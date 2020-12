Backjätten lämnar – så reagerar Hudiksvalls FF på beskedet: "Finns en besvikelse"

Sent på måndagskvällen presenterades Cristoffer Ericson som ett nyförvärv av seriekonkurrenten i division 1 norra, Gefle IF. Beskedet att "Våfflan" – som han kallas – inte spelar med Hudiksvalls FF under 2021 kommer inte som någon överraskning för Magnus Lampert.

– Jag har spenderat många timmar i telefon med honom. På ena sidan förstår jag hans vilja att spela fotboll och få mer tid hemma med familjen. Men samtidigt är jag besviken eftersom han har haft ett stort hjärta för Hudiksvall och tagit oss upp till division 1. Då tycker jag det följer med att man också vill spela där med sitt lag, säger klubbchefen.

Vilken förklaring har han gett dig?

– Han har fått ett bud som gör kan gå ner i arbetstid, vilket gör att det blir mindre slitigt för både hans kropp och familj.

Enligt Magnus Lampert kommer Cristoffer Ericson bo kvar i Hudiksvall och pendla de tretton milen enkel resa till träningar och matcher i Gävle.

– Det är speciellt. Han säger att han själv har gjort det från Ljusdal tidigare för att spela i HuFF och inte haft några problem med det. Men på den här nivån att åka till Gävle tror jag att man tappar lite grand av känslan med laget och i staden och hjärtat som man pratat om i Hudiksvall när man inte bor där. Det är min känsla och det har jag också framfört.

Det är handlar inte om någon form av schism mellan er?

– Nej, verkligen inte. Vi har haft en riktigt bra dialog. Han har framfört vad han känner och tycker. Sen är Gefle en större förening jämfört med oss rent historiskt och har väl ambitioner i framtiden att klättra tillbaka till superettan. Vi kan inte konkurrera med den målsättningen. Däremot vill vi vara ett starkt lag i division 1 och etablera oss där.

Hur hårt slag är det för er och hur ska ni kunna ersätta honom?

– Det är klart att det var viktigt för oss att ha kvar en sådan spelare. Nu tror jag det istället blir tändvätska både i föreningen och bland spelarna. Vi kommer att vara ett lag att räkna med. Vi vet att det är många som vill spela i division 1 och visa upp sig för att sedan gå vidare. Vi har såklart en dialog med ganska många andra spelare för tillfället.

Hur är kontraktsläget i truppen?

– I division 1 måste vi ha professionella kontrakt och måste skrivas om för samtliga. Vi har haft kontakt med alla och utvärderat. Och många, jag skulle nog säga till 90 procent, säger att de är klara. Sen har vi tackat nej till några stycken. Vi får se vad vi landar i. men just nu känns det väldigt positivt med att få in kärntruppen, säger Magnus Lampert.

