Backen ett monument från storhetstiden då sporten var större än bandyn

Åker den gropiga smala grusvägen vägen upp mot Kolsvedjastugan, tar av till höger på en ännu mindre väg. Efter några hundra meter går det inte att köra längre. Sista biten får bli till fots.

En gammal soffa ligger slängd i en slänt. Vid sidan av stigen ligger några tomburkar.

Mellan grenar och buskar skymtas något som ser ut som ett gigantiskt plockepinn. Det är Ljusdals gamla hoppbacke som fortfarande står kvar efter nästan 60 år.

Trappan som leder upp till hopptornet ser ut att vara rutten. Faktum är att hela konstruktionen verkar kunna rasa ihop när som helst. Men fortfarande står den upp, den en gång så stolta hoppbacken.

Backhoppning blev tidigt en stor sport i Ljusdal. Redan på tidigt 1900-tal hoppades det i en backe på Vikaråsen några kilometer väster om Ljusdal.

Men sporten tog fart på riktigt under 40-talet då en driftig och engagerad man vid namn Harry Linde såg till att det byggdes en hoppbacke på Kolsvedjaberget.

Den första backen anlades på norra sidan av berget redan 1949. På grund av den dåliga tillgängligheten för publiken beslutades att en ny skulle byggas på södra sidan, vilket påbörjades 1960.

Harry Linde hade en firma som bland annat anlade vägar. Och med hjälp av frivilliga och de maskiner Harry ägde så byggdes den nya backen.

Harry Linde var vid tiden var en av landets ledande konstruktörer av hoppbackar. Faktum är att många av de tidiga backarna i Sverige byggdes av honom. Och med detta lade han grunden för backhoppningen i Ljusdal.

Premiärdagen var torsdag 5 januari 1961. Den som gjorde det första hoppet var Eric Styf, Ljusdals genom tiderna bäste hoppare med både OS- och VM-meriter.

– Man känner knappt nedslaget. Backen är perfekt, sade han till Ljusdals-Posten efter hoppet som mätte drygt 40 meter.

Eric Styfs son Bert-Ove Styf började med backhoppning 1961 som sjuåring. Då hoppade han i en mindre backe som kallades för Knekarbacken. Sedermera blev det att hoppa i den stora backen i Kolsvedja, och Bert-Ove berättar om de förutsättningar som hopparna hade på den tiden.

– För det första fick vi trampa upp underbacken själva med våra skidor. Det fanns inga pistmaskiner som gjorde det jobbet. Det gick en trappa på sidan av underbacken, den hade 200 steg och på den fick vi gå när vi skulle upp till själva hoppbacken, säger han.

Det var Ljusdals IF som från början hade backhoppning som en del i sin verksamhet. Under mitten av 50-talet bildades Ljusdals Sportklubb som var en renodlad hopparklubb.

– Under 50-talet började min far bli för dyr för Ljusdals IF. Han åkte ju och tävlade i hela Europa. De började klagas i LIF att han kostade för mycket pengar. Så 1965 bildade de en egen förening som hette Ljusdals SK, säger Bert-Ove Styf.

I Ljusdal var backhoppningen som störst under 50-talet. Den var till och med större än bandyn på den tiden. Även under 60- och 70-talen var backhoppningen stor. Sedan avtog intresset och i början på 1990-talet upphörde verksamheten. Sedan dess har hoppbacken stått övergiven på Kolsvedjaberget.