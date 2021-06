Bågskytteklubben bjuder in till träning – flera av deltagarna sköter sig bra: "De ser alla ut som riktiga bågskyttar"

Under två dagar har flera ungdomar samlats ute vid Bågskytteklubben i Hudiksvall för sommarens bågskytteskola. Cirka femton barn mellan fem och elva år var under torsdagen där och övade på sin skytteteknik. Föreningens kassör Lena Kristoffersson är en av medlemmarna som hjälper till under aktiviteten.

– Det här är ju den första omgången, sedan har vi även 5-6 juli och 22-23 juli. Nu är det flera av dem som är här som redan anmält sig till de senare tillfällena också så det är jättekul, säger Lena Kristoffersson.

Deltagandet är helt gratis för deltagarna som en del av kommunens sommaraktiviteter.

– Det är jättekul för barnen att prova på. Men sedan uppmuntrar vi även deras föräldrar att skjuta. Är barnen under tio år så har de alltid med föräldrar i början för säkerhetsskull. Sedan när vi ser att disciplinen sitter får föräldrarna åka hem eller stanna kvar, och helst skjuta lite själva, berättar Kristoffersson

Flera av deltagarna under torsdagen har varit med på bågskytteskolan tidigare somrar. En av dem är Karin som är med för andra sommaren i rad. Hon och hennes kompis Emilia tycker att det går bra med skyttet.

– Det går faktiskt väldigt bra! Jag var typ fem millimeter ifrån att träffa mitt i alldeles nyss, säger Emilia.

Vad tycker ni är det roligaste med att vara här?

– Haha, jag tycker om fikat, skrattar Karin fram.

När frågan ställas vad som är det viktigaste för en nybörjare att lära sig visar Karin upp ett litet sår hon fått av pilbågen.

– Det är jätteviktigt med skydden, fyller hon i.

– Det är också viktigt att man inte springer fram när man skjutit. Man ska låta alla skjuta klart först och sen går alla fram tillsammans och hämtar pilarna. Då blir man inte träffad av någon annan, berättar Emilia.

Lena Kristoffersson berättar att föreningen i princip har varit stängd sedan pandemins start. Så att ha möjlighet att anordna bågskytteskolan är lika rolig för dem själva som för barnen.

– Det är verkligen jättekul. Det är en jättebra start att komma hit och prova på och har vi tur kanske någon fastnar för det och vill fortsätta.

– Det blir ju en väldigt grundläggande utbildning. Men alla har verkligen tagit till sig Johans instruktioner jättebra. Kolla nu, de ser alla ut som riktiga bågskyttar, avslutar Lena Kristoffersson.