man än kommer i Sverige så finns det en pizzeria. Ofta har de rättigheter och de har blivit som samlingspunkter i samhället. Vi har tänkt på det förut. Varför skulle man inte kunna lira där? säger Pär Lindblom, basist i bandet.

Här ni gjort något liknande förut?

– Nej, det har vi aldrig gjort. Vi får försöka samköra oss så att alla vet vad de ska göra så att vi kan hålla tidsschemat. Det blir korta spelningar, runt 20 minuter.

Brooklyn Soul Stew är ett nio man stort band med bas i Gävle och Uppsala – och alla nio ska med på turnén.

- Vi har varit runt och kollat på alla ställen. Det blir trångt men vi kommer att lösa det, säger Pär Lindblom.

Missionen kallar de "Soul to soul" där de vill sprida 60-talsdoftande soulmusik till den äkta svenska själen. Tidigare i vintras släppte de sitt tredje album, Hits where it hurts, med endast egenskrivna låtar. På turnén kommer merparten av låtarna vara från den skivan.

– Först och främst är det här en rolig grej och ett sätt att promota nya skivan men samtidigt sätter det fokus på att fler och fler livescener försvinner i Sverige, säger Pär Lindblom.

Hör Secret Love med Brooklyn Soul Stew

På vilket sätt sätter det här fokus på det?

– Snart finns det bara pizzerior kvar att spela på. Förr fanns det ju spelställen överallt så varför inte testa hur det går att spela på dessa orter nu. Och då är det nästan bara pizzerian som finns som alternativ.

Läs också: Ny livescen öppnar i Söderhamn – klubbarrangörer satsar vidare: "Det finns en låga i den här staden"

Brooklyn Soul Stew är vana att stå trångt och spelade nyligen ett akustiskt gig på en skivaffär i Gävle. Pizzeriaspelningarna blir liknande fast fler.

– Jag hoppas att vi är tillräckligt vältränade och har tillräcklig disciplin för att veta vad som ska göras. Det kommer att bli jobbigt. Det var jobbigt redan i lördags när vi åkte runt till alla pizzerior och gick in och pratade med dem, säger Pär Lindblom.

Läs också: Rockduon Eivor lät låtarna vila i sex år – nu släpper de äntligen ny musik: "Fan vad bra det är"